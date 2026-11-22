Chương trình diễu hành Áo dài Du lịch với chủ đề 'Dòng chảy di sản' diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. Sự kiện quy tụ khoảng 2.000 người tham gia, gồm sinh viên các trường đại học, đại diện các tỉnh, thành phố, tổ chức, câu lạc bộ, đơn vị, hội viên và đông đảo người dân yêu áo dài.

Đoàn diễu hành trong trang phục cưới truyền thống và cách tân với hai gam màu đỏ, trắng, tái hiện không khí rước dâu trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Dẫn đầu là cặp cô dâu, chú rể mặc áo dài trắng, theo sau là phù dâu, phù rể trong trang phục đỏ thắm, trắng ngà.

Lại Thị Quỳnh Anh, sinh năm 2007, thức dậy từ 3h sáng để trang điểm và làm tóc. Cô thuê người thực hiện các công đoạn này, còn trang phục được nhà thiết kế bàn giao từ trước. Đây là lần đầu Quỳnh Anh mặc trang phục cô dâu nên cô cảm thấy có phần lạ lẫm.

"Em thấy trang phục mới lạ nhưng cũng khó mặc. Đi giày cao gót 10 phân khiến em hơi đau chân", Quỳnh Anh nói.

Vũ Đình Phú, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cho biết dù từng xem nhiều lễ rước dâu, đây là lần đầu anh được mặc thử áo dài. Phú nói đã mong muốn trải nghiệm trang phục này từ lâu nên rất vui khi có dịp thực hiện.

"Áo dài khá đẹp, thoáng và dễ mặc. Đây là trang phục em muốn mặc từ lâu nên em rất thích", Phú nói. Anh cũng hào hứng khi được làm quen với bạn nữ tham gia cùng.

Hơn 500 sinh viên nam mặc áo dài tham gia diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài tham gia diễu hành đông nhất.

Trong khuôn khổ chương trình còn có diễu hành với khoảng 800 người trong trang phục cổ phục, áo dài ngũ thân và các trang phục truyền thống Việt Nam. Các khối trang phục được tổ chức theo chủ đề, dạng thức như áo dài, áo tấc, áo nhật bình, áo giao lĩnh, áo viên lĩnh hoặc theo chức năng thường phục, tế phục, triều phục.

Nguyễn Diệp Ánh, sinh năm 2006, sinh viên năm thứ ba Đại học Thăng Long, tự lựa chọn nhân vật và xây dựng tạo hình nữ tướng triều Nguyễn. Trang phục là sự kết hợp giữa áo Nhật Bình và giáp nhẹ bên trong, thể hiện hình ảnh nữ tướng xông pha trận mạc. "Lần đầu tiên mặc giáp nên em cảm thấy rất vui và hào hứng", Ánh nói.

Lý Minh Hằng, 20 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết thức dậy từ 3h sáng để chuẩn bị trang phục và trang điểm. Đây là lần đầu cô tham gia diễu hành, trong bộ trang phục dân tộc Dao.

Ban đầu, Hằng chỉ đăng ký thử và bất ngờ khi được lựa chọn. Cô cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi được góp mặt trong chương trình và xem đây là trải nghiệm thú vị. Hằng dự định tiếp tục đồng hành cùng hoạt động trong những năm sau.

Nhóm trang phục hoàng gia triều Nguyễn nổi bật với áo long bào, thêu họa tiết rồng, phượng cùng các hoa văn cung đình cầu kỳ.

Vũ Nguyễn Lan Anh, sinh năm 2005, cho biết trang phục được cô tự chuẩn bị theo tông màu thống nhất với nhóm tham gia.

Do theo học ngành văn hóa, Lan Anh có nhiều cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về Việt phục. Cô hào hứng và vinh dự khi được diện áo Nhật Bình, cổ phục truyền thống triều Nguyễn, tham gia diễu hành.

Các trang phục được sắp xếp theo từng nhóm, giới thiệu sự đa dạng về kiểu dáng và góp phần tái hiện lịch sử trang phục truyền thống Việt Nam.

Đại diện ban tổ chức cho biết, hoạt động diễu hành chuyên đề Việt phục nhằm quảng bá vẻ đẹp, sự đa dạng của trang phục truyền thống Việt Nam.

Đoàn hiễu hành đi qua tháp Hòa Phong.

Đến khoảng 12h, chương trình kết thúc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách theo dõi, chụp ảnh khi đoàn diễu hành cổ phục đi qua.