Chàng thợ xăm cưới mẹ đơn thân hơn 11 tuổi và cuộc hôn nhân xúc động

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Phạm Trung Thành (32 tuổi, Hà Nội) và Đào Thanh Tú (43 tuổi, Hà Nội). Hơn kém nhau 11 tuổi, cặp đôi vượt qua nhiều rào cản để có thể nên duyên vợ chồng.

Mười năm trước, cặp đôi quen biết nhau trong một lần chị Tú đến cửa tiệm của anh Thành mua điện thoại. Chị thích điện thoại màu hồng nhưng cửa hàng của anh lại không sẵn hàng.

Chị Tú cảm động trước tình yêu của chàng trai kém 11 tuổi.

Để chiều khách, anh tìm bằng được chiếc điện thoại đúng màu, sau đó nhắn tin mời chị đến lấy. Ấn tượng với sự nhiệt tình của anh, chị Tú chủ động nhắn tin trò chuyện nhiều hơn.

“Lúc ấy, tôi biết cô ấy hơn tuổi mình nhưng không rõ là hơn bao nhiêu tuổi. Tôi thấy cô ấy thú vị. Nói chuyện được ít ngày, tôi ‘cảm nắng’ nên nhắn tin hỏi ‘chị có thích em không?’”, anh Thành kể.

Vốn đã cảm mến chàng trai này, chị Tú sẵn sàng đáp lại tình cảm. Lần đầu hẹn hò, anh Thành vác một thùng bia đến nhà để nhậu với bố chị. Sự vô tư, thoải mái đó của anh khiến bố mẹ chị ấn tượng.

Chị Tú khi ấy đang là mẹ đơn thân của một em bé 3 tuổi. Ban đầu, mẹ chị có chút lo lắng khi thấy anh Thành quá trẻ, sợ đôi bên không phù hợp về tính cách và lối sống. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của anh đã thành công thuyết phục gia đình chị.

Anh Thành yêu chị Tú vì thấy được thấu hiểu.

Gia đình anh Thành thời gian đầu cũng phản đối gay gắt. Họ lo lắng khoảng cách tuổi tác khiến mối duyên của cặp đôi không thể lâu bền.

“Tuy nhiên, tôi cảm thấy mọi thứ là một cái duyên nên cứ sống hết lòng thôi”, anh Thành kể.

Chị Tú bày tỏ thêm: “Lúc bị gia đình phản đối, tôi thấy buồn và muốn từ bỏ. Tôi nghĩ, nếu mình cố chấp thì giống như đang chặn tuổi thanh xuân của anh ấy.

Hơn nữa, tôi lại có con riêng nên thấy tủi thân. Tôi chia sẻ với anh, nói rằng cả hai nên dừng lại. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm đồng hành cùng tôi”.

Năm 2018, cặp đôi đăng ký kết hôn sau 2 năm quen biết. Họ gắn bó với nhau mà không cần tổ chức đám cưới. Một năm sau, chị Tú mang thai em bé đầu lòng.

“Cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn, anh Thành một mình về thăm bố mẹ. Sang năm thứ hai, anh mới đưa mẹ con tôi về ra mắt. Bố mẹ chồng rất hiền lành, tình cảm và gần gũi, khiến tôi không có cảm giác xa cách.

Mẹ chồng tôi từng nói với anh ấy rằng tôi đã trải qua một lần đổ vỡ nên nếu thật sự có thể mang lại cảm giác an toàn thì hãy tiến tới, còn nếu sau này thay đổi thì nên dừng lại để tôi không phải tổn thương thêm lần nữa”, chị Tú xúc động kể.

Cặp đôi đồng hành, trân trọng nhau suốt 10 năm qua.

10 năm qua, cặp đôi đồng hành cùng nhau, giúp đỡ nhau bước qua khó khăn trong cuộc sống. Khi biết anh Thành mê xăm hình, chị Tú động viên anh theo đuổi, thậm chí sẵn sàng vay nợ cho anh học nghề.

Chị cũng xin phép bố mẹ cho ra ở riêng. Hai vợ chồng sẵn sàng gánh vác kinh tế, cùng nhau học nghề và mở một tiệm xăm, theo đuổi đam mê.

“Thời điểm đầu, chúng tôi đi làm, kiếm được bao nhiêu tiền thì lo trả tiền thuê nhà, đóng học cho con, rồi trả nợ.

Có ngày chúng tôi hết sạch tiền, phải vay 50.000 đồng để đi chợ. Rồi có ngày mất nước, chồng xăm cho khách, còn vợ mang chậu đi sang nhà hàng xóm xin nước. Giờ tôi nhớ lại thấy thời đó nghèo nhưng vui. Tôi cũng không hiểu sao một thanh niên 22 tuổi như anh ấy lại chịu gánh gồng vợ và con riêng của vợ như vậy”, chị Tú chia sẻ.

Anh Thành thương con riêng của chị Tú như con ruột. Anh sẵn sàng đưa đón con, chăm sóc con ốm sốt, từ chối hết các cuộc hẹn từ bạn bè để có thời gian chăm sóc con. Đó là điều khiến chị trân trọng nhất ở người đàn ông này.

“Tôi yêu cô ấy nhiều vì thấy được sự thấu hiểu và đồng cảm. Khi đó, tôi chỉ cần một người hiểu mình thôi, còn những vất vả ngoài kia không quan trọng”, anh Thành chia sẻ.

Trải qua năm tháng khó khăn, cặp đôi ngày càng yêu thương và trân trọng nhau. Dù mỗi người vẫn còn những khuyết điểm nhưng họ sẵn sàng bao dung cho nhau, cùng nhau giữ gìn tổ ấm hạnh phúc.

Cuối chương trình, anh Thanh nhắn nhủ đến người vợ hơn 11 tuổi: “Những sự hy sinh, những điều em làm từ trước đến nay, anh biết hết. Những điều anh làm chưa tốt, anh cũng hiểu. Chúng ta cùng nhau cố gắng, phát triển nhé”.