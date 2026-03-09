Bạn trai mắc u tủy, cô gái TPHCM giấu cha mẹ bỏ học vào viện chăm

Chương trình Vợ chồng son mới đây phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Kống Duy Thanh (41 tuổi, TPHCM, kinh doanh) và Dương Mỹ Hà (36 tuổi, TPHCM, kinh doanh). Cặp đôi có hành trình yêu và cưới đầy xúc động khi cùng nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Mỹ Hà nhớ rõ mốc thời gian cũng như cơ duyên gặp gỡ của cặp đôi. Họ gặp nhau lần đầu vào ngày 13/2/2008, trong lúc Hà đi tìm cháu. Vừa nhìn thấy Thanh, Hà đã hỏi “Anh, cháu em đâu?”. Thanh sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cặp đôi nên duyên vợ chồng sau nhiều biến cố bệnh tật. Ảnh cắt từ clip

Thì ra, Mỹ Hà vốn biết Duy Thanh từ trước, cũng có chút cảm tình với anh chàng. Chị tìm cơ hội bắt chuyện để dò xét ý tứ, phản ứng của anh. Không ngờ, anh nhiệt tình bắt chuyện khiến chị càng thêm thích thú.

Sau hôm đó, ngày nào Hà cũng đến quán của Thanh uống trà sữa chỉ để được nhìn thấy anh một chút.

Về phía mình, Thanh khá ấn tượng với vẻ ngoài mũm mĩm, vẻ mặt luôn tươi cười của cô nàng.

“Tôi cũng nghĩ cô ấy có cảm tình với mình, thấy dễ thương quá nên tiến tới luôn. Tôi chủ động rủ cô ấy đi xem phim, cô ấy đồng ý liền.

Vào hôm xem phim, tôi đã tỏ tình với cô ấy ‘Em chịu làm bạn gái anh không?’”, Thanh kể.

“Lúc ấy, tôi chịu liền”, Hà vui vẻ kể.

Mỹ Hà thừa nhận, ngay cả khi đã nhận lời yêu, chị cũng không dám nghĩ mối tình này có thể kéo dài vì anh Thanh có vẻ đào hoa. Tuy nhiên, một biến cố về bệnh tật đã thay đổi suy nghĩ của chị.

Hà sẵn sàng ở bên Thanh lúc hoạn nạn. Ảnh cắt từ clip

Hà kể, lúc đó chị phát hiện u nang, phải nhập viện mổ gấp. Chị nhắn tin báo cho anh Thanh.

Hay tin, anh Thanh đến viện chăm sóc chị tận tình từ miếng ăn đến giấc ngủ. Anh thậm chí còn dẫn mẹ anh đến thăm, điều này khiến Hà có thêm niềm tin vào chuyện tình cảm này.

“Tôi nhận ra, anh là người đàn ông mình có thể nương tựa. Tôi quyết định trao cả cuộc đời mình cho anh ấy”, chị Hà kể.

Nào ngờ, sau đó anh Thanh lại phát hiện mình bị u tủy cột sống. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ phải sang nước ngoài chăm chị gái sinh nở, anh Thanh không có ai chăm sóc.

Lúc này, chị Hà đang học đại học. Chị giấu cha mẹ bỏ học để vào bệnh viện chăm sóc bạn trai suốt thời gian dài.

“Anh ấy mổ được 1 tháng, tưởng ổn rồi nhưng không ngờ bệnh tái phát. Bác sĩ nói, nếu mổ nạo u thì anh sẽ bị liệt 2 chân. Mẹ tôi không đồng ý cho tôi tiếp tục quen anh vì sợ tôi khổ”, Hà kể.

Thanh biết ơn tình cảm của vợ. Ảnh cắt từ clip

Sau này, cơ duyên gặp được phương thuốc tốt, sức khỏe của Thanh ổn định dần. Liên tiếp vượt qua biến cố bệnh tật, cặp đôi càng gắn bó khăng khít hơn.

Duy Thanh một lòng muốn cưới Hà làm vợ. Tuy nhiên, anh sang nhà hỏi cưới đến 3 lần đều bị gia đình chị từ chối. Đã có lúc, anh muốn bỏ cuộc vì sợ không thể đem lại hạnh phúc cho Hà, nhưng rồi thấy được sự kiên trì và chân thành của chị, anh quyết tâm theo đuổi hạnh phúc.

Cuối cùng, họ cũng được như ý nguyện.

Hiện tại, cặp đôi đã có 3 con. Cùng nhau trải qua nhiều biến cố, thăng trầm cuộc sống, cặp đôi rất trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Dù mỗi người vẫn còn khuyết điểm nhưng họ sẵn sàng bao dung, thấu hiểu cho nhau bởi chẳng điều gì quan trọng hơn tổ ấm bình yên.

Cuối chương trình, Duy Thanh nắm tay vợ, xúc động nhắn nhủ: “Anh mong em luôn vui vẻ, cứ sai anh nhiều, cằn nhằn nhiều để gia đình mình càng thêm vui và hòa khí.

Có điều, chúng mình đừng gây gổ trước mặt con, để làm gương cho con cái sau này”.

Mỹ Hà bật cười đồng ý với những chia sẻ của chồng.