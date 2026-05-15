Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tiếp tục nhắc tên diễn viên Bích Trâm

Ngày 14/5, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM có phản hồi liên quan việc khán giả phản ánh tình trạng Bích Trâm và một số cá nhân, trong đó có TikToker, YouTuber, Facebooker và người hoạt động nghệ thuật livestream với nội dung phản cảm, phát ngôn gây tranh cãi trên không gian mạng, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, việc cung cấp thông tin trên không gian mạng hiện đã được quy định rõ trong nhiều văn bản pháp luật và áp dụng đối với tất cả tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường số.

Đấu tố nhau trên mạng xã hội có thể bị xử lý

Về vấn đề khán giả phản ánh việc Bích Trâm và nhiều YouTuber, TikToker đấu tố nhau trên mạng, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết Luật An ninh mạng năm 2018 quy định rõ phạm vi áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và những chủ thể có liên quan đến hoạt động trên không gian mạng.

Khoản 2 Điều 1 Luật An ninh mạng năm 2018 nêu rõ luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận căn cước; đồng thời áp dụng với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh mạng, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng tại Việt Nam.

Điều 2 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP cũng quy định đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Sở cũng dẫn quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), trong đó xác định tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đều thuộc đối tượng bị xử phạt.

Bích Trâm nhiều lần livestream ồn ào, tranh cãi trên mạng xã hội.

Bên cạnh các quy định pháp luật hiện hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Theo khoản 2 Điều 1, bộ quy tắc này áp dụng cho 5 nhóm đối tượng gồm cá nhân; tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, nền tảng số trong và ngoài nước; nhà cung cấp dịch vụ Internet, cơ quan báo chí, công ty truyền thông, công ty tổ chức nghệ thuật biểu diễn, cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhấn mạnh mọi tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đều phải tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng.

Đáng chú ý, đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - được xem là người của công chúng, thuộc nhóm “người có ảnh hưởng” - ngoài việc tuân thủ các quy định chung còn phải thực hiện các quy định riêng được nêu tại khoản 8 Điều 5 Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

Nghệ sĩ cần tích cực lan tỏa nội dung có giá trị, góp phần gìn giữ văn hóa Việt Nam trên nền tảng số, đồng thời phải gương mẫu chấp hành pháp luật, đề cao trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt với giới trẻ, thực hiện lối sống lành mạnh, không cổ xúy hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục hay các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Ngoài ra, người hoạt động nghệ thuật còn phải tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có quy định cụ thể về ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng.

Liên quan tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng hoặc các cá nhân có ảnh hưởng “đấu tố”, công kích nhau trên mạng xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết tùy tính chất, mức độ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Thu thập chứng cứ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên không gian mạng

Đối với trường hợp cá nhân cho rằng bản thân hoặc gia đình bị xúc phạm, bị tung tin sai sự thật rồi sử dụng mạng xã hội để “đáp trả”, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho rằng đây là hành động sai, góp phần làm xấu môi trường thông tin trên không gian mạng.

Trong mọi hoàn cảnh, tổ chức và cá nhân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam khi tham gia hoạt động trên môi trường số.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh việc tôn trọng và thúc đẩy các giá trị văn hóa trên không gian mạng cần phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội, đồng thời tôn trọng sự đa dạng văn hóa, khác biệt vùng miền, dân tộc và tôn giáo.

Để có cơ sở xem xét, xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị tổ chức, cá nhân chủ động, kịp thời thu thập chứng cứ, tài liệu, bằng chứng liên quan để đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý theo quy định nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Sở tiếp tục nhấn mạnh và đề nghị mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng, góp phần “chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng” trong sạch, lành mạnh, lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực theo tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, Sở khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định và đúng thẩm quyền.