Danielle (NewJeans) tố cáo ADOR cố tình kéo dài kiện tụng

Tại phiên điều trần đầu tiên diễn ra vào ngày 14/5 tại Tòa án Dân sự số 31 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul, không khí căng thẳng bao trùm khi đại diện pháp lý của Danielle đưa ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng. Đội ngũ luật sư cho rằng thân chủ của mình đang trở thành nạn nhân của một chiến dịch bất công ngay ở những bước khởi đầu tranh tụng. Các vấn đề liên quan tới mức phí phạt hay yêu cầu chấm dứt hợp đồng dường như chỉ nhắm thẳng vào một mình Danielle một cách thiếu cân xứng. Họ miêu tả những lời cảnh cáo chung chung gửi tới các thành viên khác thực chất mang tính chất trả đũa nhắm vào cá nhân Danielle.

Cựu thành viên NewJeans, Danielle. IG.

Sự phẫn nộ càng leo thang khi ADOR bất ngờ thay thế toàn bộ đội ngũ luật sư pháp lý sau bốn tháng tranh tụng, đồng thời đệ trình yêu cầu hoãn phiên tòa. Đại diện của cựu thành viên NewJeans kịch liệt phản đối động thái này, gọi đây là một chiêu trò tồi tệ nhằm cản trở con đường phát triển sự nghiệp của cô trong một giai đoạn mang tính bước ngoặt. Những người bảo vệ quyền lợi cho Danielle nhấn mạnh việc cố tình lạm dụng quyền thay đổi nhân sự hòng trì hoãn các thủ tục tố tụng thể hiện sự thiếu tôn trọng tòa án, một hành vi không nên được dung thứ.

Phản ứng trái chiều xoay quanh yêu cầu bồi thường thiệt hại

Nguồn cơn của cuộc đụng độ pháp lý này bắt nguồn hồi tháng 12/2025. Lúc bấy giờ, ADOR quyết định khởi kiện Danielle, gia đình cô cùng cựu CEO Min Hee Jin với cáo buộc vi phạm nghĩa vụ trong bản hợp đồng độc quyền. Đơn kiện yêu cầu mức bồi thường khổng lồ lên tới 43,1 tỷ won (tương đương khoảng 31 triệu đô la Mỹ). Nguyên đơn khẳng định các bị cáo đã có những tác động khiến nhiều thành viên quyết định rời bỏ công ty, làm trì hoãn kế hoạch hoạt động, qua đó gây tổn thất nặng nề cho công việc kinh doanh.

Đứng trước nguy cơ phải đền bù số tiền lớn, đại diện pháp lý của cựu CEO Min Hee Jin cũng đồng tình với lập luận của phe Danielle. Họ nhận định vụ kiện này hoàn toàn là một hành động gây hại cố ý, mang tính chất hủy hoại cuộc sống của các bị cáo. Đáng chú ý, việc ADOR chưa đệ trình kế hoạch chứng cứ bị phe bị cáo xem như một động thái tự động từ bỏ việc cung cấp bằng chứng hiệu quả. Phía Danielle lập tức chớp lấy cơ hội này để kêu gọi tòa án bác bỏ toàn bộ vụ kiện.

Trước sức ép liên tục, đại diện của ADOR buộc phải lên tiếng trần tình. Họ gửi lời xin lỗi chính thức, giải thích rằng sự chậm trễ trong việc nộp kế hoạch chứng cứ hoàn toàn xuất phát từ những hoàn cảnh thực tế ngoài ý muốn. Nguyên đơn kiên quyết phủ nhận mọi thuyết âm mưu liên quan tới ý định cố tình kéo dài vụ kiện, đồng thời cam kết mọi công tác chuẩn bị pháp lý cần thiết vẫn đang được tiến hành.

