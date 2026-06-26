CĐV hóa 'tượng sống' tại World Cup

Ngày 23/6, Mboladinga có mặt trên khán đài sân vận động Akron (Mexico) để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển quê nhà CHDC Congo và Colombia. Ông đến sân một tiếng trước giờ bóng lăn, mặc vest đỏ, thắt cà vạt, áo sơ mi vàng và quần xanh lam.

Khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, người đàn ông di chuyển lên bục phía sau khu vực kỹ thuật của đội tuyển CHDC Congo. Tại đây, ông đứng yên, giơ tay phải lên trời suốt hiệp một, nhằm tái hiện tư thế của bức tượng cố thủ tướng Patrice Lumumba tại thủ đô Kinshasa. Phía sau, đám đông liên tục hò reo cổ vũ.

Michel Nkuka Mboladinga hóa "tượng sống" trong trận đấu giữa Congo và Colombia, hôm 23/6. Ảnh: AP

Khán giả gọi Mboladinga là "Lumumba Vea" (Lumumba sống mãi) do ngoại hình có nét tương đồng với vị cố lãnh đạo. Khi được hỏi về trải nghiệm dự giải, ông từ chối phỏng vấn, chỉ mỉm cười và gật đầu.

Mboladinga duy trì thói quen mặc vest đỏ, thắt cà vạt tới sân vận động từ năm 2013. Đầu năm 2026, hình ảnh của CĐV này từng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội khi đồng hành cùng đội tuyển tại Cúp bóng đá châu Phi (Afcon) ở Morocco. Trong giờ nghỉ giải lao của trận đấu hôm 23/6, nhiều cổ động viên Colombia đã đến làm quen và xin chụp ảnh kỷ niệm cùng ông.

Để có mặt tại khán đài ở Mexico, Mboladinga đã trải qua hành trình dài. Đầu năm nay, ông lỡ trận play-off tranh vé dự World Cup của đội nhà trước Jamaica vì vấn đề thị thực, phải di chuyển đến Kenya và Ethiopia để hoàn thiện giấy tờ. Dù lên kế hoạch xem trận ra quân gặp Bồ Đào Nha, ông tiếp tục phải vắng mặt và trải qua đợt cách ly y tế 21 ngày do quy định phòng dịch Ebola. Sau khi hoàn thành cách ly, Liên đoàn Bóng đá CHDC Congo đã tài trợ để ông tiếp tục chuyến đi.

Michel Kuka Mboladinga đến sân vận động Akron ở Guadalajara, Mexico, một tiếng trước giờ bóng lăn, ngày 23/6. Ảnh: EPA

Cố thủ tướng Patrice Lumumba là người dẫn dắt phong trào chấm dứt sự cai trị của thực dân Bỉ tại CHDC Congo năm 1960. Ông nhậm chức thủ tướng, thiết lập nền móng điều hành quốc gia này. Năm 1961, ông bị sát hại giữa thời điểm nổ ra xung đột với phong trào ly khai ở vùng Katanga.