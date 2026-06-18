Gánh nợ để sang Mỹ xem World Cup

Rory Phillips-Hunter, 37 tuổi, làm quản lý bất động sản kiêm nhân viên chăm sóc trang trại ở Tây Bắc nước Anh. Anh là thành viên của hội cổ động viên đội tuyển Scotland mang tên Tartan Army.

Cuối tháng 11/2025, anh có mặt trên khán đài khi Scotland đánh bại Đan Mạch, giành vé dự World Cup sau 28 năm chờ đợi. "Bằng mọi giá, chúng ta sẽ đến Mỹ", Phillips-Hunter nói với bạn gái lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Tuy nhiên, quá trình lên kế hoạch cho chuyến đi gặp nhiều khó khăn. "Đây là giải đấu khó tiếp cận nhất từ trước đến nay bởi mọi chi phí đều đắt đỏ", anh nói.

Rory Phillips-Hunter cùng bạn gái, Victoria Ofsarnie, trước trận đấu giữa Scotland với Đan Mạch, tháng 11/2025. Ảnh: Rory Phillips-Hunter

Hai trận đấu của Scotland diễn ra tại sân vận động Gillette (bang Massachusetts), cách thành phố Boston 35 km. Việc thuê phòng tại Boston tốn 8.000 USD cho 8 ngày lưu trú, buộc anh từ bỏ ý định. Anh từng nghĩ đến việc sang Mỹ nhưng không vào sân mà xem qua màn hình quán bar, nhưng cuối cùng quyết định mua vé do không muốn bỏ lỡ sự kiện.

Cuối cùng, đôi tình nhân chọn điểm dừng chân tại thành phố Providence (bang Rhode Island) để tiết kiệm và tiện di chuyển đến sân vận động.

Trong lúc tìm chỗ ở giá rẻ, Phillips-Hunter tham gia nhóm WhatsApp Providence Tartan Army. Ban đầu nhóm có 25 người thảo luận về phương tiện di chuyển, sau đó tăng lên hơn 1.000 thành viên.

Đối mặt mức giá vé tàu khứ hồi 100 USD, nhóm quyết định thuê xe buýt trường học để giảm chi phí xuống còn 40 USD mỗi người. Phillips-Hunter chủ động liên hệ chính quyền địa phương và các khách sạn để thỏa thuận giá phòng. Nhờ gói ưu đãi, anh trả 288 USD mỗi đêm cho hai người, thay vì 1.000 USD.

Tổng chi phí chuyến đi cho hai người là 6.000 USD, bao gồm vé máy bay, chỗ ở và 1.350 USD tiền vé xem trận Scotland - Morocco (ngày 20/6). Với thu nhập 44.000 USD mỗi năm, nam quản lý quyết định bán chiếc xe bán tải, dùng cạn hạn mức thẻ tín dụng và thắt chặt chi tiêu.

"Nếu không có các khoản ưu đãi phòng ở hay tiền xe buýt, tôi đã mất cơ hội hoàn thành chuyến đi", Phillips-Hunter nói. Dù ước tính mất hai năm để trả hết nợ thẻ tín dụng, anh vẫn chấp nhận. "Đối với người hâm mộ Scotland, chuyến đi tượng trưng cho tình yêu kéo dài 28 năm", anh cho biết.

Quần áo, phụ kiện Phillips-Hunter chuẩn bị để sang Mỹ cổ vũ cho đội bóng Scotland tại World Cup 2026. Ảnh: Rory Phillips-Hunter

Không chỉ giá vé máy bay và khách sạn, người hâm mộ dự World Cup 2026 tại Mỹ còn gánh thêm chi phí giao thông công cộng. Vé tàu khứ hồi đến các sân vận động ở New Jersey lên mức 98 USD, trong khi hành trình tương tự ở Massachusetts tốn 80 USD. Mức giá này cao hơn nhiều so với vé đi xem giải bóng bầu dục NFL thông thường (khoảng 13 đến 20 USD).

Giới chức địa phương giải thích mức thu cao nhằm bù đắp ngân sách an ninh, tăng cường chuyến tàu và tránh dùng tiền thuế của người dân. Khác với các nước chủ nhà trước đây, chính quyền nhiều địa phương tại Mỹ từ chối gánh vác chi phí hạ tầng. Họ yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) tự chi trả cho các dịch vụ phát sinh từ giải đấu.