Chi nghìn USD xem World Cup để tìm người yêu

Giống như công chúa trong truyện cổ tích chuẩn bị bước lên tấm thảm thần, Dee Vel-Baque, 33 tuổi, bảo mẫu sống tại hạt Union, đã sẵn sàng khám phá một thế giới hẹn hò hoàn toàn mới.

Không có thần đèn nào giúp biến điều ước tình yêu thành hiện thực, cô gái đến từ bang New Jersey đặt kỳ vọng vào những cổ động viên bóng đá hấp dẫn và nếu may mắn, cả các cầu thủ chuyên nghiệp, đang đổ về Mỹ dự World Cup 2026, giải đấu khởi tranh hôm 11/6.

"World Cup đến rồi. Có rất nhiều hoạt động diễn ra giữa thành phố New York và khu vực Bắc New Jersey, từ các buổi tụ họp, tiệc tùng đến sự kiện dành cho người dân địa phương và du khách đến xem bóng đá", Vel-Baque nói với New York Post. "Thị trường hẹn hò đã mở rộng hơn rất nhiều".

Dee Vel-Baque đã mua ít nhất 4 tấm vé xem World Cup năm nay. Ảnh: Diana Velb

Cô gái độc thân chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển đến sân vận động MetLife - nơi diễn ra 8 trận đấu của World Cup 2026, bao gồm trận Brazil gặp Morocco hôm 13/6 và cuộc đối đầu giữa Pháp với Senegal sắp tới. Giải đấu kéo dài nhiều tuần này đánh dấu lần trở lại Mỹ sau 32 năm của World Cup và được dự báo thu hút khoảng 6,5 triệu du khách từ khắp nơi đổ về.

Theo một nghiên cứu công bố đầu tháng 6, khoảng 56% lượng khách đến xem giải là nam giới. Nhiều người trong số họ bày tỏ sự quan tâm đến đời sống về đêm, các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ, quán rượu tại Mỹ và tất nhiên là cả việc "gặp gỡ người dân địa phương".

Đó cũng là điều mà Vel-Baque cùng hàng nghìn phụ nữ độc thân khác đang chờ đợi.

Natalie, một nhà sáng tạo nội dung về phong cách sống tại Los Angeles, còn khuyến khích các cô gái độc thân tận dụng hai tháng diễn ra World Cup để tìm kiếm một chàng trai hấp dẫn, "thậm chí không cần biết nói tiếng Anh", thay vì tiếp tục hẹn hò với những người đàn ông quen thuộc ở địa phương.

"Sẽ thật thú vị khi sau này kể với con rằng: 'Mẹ đã gặp bố con trong kỳ World Cup 2026'", cô hài hước nói trong một video, tưởng tượng cảnh kể cho những đứa con tương lai về cách mình gặp được người bạn đời vào mùa bóng đá sôi động này.

Natalie cũng không giới hạn đối tượng hẹn hò ở những du khách đến từ New Jersey hay New York, mà sẵn sàng mở rộng cơ hội với người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi.

"Tôi có lợi thế hơn vì đã đầu tư tiền vào đó. Tôi sẽ đến xem bóng đá ở Philly, Kansas, Boston và Dallas", cô gái tóc nâu tự hào nói. "Ngay khi biết Mỹ đăng cai World Cup, tôi tiết kiệm tiền để mua vé".

Đây là một khoản đầu tư không nhỏ. Natalie cho biết cô chi khoảng 2.000 USD để mua những tấm vé giá rẻ từ các nền tảng bán lại trực tuyến, chưa tính chi phí vé máy bay và lưu trú trong suốt hành trình theo dõi giải đấu. Tuy nhiên, theo cô, vài nghìn USD là cái giá hoàn toàn xứng đáng nếu đổi lại cơ hội gặp được "một nửa định mệnh", đặc biệt trong bối cảnh thị trường hẹn hò năm 2026 bị nhiều người đánh giá là khá ảm đạm.

Thực tế, thành phố New York gần đây được xếp hạng số 1 về tỷ lệ người độc thân chết trong cô đơn. Các bang như Massachusetts, Pennsylvania, Florida, Nevada và Hawaii cũng được đánh giá có tình trạng tương tự.

Gutierrez đã có kế hoạch chinh phục những người đàn ông quốc tế mà cô gặp trong giải World Cup này. Ảnh: Karen Gutierrez

Karen Gutierrez, 31 tuổi, một phụ nữ độc thân sống tại Dallas, bang Texas, nói rằng cô cũng hy vọng vận may tình cảm thay đổi khi hàng loạt chàng trai từ khắp thế giới đổ về thành phố nhân dịp World Cup. Dallas, nơi Gutierrez sinh sống, là một trong 16 thành phố đăng cai World Cup 2026 và sẽ tổ chức 9 trận đấu của giải đấu tại sân vận động Dallas.

"Đây là khoảng thời gian vô cùng thú vị đối với những cô nàng độc thân như chúng tôi", Gutierrez hào hứng nói, cho biết gần đây cô đã tải lại các ứng dụng hẹn hò nổi tiếng như Hinge, Bumble và Tinder. "Tôi cập nhật hồ sơ với những bức ảnh mùa hè mới, ảnh tôi mặc áo đấu của đội tuyển Mỹ và đội tuyển Mexico. Ở mục trả lời câu hỏi 'Mọi người biết đến tôi nhiều nhất vì điều gì?', tôi viết rằng: 'Biết rõ những quán bar xem bóng đá hay nhất'. Tôi dùng từ football thay vì soccer vì người hâm mộ nước ngoài thường gọi môn này là football".

Tuy vậy, Gutierrez thừa nhận rằng dù yêu thích bóng đá, điều cô quan tâm hơn cả là có một mùa hè thật vui vẻ, lý tưởng nhất là bên cạnh một chàng trai điển trai, cao trên 1,8 m và nói tiếng Tây Ban Nha.

Nếu mong muốn đó thành hiện thực, cô dự định đưa người bạn mới quen đi khám phá những địa điểm giải trí nổi tiếng trong thành phố. Và nếu những buổi hẹn hò ấy phát triển thành một mối quan hệ yêu xa, cô sẵn sàng đón nhận. "Tất nhiên, nếu tôi gặp được tình yêu của đời mình và giữa hai người thực sự có sự rung động mãnh liệt, tôi sẽ nắm lấy cơ hội. Đó chính là giấc mơ".

Đó là viễn cảnh lãng mạn mà nhiều phụ nữ độc thân đang hy vọng trở thành hiện thực, kể cả những người sống ở các thành phố không đăng cai World Cup và phải tự trở thành du khách để tìm kiếm cơ hội.

Pat Morad, 33 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại Chicago, cho biết World Cup mang đến cho cô lý do hoàn hảo để thực hiện những chuyến đi tới New York, Los Angeles hay Miami.

"World Cup đơn giản là cho tôi một cái cớ để đi du lịch", cô nói, tiết lộ rằng những chuyến đi mùa hè này biết đâu sẽ giúp cô gặp được người đàn ông gắn bó cả đời.

Morad hào hứng với việc vừa được du lịch, vừa tìm kiếm những rung động tình cảm khi dàn "cực phẩm" World Cup đổ bộ lên đất Mỹ. Ảnh: Pat Morad

Morad cũng đăng tải nhiều nội dung trên mạng xã hội, khuyến khích bản thân và những người đang tìm kiếm tình yêu "tập trung hết sức" vì hàng loạt "soái ca quốc tế" đang trên đường tới Mỹ nhân dịp giải đấu. Cô hài hước gọi họ là những "ông bố ngoại quốc" - cách gọi trìu mến dành cho các chàng trai hấp dẫn.

"James Rodriguez cũng sẽ xuất hiện ở đây đấy", Morad hào hứng nói, nhắc đến đội trưởng điển trai của tuyển Colombia. "Biết đâu anh ấy còn xuất hiện trong phòng ngủ của tôi nữa. Ai mà biết được. Điều quan trọng là chúng ta sắp có cơ hội gặp gỡ các vận động viên chuyên nghiệp và những người đàn ông đến từ khắp nơi".

Morad cho rằng việc hẹn hò ở tuổi ngoài 30 thường khá nhàm chán. "Cứ tải ứng dụng hẹn hò, rồi xóa đi, sau đó lại tải lại là điều chẳng ai thực sự mong đợi. Nhưng khi gắn nó với một sự kiện thú vị như World Cup, toàn bộ trải nghiệm trở nên vui vẻ hơn, bất kể kết quả cuối cùng ra sao", cô nói.