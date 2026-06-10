Đạp xe hơn 16.000 km đi xem World Cup

Ngày 14/5, Miguel Silio (56 tuổi), Yamandú Martínez (49 tuổi) cùng Vicente Conculini (29 tuổi) đã đặt chân đến thành phố Dallas (Mỹ). Nhiều người dân tổ chức đón họ tại Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins. "Chúng tôi trân trọng sự chào đón này sau 10 tháng di chuyển 16.000 km qua 17 quốc gia", anh Conculini, một người dân Dallas, nói.

Hành trình của ba người bắt đầu ngày 16/8/2025 từ Tòa thị chính Gualeguaychu, Argentina. Nhóm di chuyển hướng lên Bắc Mỹ, nhập cảnh Mỹ qua cửa khẩu Laredo ngày 1/5. Chặng duy nhất bộ ba không sử dụng xe đạp diễn ra ở đoạn bay qua kênh đào Panama. Lộ trình đi qua các quốc gia: Uruguay, Brazil, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, Mexico.

Yamandu Martínez (trái), Vicente Conculini (giữa) và Juan Miguel Silio đi qua Akard Plaza, trung tâm Dallas, ngày 14/5. Ảnh: Shafkat Anowar/The Dallas Morning News

Để thực hiện chuyến đi, ông Yamandú từ bỏ công việc tại quê nhà. Vicente nộp đơn xin nghỉ việc ngành nhà hàng khách sạn tại Hà Lan. Miguel làm nghề luật sư kiêm công chứng viên, duy trì phương thức làm việc từ xa. Anh đã lập gia đình. Vợ anh từng thu xếp bay đến Colombia, Peru, Panama, Mexico thăm chồng.

Mỗi ngày, nhóm thức dậy lúc 6h, nghiên cứu bản đồ, ăn sáng, sau đó đạp xe 100-145 km. Khối lượng hành lý của mỗi người khoảng 36-40 kg, gồm lều, túi ngủ, nước, thức ăn, dụng cụ sửa chữa, quần áo. Đêm xuống, họ xin ngủ tại nhà thờ, trường học, câu lạc bộ. Ba người đã trải qua nhiều kiểu thời tiết khác nhau, từ lạnh giá với nhiệt độ âm ở Bolivia đến nắng nóng đỉnh điểm tại Paraguay.

Vicente Conculini, Yamandú Martínez và Miguel Silio (từ trái sang phải) đạp xe qua tỉnh Misiones, miền bắc Argentina, tháng 8/2025. Ảnh: Miguel Silio

Ý tưởng về chuyến đi hình thành sau kỳ World Cup 2022. Nhóm vạch kế hoạch từng phần về lộ trình, trang thiết bị. Với Vicente và Yamandú, trải nghiệm này đánh dấu lần đầu trực tiếp xem giải bóng đá lớn nhất hành tinh. "Người Argentina coi bóng đá như bản sắc dân tộc, chúng tôi quyết tâm lên đường xem kỳ World Cup khép lại sự nghiệp của Messi", Vicente nói.

Hoàn thành chuyến đi nhưng ba người vẫn chưa mua được vé xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Conculini xác nhận nhóm 5 lần thao tác mua vé qua hệ thống bốc thăm của FIFA nhưng thất bại, do đường truyền kém và nhu cầu đặt vé cao. Hy vọng cuối cùng của họ là giá vé "chợ đen" hạ nhiệt sát ngày bóng lăn.

"Tôi tin tưởng bản thân tìm thấy vé vào phút chót, tương tự cách thực hiện tại hai kỳ World Cup trước", Miguel kể.

Ba cổ động viên Argentina nghỉ ngơi tại quảng trường Akard ở trung tâm thành phố Dallas ngày 14/5, trước khi tiếp tục hành trình. Ảnh: Shafkat Anowar/The Dallas Morning News

Argentina thi đấu vòng bảng tại Mỹ gồm ngày 16/6 gặp ĐQTG Algeria tại Kansas City, gặp tuyển Áo ngày 22/6 tại Arlington và trận cuối gặp Jordan tại Santa Clara.

Miguel đang thảo luận với Hiệp hội Bóng đá Argentina xin phép vào sân tập tại Kansas City.

Sau ngày nghỉ ngơi tại Dallas, nhóm tiếp tục di chuyển đến Kansas City. Tại đây, ba người cân nhắc mua ôtô cũ để theo chân đội tuyển. Lộ trình phụ thuộc thành tích của Argentina, kéo dài đến Miami hoặc New York/New Jersey. Kết thúc giải đấu, nhóm lên máy bay về nước.