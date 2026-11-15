Đám cưới 7 ngày, 5.000 khách của chàng trai Ấn Độ lấy vợ Việt

Tháng 6/2021, trong chuyến đi thực tế của nhóm sinh viên Đại học Manchester (Anh) đến thành phố York, Châu Kim Nhi, học viên thạc sĩ ngành tâm lý giáo dục, quen biết Kishore Jat, thạc sĩ kỹ thuật phần mềm.

Đến nơi, giữa lúc bạn bè còn mải dò bản đồ trên điện thoại, Nhi đã tự tin dẫn lối cho cả nhóm đi qua những con phố lát đá. Sự nhạy bén của cô gái đã thu hút Kishore.

Sau chuyến đi, họ giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ. Đêm Giáng sinh năm 2022, Kishore ngỏ lời yêu. Vì đã có kế hoạch về Việt Nam, Nhi xin hai tuần suy nghĩ. "Tôi nhận lời vì thấy anh là người tốt và bản thân cũng có tình cảm", cô gái 31 tuổi chia sẻ.

Kishore Jat, 30 tuổi và Kim Nhi, 31 tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hơn một tháng sau khi nhận lời yêu, Nhi trở về Việt Nam. Ngày chia tay ở ga tàu, chàng trai Ấn Độ khóc và đi theo cô từ phòng vé vào tận bên trong."Anh khóc nhiều đến mức nhân viên an ninh thấy tội quá nên không kiểm tra vé, cứ để cho anh đi theo như một người mất hồn", Nhi nhớ lại.

Trở lại căn phòng trống, Kishore không thể tập trung làm việc và sụt 7 kg trong một tháng. Lo sợ mối quan hệ rạn nứt, anh bay đến Việt Nam vào cuối tháng 2/2023.

"Cháu hứa sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ vất vả nào", Kishore nói khi đứng trước bố mẹ Kim Nhi. Nhìn chàng trai hiền lành, bố mẹ Nhi đồng ý để con gái tự quyết định. Một tháng sau, Kim Nhi trở lại Anh theo thị thực diện cặp đôi.

Cô gái Việt cho biết bạn trai luôn động viên chọn công việc khiến bản thân vui vẻ, không áp lực thu nhập. Dù vậy, Nhi vẫn nỗ lực làm việc. Ban đầu cô làm tại một nhà hàng và nhanh chóng được cất nhắc làm quản lý. Khi Kishore chuyển công tác về London, cô tiếp tục thi tuyển và trở thành trợ giảng tại Đại học Manchester.

Thử thách lớn nhất của họ là sự phản đối từ nhà trai. Là con cả trong gia đình kinh doanh vải và đồn điền tại Ấn Độ, Kishore được kỳ vọng tiếp quản cơ nghiệp và kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối. Khi anh khẳng định chỉ cưới Kim Nhi, mẹ anh phản đối bằng cách khóa thẻ ngân hàng và cắt liên lạc. Vì đã tự chủ tài chính từ lâu, động thái này không làm Kishore thay đổi quyết định.

Trong quãng thời gian này, em gái của Kishore đã đứng ra thuyết phục mẹ. Sau hai tuần, mẹ Kishore gọi lại và yêu cầu xem ảnh Nhi, sau đó đồng ý cho anh đưa bạn gái về ra mắt.

Tháng 10/2023, Nhi đến thăm nhà bạn trai ở thành phố Hubballi, bang Karnataka. Sự tháo vát và ngăn nắp của cô gái Việt Nam dần chinh phục gia đình nhà trai. Dù cả nhà ăn chay, mẹ Kishore vẫn chuẩn bị đồ mặn riêng cho Nhi. Ngày đôi trẻ trở lại Anh, bố mẹ Kishore tặng cô trang sức vàng và tiền mặt. "Tôi bất ngờ không muốn nhận, nhưng Kishore nói món quà là cách bố mẹ thể hiện đã chấp nhận tôi làm con dâu", Nhi kể.

Về phần Kim Nhi, sự điềm tĩnh trong nếp sống của gia đình bạn trai khiến cô muốn gắn bó lâu dài."Tính tôi cầu toàn nên dễ nóng nảy, nhưng trong nhà anh mọi việc đều được xử lý điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Đây là môi trường lý tưởng để tôi rèn giũa bản thân", cô chia sẻ.

Bà Tạ Thị Văn, mẹ của Kim Nhi, cho biết Kishore luôn dành sự quan tâm cho gia đình bà. Ngày ông nội Nhi mất, anh mua vé chuyến sớm nhất để về chịu tang. "Gia đình Kishore bận rộn kinh doanh và khác biệt ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hay tổ chức các cuộc gọi chung để hỏi thăm và gắn kết hai gia đình. Chúng tôi rất cảm phục cách họ nuôi dạy con cái, nên rất yên tâm khi con gái quyết định chọn Kishore làm chồng", bà Văn nói.

Hai bên gia đình chụp ảnh cưới tại dinh thự của nhà Kishore trong hôn lễ hôm 2/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 25/10, hôn lễ bên nhà gái diễn ra tại xã Ea M'Droh, Đăk Lăk. Kishore cùng 7 người thân đã trải qua ba ngày di chuyển bằng máy bay và tàu hỏa để đến Việt Nam. Cùng thời gian đó tại Ấn Độ, người thân quen đã tấp nập kéo đến nhà trai ăn mừng, dù hai nhân vật chính chưa có mặt.

Ngày 2/11, đám cưới chính thức tại quê chú rể diễn ra trong 7 ngày với 5.000 khách mời. Không gian tư gia được chia làm sảnh chính, nơi tiếp khách và khu vực ăn uống. Số lượng khách hiếu kỳ muốn gặp mặt cô dâu Việt rất đông, buộc nhà trai phải bố trí lực lượng bảo vệ để đảm bảo an toàn cho gia đình nhà gái.

Theo kế hoạch, cô dâu đứng đón khách trong hai tiếng. Nhưng thực tế, dòng người kéo đến liên tục từ 18h. Lo cho sức khỏe của vợ, từ 21h Kishore khuyên cô vào nghỉ ngơi. Dù vắng bóng cô dâu, tiệc cưới vẫn kéo dài đến 2h sáng.

Sau đám cưới, đôi vợ chồng chọn Nha Trang để hưởng tuần trăng mật nhờ món quà đài thọ chi phí từ bố chồng. Trong lần sang dạm ngõ, vì quá mê phong cảnh Việt Nam, ông tuyên bố sẽ đài thọ toàn bộ chi phí chuyến đi nếu hai con chọn nơi này.

Hiện tại, cả hai dự định làm việc lâu dài tại Anh. Kim Nhi cho biết trong suốt 5 năm gắn bó, cả hai chưa từng cãi vã bởi Kishore không chỉ hiền lành, nhường nhịn, anh còn để ý và né những điều khiến vợ phật ý. "Kishore dạy tôi cách đối nhân xử thế và cân bằng cảm xúc. Từ anh, tôi học được sự khiêm nhường nhưng bản lĩnh, biết yêu thương và không ngừng tiến bộ", cô nói.

Vợ chồng Kishore và Kim Nhi trong ngày cưới ở Ấn Độ. Ảnh: Nhân vật cung cấp