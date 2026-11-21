Tháng 6/2025, cô Liễu trình báo cảnh sát thành phố Phật Sơn về việc mâu thuẫn tiền bạc với người bạn trai tên Triệu (37 tuổi). Dưới sự trung gian của cơ quan chức năng, hai bên đồng ý ký thỏa thuận hoàn tiền. Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để lập biên bản, giới tính thật của Triệu bị lộ. Lúc này, Liễu mới biết người yêu mình 19 năm qua là phụ nữ.

Theo hồ sơ vụ án, qua giới thiệu của bạn bè, hai người quen nhau từ năm 2006 và xác lập quan hệ yêu đương. Để duy trì vỏ bọc, Triệu sử dụng tên giả, luôn mặc đồ trung tính, cắt tóc ngắn và sử dụng nhà vệ sinh nam. Suốt thời gian gắn bó, cô Liễu nhiều lần muốn tiến xa hơn nhưng Triệu đều lảng tránh sự thân mật thể xác với lý do "tôn trọng bạn gái". Hai người cũng không sống chung nhà.

Từ năm 2019 đến 2025, để tạo lòng tin, Triệu nhiều lần bàn chuyện kết hôn. Đồng thời, người này liên tục viện cớ cha bệnh cần tiền điều trị, thiếu vốn làm ăn hoặc cần thuê thầy phong thủy giải hạn để vay tiền bạn gái. Triệu yêu cầu số tiền chuyển khoản phải kết thúc bằng số 6, 8 hoặc 9 với lý do đây là nghi thức bắt buộc.

Tin tưởng, Liễu nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 460.000 nhân dân tệ (khoảng 63.000 USD). Thực tế, Triệu dùng số tiền này để trả chi phí thuê nhà riêng, đánh bạc và chữa bệnh cho cha mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Thiền Thành mới đây, Liễu khởi kiện Triệu tội lừa đảo. Trước tòa, Triệu phủ nhận cáo buộc, cho rằng đây chỉ là các khoản vay mượn dân sự thông thường.

Tòa án bác bỏ lập luận trên, nhận định Triệu không có công việc ổn định, mang nợ xấu nhưng cố tình dùng giới tính giả và bịa chuyện kết hôn để chiếm đoạt tiền. Tòa tuyên phạt Triệu 7 năm 3 tháng tù, phạt gần 9.600 USD và buộc bồi hoàn cho bị hại số tiền còn lại là hơn 61.000 USD.