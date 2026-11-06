Tỏ tình 14 lần, chàng trai lấy được người thương, đám cưới mời 700 khách

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Phạm Minh Phúc (29 tuổi, kinh doanh phụ tùng ô tô) và Đoàn Hứa Thục Đình (27 tuổi, kinh doanh và sáng tạo nội dung).

Cặp đôi quen biết nhau nhờ bố mẹ hai bên giới thiệu. Bố mẹ của cặp đôi chơi chung trong một nhóm bạn nên thân thiết với nhau.

Thục Đình từng nhiều lần đi du lịch cùng bố mẹ Minh Phúc nhưng chưa từng gặp anh, do anh sống ở Mỹ. Đến khi Phúc về Việt Nam, cặp đôi mới gặp nhau.

Minh Phúc và Thục Đình trên sóng Vợ chồng son. Ảnh chụp màn hình

Lần đầu gặp gỡ, Minh Phúc ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp của Thục Đình, còn cô thấy anh nói chuyện nhạt nên không để ý nhiều.

Phúc chủ động xin số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của Thục Đình nhưng cô không cho. Anh rủ cô đi cà phê, cô cũng từ chối. Dẫu vậy, ngay trong lần đầu gặp, anh vẫn mạnh dạn thổ lộ: “Em làm bạn gái anh không?”.

Vì quá bất ngờ, Thục Đình đáp: “Anh bị khùng hả?” và từ chối.

Bảy ngày liền sau đó, mỗi ngày Minh Phúc đều tỏ tình với người thương. Đến lần tỏ tình thứ 14, anh mới chinh phục được cô nàng.

“Thực ra, lúc đó tôi chưa thích lắm nhưng tôi thấy anh hiền lành, kiên trì nên nhận lời yêu rồi tìm hiểu sau... Tôi đồng ý yêu anh phần lớn vì quý mến bố mẹ anh”, Thục Đình chia sẻ.

Thục Đình rung động trước sự chân thành của Minh Phúc. Ảnh chụp màn hình

Theo thời gian, sự tử tế của Minh Phúc khiến Thục Đình rung động. Anh yêu thương, chiều chuộng cô hết mực, quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt.

Mẹ của Thục Đình cũng rất quý mến Minh Phúc. Sự ủng hộ của mẹ khiến cô thêm tự tin vào mối duyên này.

“Một lần, hai gia đình đi ăn chung, chúng tôi muốn thông báo về việc đang tìm hiểu nhau. Nào ngờ, anh ấy hỏi cưới tôi luôn. Lúc đó, chúng tôi mới quen nhau 20 ngày”, Thục Đình kể.

Rơi vào thế bị động, cô giận dỗi, từ chối lời đề nghị đám cưới của bạn trai. Cô muốn tận hưởng cuộc sống tự do chứ chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân gia đình.

Thấy vậy, Minh Phúc hứa hẹn: “Anh khẳng định mình cưới nhau về rồi chơi tiếp”. Thục Đình nghe vậy mới xuôi hơn.

Hai tháng sau, Minh Phúc cầu hôn bạn gái tại Nhật Bản. Và sau tròn 10 tháng kể từ ngày quen biết, cặp đôi làm đám cưới.

“Tôi muốn đám cưới của mình phải lớn nhất, hoành tráng nhất. Tôi phải như nàng công chúa, mặc 5 chiếc đầm cưới, thuê 36 thợ chụp ảnh.

Chúng tôi chụp 7 bộ ảnh cưới, mang ê kíp gần 20 người đi chụp cùng. Đám cưới mời 700 khách, dù đã gói gọn khá nhiều. Trong đó, khách của bố mẹ hai bên khoảng 600 người. Chi phí cho đám cưới khoảng 9 số 0”, Thục Đình kể về đám cưới hoành tráng của mình.

Minh Phúc đã khóc rất nhiều trong hôn lễ. Ảnh chụp màn hình

Trong đám cưới, Minh Phúc xúc động đến mức khóc nức nở. Anh vừa khóc vừa bày tỏ niềm hạnh phúc khi cưới được cô gái mình yêu.

Về chung một nhà, cặp đôi nhận ra một số khác biệt. Minh Phúc chia sẻ, vợ anh thích ngăn nắp, gọn gàng nhưng thi thoảng hay lớn tiếng và hay sai vặt chồng. Anh mong vợ bớt nóng tính, để anh bớt sợ và tổn thương.

Trong khi đó, tật xấu của Minh Phúc là hơi bừa bộn, dễ xao động, thiếu sâu sắc và tinh tế. Cô mong chồng bớt xem điện thoại, chơi với con nhiều hơn.

Bỏ qua một số khuyết điểm của “nửa kia”, cặp đôi vẫn luôn trân trọng cuộc hôn nhân này và sự hiện diện trong đời nhau.