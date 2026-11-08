Đám cưới ngoài trời bị đàn ong quấy phá, chú rể ra sức bảo vệ cô dâu

Savannah và Andrew Shelek trong đám cưới. Ảnh: Allison Joy

Andrew và Savannah Shelek tổ chức hôn lễ ngày 18/10 tại Glass on Enchanted Acres, thuộc thành phố Dennison, bang Ohio (Mỹ). Cặp đôi không ngờ ngày trọng đại của mình lại xuất hiện sự cố ngoài dự kiến khi nhiều con ong liên tục bay vo ve xung quanh, theo People.

Savannah cho biết ong xuất hiện trong suốt buổi lễ. Trước đó, khi đến tham quan địa điểm tổ chức vào năm ngoái, hai người không nhìn thấy con ong nào nên không nghĩ chúng sẽ trở thành vấn đề trong đám cưới.

Theo nhiếp ảnh gia Allison Glotfelty, ong xuất hiện ở nhiều nơi, từ những bó hoa, váy cưới của cô dâu đến khu vực xung quanh khách mời. Khi buổi lễ diễn ra, những con ong tiếp tục bay quanh cặp đôi, khiến mọi người không khỏi lo lắng.

Trong tình huống bất ngờ, Andrew liên tục dùng tay xua ong khỏi người vợ. Đáng chú ý, khi một con ong chui vào tay áo và đốt Savannah, anh lập tức kéo nó ra rồi ném đi.

Chứng kiến khoảnh khắc này, nhiếp ảnh gia Allison Glotfelty nhanh chóng lấy điện thoại ghi lại. Đoạn video sau đó được cô dâu và nhiếp ảnh gia đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 4/11. Chỉ trong thời gian ngắn, video lan truyền, thu hút sự chú ý với hơn 9 triệu lượt xem.

Trên video, Glotfelty viết dòng chú thích: "Hãy tìm cho mình một người đàn ông luôn bảo vệ bạn trong ngày cưới, ngay cả khi có quá nhiều ong".

Savannah cho biết cô không bất ngờ trước phản ứng của chồng. Theo cô, Andrew vốn luôn là người bảo vệ mình kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò thời trung học. Vì vậy, hành động xua đuổi ong của anh trong ngày cưới khiến cô cảm thấy quen thuộc.

Savannah cũng kể rằng cô đã lo mình sẽ bị ong đốt mỗi khi nghe tiếng vo ve. Nỗi lo này cuối cùng trở thành sự thật khi một con ong chui vào tay áo và đốt cô. Ngay cả sau khi nghi thức cưới kết thúc, khi hai vợ chồng tiếp tục chụp ảnh, ong vẫn bay xung quanh cô dâu.

Dù gặp sự cố ngoài ý muốn, Andrew và Savannah vẫn giữ được bình tĩnh và hoàn thành buổi lễ. Cặp đôi cũng tỏ ra thích thú khi những hình ảnh trong ngày cưới bất ngờ được đông đảo cư dân mạng quan tâm.

Savannah cho biết cô rất bất ngờ trước sức lan tỏa của video và hào hứng chờ đón những nội dung tiếp theo về đám cưới của hai người.