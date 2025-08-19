Mẹ chồng chỉ đưa 4 triệu lễ cưới, phản ứng của con dâu khiến bà ngỡ ngàng

Chị nhận ra lối sống và tư duy tiết kiệm đã ăn sâu vào thói quen của mẹ.

Trong chương trình Người thứ 3, chị B (53 tuổi) chia sẻ với Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A về quãng thời gian làm dâu hơn ba thập kỷ, với nhiều mâu thuẫn bắt nguồn từ sự “tiết kiệm” đến mức cực đoan của mẹ chồng.

Chị B quen chồng tại nơi làm việc, hợp tính nên nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Theo phong tục, nhà trai sẽ mang 10 triệu đồng lễ sang nhà gái nhưng mẹ chồng thẳng thắn tuyên bố: “Chỉ đưa 4 triệu thôi”. Gia đình chị B bất ngờ nhưng chị vẫn chấp nhận để tránh tranh cãi, nói với bố mẹ: “Thôi, để cho nhà trai tự lo”.

Trong ngày cưới, khi bố mẹ chị mở phong bì mới biết chỉ có 4 triệu. Chồng chị thắc mắc, mẹ chồng mới đưa thêm cho đủ. Dù cảm thấy bị thiếu tôn trọng, chị vẫn im lặng vì đang mang thai và muốn con được sinh ra trong gia đình đủ tình yêu của mọi người.

Ngày đầu về nhà chồng, chị B dậy sớm chuẩn bị cơm nước, mời mẹ chồng ra ăn nhưng xưng “cô” thay vì “mẹ”. Khi bị hỏi lý do, chị đáp: “Cô đâu coi con là dâu đâu. Tiền cưới còn không đưa đủ thì làm gì có dâu?”. Câu nói khiến mẹ chồng im lặng và mối quan hệ từ đó trở nên căng thẳng.

Mẹ chồng của chị B nổi tiếng với thói quen quản lý chi tiêu rất chặt chẽ. Bà thường xuyên kiểm tra từng khoản chi, chỉ cho phép mua sắm những món đồ giá rẻ và yêu cầu giặt quần áo bằng tay để tiết kiệm điện nước. Bà thường so sánh chị với thời kỳ mình làm dâu trước đây. Bữa cơm hằng ngày của gia đình chủ yếu là những món đơn giản như đậu hũ, trứng, rau luộc. Mỗi khi chị B mua thêm thịt bò hay hải sản, bà lại phàn nàn về việc "phung phí".

Trong một lần bạn đến chơi, chị B đã đề nghị mua thêm món ăn để tiếp đãi nhưng hành động này lại khiến mẹ chồng chị không hài lòng. Bà đã ghi chép chi tiết từng khoản chi tiêu trong suốt tuần sau đó. Qua thời gian, chị B dần nhận ra nguyên nhân của sự khó chịu này bắt nguồn từ quá khứ khó khăn. Khi bố chồng thường xuyên đi công tác xa, mẹ chồng đã phải một mình gánh vác kinh tế gia đình, từ đó hình thành thói quen tiết kiệm chi li.

Từ đó, chị thay đổi cách ứng xử, đi chợ mua đồ ngon nhưng báo giá thấp hơn hoặc nói là quà tặng, chị cũng khuyên chồng nên nhẹ nhàng góp ý với mẹ. Nhờ vậy, không khí gia đình bớt căng thẳng, mẹ chồng cũng giảm bớt soi xét chuyện tiền bạc.

“Giờ thì mẹ chồng vẫn sống chung với tôi. Tôi cũng học theo tính tiết kiệm của mẹ nhưng biết dừng ở mức vừa phải. Trước đây tôi muốn phản kháng, còn bây giờ tôi chọn mềm mỏng để giữ hòa khí”, chị B chia sẻ.

Theo Tiến sĩ Tô Nhi A, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cần sự nhường nhịn và dung hòa khác biệt. Khoảng cách thế hệ khó tránh nhưng khi biết tiết chế, linh hoạt ứng xử và đặt bình yên của gia đình lên trên, mối quan hệ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.