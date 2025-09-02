Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Các chiến sĩ 'bắn tim' gửi người dân

Hà Nội - Trên đường diễu binh từ quảng trường Ba Đình tỏa ra các tuyến phố, chiến sĩ thả tim thể hiện tình cảm với người dân hai bên đường.

Nhiệt độ Hà Nội ngày Quốc khánh khoảng 28 độ C. Từ quảng trường Ba Đình tới cung thể thao Quần Ngựa hơn 2 km, các nữ du kích miền Nam ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn tươi cười, tạo hình trái tim thể hiện tình cảm với người cổ vũ hai bên đường. Họ từ Nam ra Bắc luyện tập từ đầu tháng 6. Ảnh: Đức Đồng

Những người con gái miền Nam nhận được nhiều tình cảm của người xem diễu binh ở Thủ đô. Ảnh: Đức Đồng

Nữ cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an tạo hình trái tim trên phố Văn Cao. Ảnh: Lưu Quý

Tại sân Quần Ngựa, chiến sĩ Công binh tay bồng súng, tay còn lại tạo hình trái tim. Ảnh: Đức Đồng

Những người lính giữ nhiệm vụ "mở đường thắng lợi" trong chiến tranh, thời bình tiên phong làm cầu xây đường, cứu hộ cứu nạn... Công binh là một trong những khối mặc quân phục mới dịp A80- với màu vàng tượng trưng cho đất, màu xám của xi măng và đen của thuốc nổ. Ảnh: Đức Đồng

Các nam sĩ quan Gìn giữ hòa bình Bộ Công an trên đường Văn Cao. Ảnh: Lưu Quý

Những quân nhân hành tiến mạnh, đều, đẹp trên thao trường, xong nhiệm vụ về đời thường có những khoảnh khắc dễ thương. Ảnh: Lưu Quý

Các chiến sĩ khối Phòng cháy chữa cháy gửi hình ảnh trái tim. Ảnh: Lưu Quý

Một chiến sĩ Khối Hải quân. Ảnh: Đức Đồng

Một chiến sĩ cảnh sát trao cử chỉ thân thiện với mọi người. Ảnh: Lưu Quý

Một nam chiến sĩ dân quân tự vệ. Ảnh: Đức Đồng

Các nữ sĩ quan thông tin liên lạc chào người dân bên đường. Ảnh: Đức Đồng

Sau nhiều tháng xa nhà để tập luyện cho lễ diễu binh 2/9, những người lính vỡ òa hạnh phúc khi được gặp lại cha mẹ, người thân bên lề sự kiện.

Nhóm phóng viên

