Thị phi 'bủa vây' bạn gái hot girl kém 20 tuổi của JJ Lin

Annalisa và bạn trai hơn 20 tuổi, JJ Lin. Ảnh: Yahoo

Hôm 29/12, ca sĩ hàng đầu Singapore Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin), 44 tuổi, công khai bạn gái Annalisa, 24 tuổi. Anh đăng ảnh hai người chụp hình cùng bố mẹ, cho thấy mối quan hệ đã "chín muồi". Công ty quản lý của Lâm Tuấn Kiệt sau đó tiết lộ nam nghệ sĩ "đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng chưa có ý định kết hôn".

Theo truyền thông Đài Loan, cả hai gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn vào cuối năm 2023 và bắt đầu hẹn hò vào giữa năm 2024. Họ đã có mối quan hệ ổn định được một năm rưỡi. JJ Lin được cho rất chiều chuộng bạn gái, thường xuyên tặng người yêu rất nhiều món đồ hiệu đắt tiền, đưa cô đi du lịch Tokyo, New Zealand...

Ngay sau khi Lâm Tuấn Kiệt công khai mối quan hệ, nhiều người tìm kiếm thông tin của Annalisa. Một số khán giả chú ý, khi đi chơi cùng gia đình bạn trai, Annalisa đeo chiếc túi xách hàng hiệu có giá 800.000 TWD, là sản phẩm mới của Chanel, cho thấy cô giàu có.

Một số nguồn tin khác cho hay cô gái người gốc Quảng Tây, tốt nghiệp trường Parsons School of Design ở New York, có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế thương hiệu xa xỉ. Cô xuất thân gia đình giàu có, cha là giám đốc cấp cao tại một công ty niêm yết, mẹ kinh doanh bất động sản và có nhiều nhà ở Nhật, Anh...

Vẻ đẹp sexy của Annalisa tuổi 24. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, một số cáo buộc ẩn danh nói Annalisa "giả vờ là phụ nữ giàu có". Nguồn tin nói cha cô "liên quan đến các vụ án kinh tế và đang phải ngồi tù ở nước ngoài". Một số người còn chỉ ra, cô gái trước đây từng bán vé chợ đen cho các buổi hòa nhạc của JJ Lin, tham gia thiết kế hàng hóa cho tour diễn và các phụ kiện thời trang của JJ Lin.

Trước ồn ào, JJ Lin nói mình và bạn gái là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ có chủ đích, đã thu thập bằng chứng và bảo lưu quyền khởi kiện.

Nhan sắc Annalisa. Ảnh: Weibo

JJ Lin người gốc Singapore, nổi tiếng làng nhạc Hoa ngữ với các ca khúc hút hàng trăm triệu view trên YouTube như Giang Nam, Cô ấy nói, Má lúm, Tào Tháo, Thắng thế giới nhưng mất em thì có nghĩa lý gì. 22 năm qua, anh tổ chức hơn 200 liveshow toàn thế giới.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Lâm Tuấn Kiệt kinh doanh thương hiệu thời trang riêng. Ca sĩ còn là tay đua xe chuyên nghiệp. Tuấn Kiệt có chuỗi 11 quán cà phê tại Singapore, Trung Quốc đại lục, Đài Loan. Những năm gần đây, ca sĩ đều đặn tổ chức liveshow, tham gia các show truyền hình. Tại concert ở Bắc Kinh hồi tháng 7, Tuấn Kiệt tiết lộ năm 2024, anh được chẩn đoán mắc bệnh tim, cần uống thuốc hàng ngày để kiểm soát bệnh. Ca sĩ cho biết đủ sức khỏe để tổ chức thêm nhiều liveshow.