Những màn cầu hôn đặc biệt của chiến sĩ tại Lễ diễu binh 2/9

Giữa không khí hân hoan của Lễ Quốc khánh 2/9, những câu chuyện tình yêu lãng mạn đã khép lại buổi diễu binh, diễu hành lịch sử bằng các khoảnh khắc cầu hôn bất ngờ và đầy xúc động của các sĩ quan quân đội ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ trọng đại.

Hai cặp đôi quân nhân với màn cầu hôn hạnh phúc sau Lễ Quốc khánh 2/9.

Chàng sĩ quan đó là Trần Văn Nhanh, hiện đang công tác tại Quân khu 9. Anh Nhanh đã vinh dự tham gia vào lễ diễu binh trong khối sĩ quan hậu cần kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, anh Nhanh cho biết rất vui và tự hào khi có bạn gái đồng hành trong dịp lễ trọng đại của đất nước. Được bạn gái đồng hành trong những dịp kỷ niệm đặc biệt như A50 và nay là A80, anh muốn được Tổ quốc minh chứng cho tình cảm của mình.

Màn cầu hôn lãng mạn của anh Nhanh tại sân vận động Quần Ngựa trước khi cùng đoàn trở về đơn vị.

Lý do anh Nhanh lựa chọn ngày 2/9 để cầu hôn bạn gái là vô cùng ý nghĩa, anh muốn lấy đây là dấu mốc trọng đại trong cuộc đời mình. Sự lựa chọn này không chỉ thể hiện tình yêu nồng nàn mà còn gửi gắm niềm tự hào sâu sắc về quê hương, biến ngày Quốc khánh trở thành dấu ấn khó quên trong chuyện tình của họ.

Để chuẩn bị cho khoảnh khắc trọng đại này, anh Nhanh đã suy nghĩ và chuẩn bị kỹ lưỡng hoa cầu hôn và voan cài tóc, dự định chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Màn cầu hôn diễn ra một cách giản dị nhưng đầy bất ngờ và xúc động.

"Tôi nghĩ rằng đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Thật hạnh phúc khi nhận được lời chúc phúc của đông đảo đồng đội và người dân", cặp đôi chia sẻ.

Người bạn gái may mắn nhận được lời cầu hôn là bạn Nguyễn Sĩ Phương Mai (sinh năm 2000). Cô đã cùng anh Nhanh tạo nên kỷ niệm khó quên, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời mình giữa không khí trang nghiêm và tự hào của ngày Quốc khánh ý nghĩa này.

Cũng trong không khí đặc biệt của buổi Lễ diễu binh 2/9, trong số hàng vạn chiến sĩ tham gia diễu binh, Phạm Trung Hiếu (sinh năm 2000, công tác tại Trạm Ra đa 17, Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không – Không quân) cũng có khoảnh khắc khó quên cùng bạn gái.

Nụ hôn ngọt ngào, minh chứng cho tình cảm của đôi trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hiếu bất ngờ quỳ gối cầu hôn bạn gái – Phan Nguyễn Lâm Phương (sinh năm 2000, hiện công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất). Cả hai đều quê ở Bình Phước, từng là bạn học cùng trường thời cấp 2, nhà chỉ cách nhau 10 km.

Dù lịch trình tập luyện và diễu binh dày đặc, Hiếu vẫn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi sau lễ diễu binh để bày tỏ tình cảm với bạn gái

Cảnh tượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh. Hàng loạt điện thoại giơ cao ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt, chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ.

Màn cầu hôn đặc biệt của các chiến sĩ không chỉ là một khoảnh khắc cá nhân đầy ý nghĩa mà còn là câu chuyện đẹp, lan tỏa cảm xúc tích cực, khẳng định tình yêu vẫn luôn là một phần không thể thiếu, lung linh và bền chặt, giữa những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.