Bố mẹ kỷ niệm 50 năm ngày cưới, 4 con tổ chức linh đình, mời 200 người đến dự

Lời hẹn ước thủy chung

Kết hôn vào năm 1976, ông Nguyễn Thanh Tân (SN 1953) và bà Trần Thị Kim Dung (SN 1955, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) đã có 50 năm gắn bó. Ông bà có 4 người con (3 trai, 1 gái).

Anh Nguyễn Hữu Lợi (SN 1987), con trai út của ông Tân, cho biết vào năm ông Tân tròn 70 tuổi, con cháu muốn tổ chức cho ông một lễ mừng thọ ý nghĩa. Tuy nhiên, ông từ chối.

Vợ chồng ông Tân trong buổi lễ kim khánh tại nhà thờ

Ông chia sẻ, thay vì tổ chức mừng thọ, vợ chồng ông có ý nguyện được tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới thật trọn vẹn và ý nghĩa, đánh dấu nửa thế kỷ bên nhau. Mong muốn này của ông bà khiến 4 người con xúc động.

“Bố mẹ tôi lên kế hoạch cho dịp này từ 3 năm trước. Mỗi năm trôi qua, bố mẹ đều lo sợ chẳng may một trong hai người không còn trên đời nữa thì ý nguyện này chẳng thể hoàn thành.

Thế nên, với bố mẹ và chúng tôi, 50 năm ấy là một dấu mốc quan trọng”, anh Lợi chia sẻ.

Anh em anh Lợi lên kế hoạch cho buổi lễ trong suốt 2 năm. Khoảng 1 tháng trước lễ chính, cả gia đình bắt tay vào thực hiện, mỗi người phụ trách một công việc: người dựng rạp, dựng cổng hoa; người thuê loa đài, MC dẫn lễ; người đặt cỗ bàn.

Ngoài ra, 4 anh em còn tập hát, viết lời tri ân gửi đến bố mẹ trong buổi lễ kim khánh được tổ chức tại nhà thờ.

Anh Lợi (áo trắng, ảnh bên phải) cùng các anh chị em chung tay tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới cho bố mẹ

Suốt quá trình đó, vợ chồng ông Tân luôn được các con động viên ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ để có sức khỏe tốt nhất trong ngày lễ.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới được tổ chức vào ngày 29/4 vừa qua. Buổi lễ được chia làm 2 phần. Phần đầu tiên tổ chức tại nhà thờ (được gọi là lễ kim khánh) – đây là phần được vợ chồng ông Tân mong chờ nhất. Phần thứ hai là bữa tiệc được tổ chức tại nhà.

Sau 50 năm bên nhau, ông Tân và bà Dung một lần nữa khoác lên mình trang phục cô dâu, chú rể. Bà Dung còn đặc biệt cài voan và cầm hoa cưới.

Trong buổi lễ kim khánh được tổ chức trang trọng và thiêng liêng tại nhà thờ, vợ chồng ông Tân tái hiện lại không khí lễ cưới năm nào với các nghi thức trao nhẫn, đọc lời tuyên hứa... Khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau nhắc lại lời hẹn về sự thủy chung, ông bà không kìm nén được sự xúc động.

Dựng rạp linh đình, mời 200 khách

Sau buổi lễ tại nhà thờ, vợ chồng ông Tân lên xe hoa về nhà dự tiệc. Gia đình ông mời khoảng 200 vị khách đến tham dự.

Vợ chồng ông Tân đồng hành cùng nhau suốt 50 năm qua

Không gian buổi lễ được trang trí hoành tráng như một đám cưới thực sự với rạp sự kiện và cổng hoa. Sánh vai trên sân khấu, vợ chồng ông Tân chia sẻ về hành trình gắn bó của mình, cùng nhau vượt qua thăng trầm cuộc sống để nuôi nấng các con khôn lớn, trưởng thành.

Anh Lợi thay mặt 4 anh em, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ. Anh nói: “Con cảm ơn bố mẹ suốt 50 năm qua đã sống vì nhau và vì gia đình. Bố mẹ chính là tấm gương sáng về tình yêu và lòng thủy chung cho chúng con noi theo”.

“Khoảnh khắc nhìn bố mẹ nắm chặt tay nhau, cái nắm tay ấm áp sau 50 năm bền bỉ, tôi muốn chảy nước mắt”, anh Lợi nói.

Buổi lễ diễn ra trọn vẹn, ý nghĩa, để lại kỷ niệm đáng nhớ cho mỗi thành viên trong gia đình. Anh Lợi càng vui hơn khi 4 anh em được họ hàng, xóm giềng khen ngợi về lòng hiếu thảo.

Gia đình anh Lợi mời 200 người đến tham dự buổi lễ

Anh Lợi cho hay, trước đây bố anh làm việc ở ủy ban xã, mẹ anh kinh doanh quán ăn. Nhờ sự cần mẫn của bố mẹ, 4 anh em anh có cuộc sống no đủ, được học hành đàng hoàng.

Tuy nhiên, ký ức về ngày tháng tần tảo, lam lũ của bố mẹ vẫn khiến anh nhớ mãi. Anh chứng kiến những ngày mẹ dậy từ 3h sáng làm bánh, phở rồi gánh ra chợ bán. Dù ngày nắng hay ngày mưa, mẹ anh vẫn ngồi bán đến quá trưa mới về nhà. Bố anh tuy làm công việc văn phòng nhưng hễ có thời gian là phụ giúp vợ việc đồng áng, buôn bán.

Lớn lên nhờ gánh bánh, phở của mẹ và sự răn dạy nghiêm khắc của bố, 4 anh em anh Lợi luôn ngoan ngoãn, yêu thương và đoàn kết với nhau. Nhìn vào tấm gương cha mẹ, họ tự nhủ phải có trách nhiệm với bản thân và tổ ấm nhỏ của mình.

“Chúng tôi học được từ bố mẹ sự chịu thương, chịu khó và tinh thần trách nhiệm. Khi có gia đình nhỏ, chúng tôi cũng nhìn vào tình yêu của bố mẹ để học cách quan tâm, tôn trọng bạn đời của mình”, anh Lợi chia sẻ.

Ảnh: NVCC