Bố chồng trả lại hộp bánh Trung thu vì tôi mua không đúng loại

Tôi 27 tuổi, kết hôn đầu năm nay. Đây là năm đầu tiên tôi đón các dịp lễ Tết với tư cách con dâu nên luôn cố gắng chu toàn hai bên nội ngoại.

Còn hơn hai tuần nữa mới đến Trung thu nhưng cuối tuần vừa rồi, tôi đã mua một hộp bánh mang sang biếu bố mẹ chồng. Trước đó, bố chồng đã nhắc chúng tôi mua một loại bánh của thương hiệu ông thường ăn, gồm đúng những vị ông thích.

Tôi nghe nhưng không nghĩ đây là yêu cầu bắt buộc. Đúng lúc công ty có chỗ đặt bánh của một thương hiệu khác khá uy tín, mẫu mã đẹp, hạn sử dụng mới nên tôi mua một hộp mang sang. Giá hộp bánh thậm chí còn đắt hơn gấp ba lần.

Tôi nghĩ quà biếu quan trọng là tấm lòng, hơn nữa đều là bánh của thương hiệu có tiếng nên chắc bố mẹ sẽ vui vẻ nhận. Không ngờ khi nhìn hộp bánh, bố chồng hỏi ngay tại sao tôi không mua loại ông đã dặn.

Tôi giải thích loại này cũng ngon, bánh mới và tôi đã chọn những vị khá dễ ăn. Ông vẫn không đồng ý, nói "các cụ" chỉ thích loại quen thuộc rồi bảo tôi mang hộp bánh về, hôm khác mua đúng loại ông yêu cầu thì mang sang.

Tôi khá bất ngờ. Một hộp bánh Trung thu không đáng bao nhiêu và nếu bố chồng thích loại đó, tôi hoàn toàn có thể mua lại. Điều khiến tôi khó chịu là cách ông nhất định không nhận món quà chỉ vì nó không đúng yêu cầu. Chồng tôi lại cho rằng chuyện rất đơn giản. Anh nói bố vốn kỹ tính, đã biết ông thích gì thì lần sau cứ mua đúng như vậy, vừa khiến ông vui vừa tránh phiền phức.

Tôi hiểu suy nghĩ của chồng nhưng vẫn thấy khó thích nghi. Gia đình tôi trước đây khá thoải mái. Con cái biếu gì bố mẹ dùng nấy, không thích thì có thể cho người khác chứ hiếm khi trả lại và yêu cầu mua món khác.

Từ khi kết hôn, tôi cũng nhận thấy bố chồng khá câu nệ chuyện quà cáp, thậm chí hay để ý xem tôi biếu ông có khác gì so với bố đẻ hay không. Có lần đi công tác về, tôi mua biếu bố chồng một hộp sâm, còn bố đẻ là một hộp thực phẩm chức năng khác phù hợp với nhu cầu của ông. Khi biết chuyện, bố chồng tỏ ý không vui, còn hỏi vì sao tôi mua cho ông sâm trong khi bố đẻ lại được biếu thực phẩm chức năng, rồi nói không biết sâm có thực sự tác dụng gì hay không. Tôi khá khó xử vì hai món quà được chọn theo nhu cầu và sức khỏe của từng người, chứ không phải tôi cố tình phân biệt bên nội, bên ngoại.

Tôi mới làm dâu nên không muốn vì những chuyện nhỏ mà tạo khoảng cách với nhà chồng. Tôi cũng tự nhắc mỗi gia đình có nếp sống khác nhau, mình bước vào một gia đình mới thì cần thời gian thích nghi. Tuy nhiên, tôi băn khoăn việc chiều theo tất cả những yêu cầu như vậy ngay từ đầu có khiến sau này tôi luôn phải làm mọi thứ đúng ý bố chồng hay không. Theo độc giả, trong trường hợp này tôi nên làm thế nào?