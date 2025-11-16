Phát hiện con chim có vẻ ngoài "gần như thời tiền sử" trên sông

Theo truyền thông Anh, mới đây một con chim có "ngoại hình gần như thời tiền sử" đã được phát hiện khi đang bơi trên sông Severn, đoạn chảy qua khu vực Diglis, khiến nhiều người dân địa phương chú ý.

Loài chim được ghi nhận là chim cốc – một loài chim nước lớn, toàn thân màu đen, vốn nổi tiếng với dáng vẻ độc đáo. Con chim này được nhiếp ảnh gia Linda Ford, thành viên Câu lạc bộ nhiếp ảnh Tin tức Worcester, ghi lại khi nó xuất hiện cùng một số cá thể khác trên mặt nước.

Con chim cốc trông giống sinh vật thời tiền sử trên sông Severn ở Diglis. (Ảnh: Linda Ford)

Người phát ngôn của Hiệp hội Bảo tồn Chim Hoang dã Hoàng gia Anh (RSPB) cho biết: "Với chiếc cổ dài giống loài bò sát, chim cốc có ngoại hình gần như thời tiền sử. Chúng thường được nhìn thấy đứng dang rộng đôi cánh để hong khô sau khi lặn bắt cá".

Theo RSPB, chim cốc là loài săn cá cực kỳ hiệu quả, điều này đôi khi gây xung đột với ngư dân địa phương và từng dẫn đến các vụ đối xử tệ bạc với loài chim này trong quá khứ.

Vương quốc Anh hiện được xem là nơi có số lượng chim cốc trú đông lớn nhất thế giới, với sự hiện diện của chúng ở cả vùng nước ngọt nội địa lẫn dọc bờ biển.

Sự xuất hiện của những con chim cốc đặc biệt là con chim có vẻ ngoài "gần như thời tiền sử" trên sông Severn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cư dân và giới quan sát động vật hoang dã, nhờ vẻ ngoài đặc biệt và dáng bơi gây ấn tượng mạnh.