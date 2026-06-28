Bi hài chuyện trùng tên với cầu thủ Kylian Mbappe

PhápMang họ tên giống hệt tiền đạo nổi tiếng của đội tuyển Pháp, chàng trai 18 tuổi tại Paris gặp nhiều rắc rối nhưng cũng được hưởng không ít đặc quyền.

Kylian Mbappe, 18 tuổi, người gốc Cameroon hiện sống tại Paris. Anh cho biết việc trùng tên với tiền đạo nổi tiếng của câu lạc bộ Real Madrid chỉ là ngẫu nhiên do cha mẹ đặt trước khi danh thủ này bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp.

"Cha mẹ tôi nói việc trùng tên là ngẫu nhiên, bởi tôi và danh thủ tuyển Pháp cách nhau 10 tuổi", Kylian cho biết.

Tuy nhiên, cái tên này gây ra không ít rắc rối. Trả lời tờ Pluriel hôm 17/6, Kylian kể từng bị nhân viên giao thông chặn lại khi quên thẻ lên tàu điện. Do điện thoại hết pin, anh không thể chứng minh danh tính. Khi khai báo tên là Kylian Mbappe, nhân viên cho rằng anh đang trêu đùa và đe dọa gọi điện cho cảnh sát vì nghi dùng tên giả. "Kylian Mbappe thật sự là tên tôi", anh nói.

Thanh niên 18 tuổi này cũng chơi bóng đá nghiệp dư từ 6 năm trước tại các câu lạc bộ ở khu vực Seine-et-Marne. Trong một trận đấu ở tỉnh Seine-Saint-Denis hai năm trước, khán giả của đội đối thủ liên tục chế nhạo, nói anh thiếu đẳng cấp so với cầu thủ Mbappe. Đáp lại, Kylian cho biết: "Tôi chỉ nuôi mong muốn chơi bóng đá và tìm kiếm niềm vui".

Kylian Mbappe, 18 tuổi, gốc Cameroon, hiện ở Paris. Ảnh: News TS Réal/X

Dù vậy, cái tên cũng mang lại một số đặc quyền thú vị. Kylian kể từng gọi điện đặt bàn một nhà hàng ở Paris và đầu dây bên kia im lặng hai giây trước khi xác nhận. Theo chàng trai, nhân viên nhà hàng không dám chắc họ đang trao đổi với ngôi sao bóng đá hay một người bình thường. Khi anh bước vào, nhà hàng hướng dẫn anh ngồi vào một trong những chiếc bàn ở vị trí trung tâm. "Họ cung cấp dịch vụ chăm sóc tôi như một hoàng tử", chàng trai gốc Cameroon kể.

Kylian cho biết cái tên mang lại cả sự tự hào và áp lực, buộc anh liên tục phải giải thích bản thân không theo đuổi thể thao đỉnh cao. Dù những tình huống bi hài này có thể vẫn tiếp diễn, Kylian khẳng định quyết định giữ nguyên tên gọi do cha mẹ đã đặt.