Bé gái 8 tuổi nghĩ cách “cản” ba hút thuốc, đi nhậu

Minh Nghi mong ba hãy bỏ thuốc lá và hạn chế việc đi nhậu để có thể sống lâu hơn cùng con.

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình "Điều con muốn nói", bé Minh Nghi (8 tuổi) đã khiến nhiều khán giả xúc động khi mạnh dạn bày tỏ mong muốn lớn nhất của mình: ba hãy bỏ thuốc lá và hạn chế việc đi nhậu để có thể sống lâu hơn cùng con.

Xuất hiện cùng ba là anh Duy Khoa, Minh Nghi mang theo một tấm bảng ghi dòng chữ “Cấm hút thuốc” như lời nhắn gửi thẳng thắn nhưng đầy yêu thương. Với giọng nói hồn nhiên pha lẫn lo lắng, em nói trước ống kính: “Con không muốn ba hút thuốc. Con sợ ba bị hại sức khỏe. Con muốn ba sống lâu với con”.

Theo chia sẻ của Minh Nghi, ba em bắt đầu hút thuốc từ khi em mới 5–6 tuổi. Dù từng cố gắng bỏ vì con, anh Duy Khoa chỉ duy trì được một thời gian ngắn rồi lại tái hút. Không chỉ vậy, việc ba thường xuyên đi nhậu trong khi đang gặp vấn đề về gan càng khiến cô bé thêm bất an.

“Con thấy ba bị bệnh, con sợ ba không sống lâu với con”, Minh Nghi bộc bạch.

Tại chương trình, Minh Nghi cho biết em đã tự nghĩ ra ba “biện pháp” để giúp ba thay đổi. Đầu tiên là cho ba xem các thông tin về tác hại của thuốc lá. Thứ hai, mỗi khi ba thèm thuốc, em sẽ đưa kẹo để ba ăn thay thế. Và cuối cùng, mỗi lần ba đi nhậu, em sẽ nhắn tin cho ba, mở đầu bằng câu “con yêu ba”, nhắc ba giữ gìn sức khỏe và mong ba đừng uống nhiều.

Anh Duy Khoa nhiều lần quyết tâm cai nhưng chưa thành công.

Anh Duy Khoa hiện làm nông nghiệp tại Bình Dương, quản lý một trang trại có diện tích vài chục hecta nên thường xuyên xa nhà. Anh thừa nhận thói quen hút thuốc đã kéo dài hơn 10 năm và nhiều lần quyết tâm cai nhưng chưa thành công.

“Có lần tôi hút thuốc, trên bao bì có in hình cảnh báo ung thư, bé nhìn thấy và bị ám ảnh từ đó. Tôi biết đây là mong muốn rất nghiêm túc của con”, anh chia sẻ.

Nhận định về câu chuyện, Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cho rằng thay đổi hành vi không chỉ dừng ở nhận thức mà cần chạm đến cảm xúc. “Khi đặt tình yêu dành cho con lên bàn cân với thói quen gây hại cho sức khỏe, sự thay đổi sẽ dần hình thành một cách bền vững”, ông phân tích.

Ở góc nhìn của người dẫn chương trình, Ốc Thanh Vân cho rằng việc giao lưu, gặp gỡ bạn bè không phải điều tiêu cực, nhưng cần có sự chừng mực và ý thức giữ gìn sức khỏe, nhất là khi đang có một gia đình để yêu thương. Cô nhấn mạnh, những nỗ lực thay đổi của người cha không chỉ là chuyện bỏ thuốc hay giảm nhậu nhẹt, mà còn là bài học sống quý giá, trở thành tấm gương tích cực cho con trẻ noi theo.