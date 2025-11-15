Cậu bé mong ba mẹ “lắng nghe trước khi phán xét”

Vì sợ bị hiểu sai, Triết dần chọn cách im lặng.

Trong chương trình Điều con muốn nói, lời nhắn gửi của Lê Đinh Triết (10 tuổi) mở ra câu chuyện về một cậu bé giàu tình cảm, luôn cố gắng làm mọi thứ để ba mẹ vui lòng, nhưng đôi khi lại thấy mình chưa được thấu hiểu trọn vẹn.

Hồi lớp 2, Triết từng bị bạn xô ngã đến chấn thương trong giờ chơi. Khi kể lại, mẹ lại vô tình trách con “giỡn với bạn chi”. “Thực ra con không có giỡn với bạn đó”, Triết kể với MC Ốc Thanh Vân. Cậu bé nói thêm, không chỉ một lần mà nhiều lần như vậy, lời của em chưa kịp nói hết thì người lớn đã vội kết luận rằng lỗi là của con.

Vì sợ bị hiểu sai, Triết dần chọn cách im lặng. “Những chuyện nào mà kiểu không được bình thường lắm thì con giữ lại luôn. Mấy cái đó nhiều lắm”, cậu bé chia sẻ. Cũng chính vì vậy, giữa Triết và ba đôi khi không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến những tranh cãi nhỏ. Còn với anh Hai, khoảng cách tuổi tác và tính cách trầm lặng khiến hai anh em ít khi bày tỏ tình cảm, khiến Triết nhiều lần thấy chạnh lòng.

“Con chỉ mong anh Hai quan tâm con nhiều hơn một chút, để hai anh em thân thiết hơn,” Triết nói.

Chị Phương Thảo, mẹ của Triết, cho biết con trai là đứa trẻ tình cảm, nhưng hay gặp sự cố ở trường như giận dỗi, xích mích với bạn hoặc mất tập trung trong giờ học. Gia đình luôn phối hợp cùng giáo viên để hướng dẫn con cách xử lý phù hợp. “Có những lần con giải thích cho hành động bộc phát của mình, nên ba mẹ buộc phải nghiêm khắc để con rút kinh nghiệm,” chị chia sẻ.

Chị Phương Thảo và Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân lắng nghe tâm sự của Triết.

Do công việc bận rộn, ba của Triết ít có thời gian trò chuyện cùng con. Khi ở nhà, anh thường đưa ra yêu cầu và mong con làm theo. Là một đứa trẻ ngoan, Triết luôn cố gắng nghe lời để ba mẹ vui, dù đôi khi không thật sự muốn.

“Anh Hai của Triết đã lớn, lại trầm tính nên ít bộc lộ cảm xúc. Trong khi Triết thì rất giàu tình cảm, có thể nói ‘con thương mẹ, thương ba’ suốt cả ngày,” chị Phương Thảo cười nói.

Lắng nghe câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân bày tỏ sự thấu hiểu với phụ huynh. Chị cho rằng việc mẹ luôn cố gắng nhìn nhận công bằng, không vội bênh con là điều đáng trân trọng, nhưng nếu mỗi thành viên trong gia đình cùng lắng nghe nhau nhiều hơn, bầu không khí yêu thương sẽ càng gắn kết.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân cũng gửi lời nhắn: “Ba mẹ của Triết nên dành nhiều thời gian để lắng nghe con, để con được nói hết trước khi người lớn nhận định. Còn Triết cũng cần học cách kiềm chế và điều chỉnh bản thân, để gia đình thêm hài hòa.”