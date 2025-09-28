Tâm sự xúc động của bé gái 8 tuổi khi có thêm... em trai

Trong tập 12 chương trình Điều con muốn nói, khán giả lắng nghe câu chuyện đầy cảm xúc của bé Khánh Tâm (8 tuổi) – cô bé hồn nhiên nhưng mang trong lòng nỗi lo riêng về tình cảm gia đình.

Ngay trên sóng, Khánh Tâm đã gửi gắm ước muốn giản dị: “Con chỉ muốn ba thương mình con thôi và ôm con mỗi ngày”. Câu nói chất chứa nỗi sợ mất đi tình thương của ba khi em trai xuất hiện. Bé còn tâm sự: “Con chỉ thích ba, thích người khác bảo con giống ba. Con không thích bảo giống mẹ, vì ba là của con, mẹ là của em”.

Sự gắn bó đặc biệt ấy bắt đầu từ những tháng đầu đời, khi ba trở thành chỗ dựa duy nhất cho bé. Anh Ngọc Tường (ba Khánh Tâm) chia sẻ: “Ở đâu có ba, bé đều chạy theo ríu rít. Trong bữa ăn, con luôn tìm cách ngồi cạnh ba và không muốn để em trai ngồi gần”. Dù vậy, bé vẫn yêu thương mẹ và em, thậm chí nhiều lần bênh vực để ba không la mắng họ.

MC Ốc Thanh Vân và Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long đã đồng hành cùng bé trong hành trình tháo gỡ cảm xúc. MC Ốc Thanh Vân cho rằng trường hợp này phản ánh tình huống quen thuộc ở nhiều gia đình: khi có thêm thành viên mới, cảm giác “sở hữu” của trẻ dễ vượt khỏi giới hạn, dẫn đến sự khó khăn trong kiểm soát cảm xúc.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long phân tích: “Từ tháng thứ 4–5, trẻ đã hình thành gắn bó với người đem lại cảm giác an toàn. Với Khánh Tâm, đó là ba. Khi xuất hiện em trai, bé lo sợ tình thương bị chia sẻ, nên tìm cách giữ ba cho riêng mình”. Ông khuyến cáo cha mẹ không nên đùa vui bằng những câu như “ba thương em hơn” vì dễ làm trẻ tổn thương. Thay vào đó, cần giúp con hiểu việc có thêm thành viên mới là niềm vui, đồng thời nuôi dưỡng tình cảm hai chiều giữa anh chị em.

Câu chuyện của Khánh Tâm là lời nhắc nhở dành cho các bậc phụ huynh: trẻ nhỏ không cần những điều to lớn, chỉ cần được yêu thương, lắng nghe và cảm thấy mình vẫn quan trọng trong trái tim cha mẹ. Khi biết cách chia sẻ và nhận được tình cảm công bằng, trẻ sẽ lớn lên với nền tảng cảm xúc lành mạnh, nuôi dưỡng mối gắn bó bền chặt trong gia đình.