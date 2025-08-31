Người phụ nữ bàng hoàng phát hiện chồng “hiền lành” chỉ là vỏ bọc

Chị K. từng nộp đơn ly hôn, nhưng chồng xin cơ hội, mẹ chồng khuyên nhẫn nhịn “vì con”.

Chia sẻ trong chương trình Người Thứ 3 tuần này, chị K. (46 tuổi, TP.HCM) kể lại hành trình từ hạnh phúc đến tan vỡ. Gặp chồng qua công việc buôn bán ở chợ, chị bán hàng, anh làm giao hàng. Anh ít nói, nhẹ nhàng, nhiệt tình giúp đỡ nên chị tin rằng đây là mẫu người đàn ông chín chắn, có thể xây dựng hạnh phúc gia đình.

Năm đầu sau cưới, chị mang thai. Chồng vẫn chăm chỉ làm việc, phụ việc nhà, chăm sóc mẹ chồng, khiến chị càng yên tâm. Nhưng khi con trai tròn 5 tuổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh sa vào rượu chè, ban đầu chỉ cuối tuần, sau thành thói quen hằng ngày.

Từ rượu, anh sinh ra cãi vã, đập phá, nhiều lần đánh chị đến mức nhập viện. Chị K. từng nộp đơn ly hôn, nhưng chồng xin cơ hội, mẹ chồng khuyên nhẫn nhịn “vì con”. Nghĩ đến gia đình, chị chấp nhận cho chồng và chính mình một cơ hội làm lại.

Anh thay đổi được một thời gian ngắn, nhưng sau dịch, khi đổi sang công việc mới với thu nhập cao hơn, chồng chị lại sa đọa. Những cuộc nhậu, hát hò, bài bạc, gái gú liên tiếp diễn ra. Mỗi lần chị lên tiếng, anh đều dùng bạo lực.

Một lần, chỉ vì một câu nói lỡ lời, anh hất cả mâm cơm nóng vào chân chị trước mặt con trai. Cậu bé lần đầu quát lại cha: “Ba mà cứ như vậy nữa, con không bỏ qua đâu!”. Khoảnh khắc ấy khiến chị K. hoảng sợ, nhận ra nếu tiếp tục, chị có thể mất con, mất chồng, mất cả chính mình.

Một năm sau, chị K. quyết định ly hôn. “Tôi đã tha thứ nhiều lần nhưng không nhận lại gì ngoài đau đớn. Tôi hiểu chỉ có thể tự cứu mình,” chị nói. Hiện tại, con trai ở với chị, còn chồng cũ chị không liên lạc và nghe nói vẫn chưa thay đổi.

Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A nhận định hôn nhân đổ vỡ thường bắt nguồn từ việc thiếu chia sẻ, không kịp thời “trám” những lỗ hổng cảm xúc. Nếu vợ chồng sớm đối thoại, tìm hiểu nguyên nhân, có thể tránh được bi kịch.

Chị K. cũng nhìn lại: “Trước kia, tôi tưởng anh ít nói là hiền lành. Nhưng chính vì không biết chia sẻ, không giải tỏa căng thẳng, anh tìm đến rượu chè, bài bạc như lối thoát. Và lối thoát đó chôn vùi gia đình”.

Gửi lời đến phụ nữ khác, chị K. nhắn nhủ: “Đừng chờ đến khi mất hết mới tỉnh ngộ. Nếu hôn nhân chỉ mang lại đau đớn, hãy mạnh dạn bước ra”.