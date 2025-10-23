Chồng Giả Tịnh Văn xin lỗi vợ con vì 'sai lầm thời trẻ'

Trong bài viết đăng lên mạng xã hội ngày 21/10, anh nói vô cùng hối hận về hành vi "nhất thời sai lầm trong quá khứ". Anh thừa nhận với tư cách là người của công chúng, anh đã làm gương xấu và vi phạm nguyên tắc liêm chính của chế độ nghĩa vụ quân sự. Anh viết: "Là một người chồng và người cha, tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ và các con, khiến chúng sợ hãi chứng kiến bố bị bắt".

Tu Kiệt Khải tại cơ quan điều tra. Ảnh:Ettoday

Tu Kiệt Khải cho biết "sẽ hợp tác toàn diện với mọi cuộc điều tra của công tố viên và chấp nhận sự xem xét tiếp theo của cơ quan tư pháp".

Trước ồn ào của chồng, Giả Tịnh Văn ngày 21/10 cho biết lo lắng cho tinh thần của các con nhỏ khi chứng kiến bố bị bắt. Cô đã vội vã trở về Đài Loan từ Hạ Môn để chăm con. Hiện Tu Kiệt Khải được tại ngoại, sau khi nộp tiền bảo lãnh 500.000 TWD.

Theo hồ sơ tư pháp, năm 2016, Tu Kiệt Khải đã trả 150.000 TWD cho đơn vị trung gian là tập đoàn Thiểm Binh để làm giả hồ sơ bệnh án tăng huyết áp. Nhờ vậy, dù không được miễn trừ trách nhiệm nghĩa vụ quân sự, anh được chuyển từ lực lượng dự bị chính quy sang lực lượng thay thế. Sau đó, với lý do vợ đang mang thai, anh đã nộp đơn xin ra quân sớm. Trên thực tế, anh chỉ phục vụ quân ngũ được 5 tháng 17 ngày thay vì một năm theo yêu cầu.

Tu Kiệt Khải trình diện tại Cục Dân sự Chính quyền thành phố Tân Bắc vào tháng 6/2016, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế. Ảnh: Ettoday

Theo Sinchew, nếu bị kết tội làm giả tài liệu hoặc cản trở nghĩa vụ quân sự, mức án tối đa một người phải lãnh là 5 năm tù. Trong trường hợp của Tu Kiệt Khải, ngoài đối mặt với tù tội, anh bị đình chỉ 4 hợp đồng quảng cáo, thiệt hại vượt quá 10 triệu TWD.

Tu Kiệt Khải sinh năm 1983 tại Đài Bắc, Đài Loan, là diễn viên và người mẫu. Anh bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí vào đầu những năm 2000, gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Tình yêu nồng nhiệt, Kẻ phản nghịch, Người tình của vợ tôi... Anh kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Giả Tịnh Văn vào năm 2015, vợ chồng có hai cô con gái đáng yêu.

Ba nghệ sĩ Tu Kiệt Khải, Trần Bách Lâm và Khôn Đạt bị bắt hôm 21/10 vì trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Ettoday