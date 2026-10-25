Bà mẹ bị chỉ trích vì con thành tiến sĩ ở tuổi 18

Theo tiến độ hiện tại, Elliott Tanner (sinh năm 2008 tại bang Minnesota) sẽ hoàn thành chương trình tiến sĩ Vật lý lý thuyết tại Đại học Minnesota trong năm nay và hướng tới mục tiêu trở thành giáo sư.

Trước đó, nam sinh này đã lập hàng loạt kỷ lục học thuật: vào cao đẳng lúc 9 tuổi, nhận bằng cử nhân năm 13 tuổi và có bằng thạc sĩ năm 15 tuổi.

Bà Michelle Tanner, mẹ của Elliott, cho biết con trai bắt đầu bộc lộ khả năng từ mẫu giáo. Khi bạn bè đồng trang lứa mải chơi đùa, Elliott tự học đọc, làm toán trình độ lớp 4 và chỉ quan tâm đến sách khoa học. Nhận thấy môi trường giáo dục truyền thống không phù hợp, vợ chồng Michelle quyết định cho con nghỉ học mầm non để tự giáo dục tại nhà.

Năm 6 tuổi, Elliott đọc hết 20 cuốn sách trung học cơ sở và gia nhập Mensa - cộng đồng người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Hai năm sau, cậu hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

Theo lời khuyên từ các chuyên gia giáo dục, Michelle đưa con đến đăng ký tại trường cao đẳng cộng đồng Normandale. Trở thành sinh viên lúc 9 tuổi, Elliott bắt nhịp nhanh với môi trường mới, tham gia nhiều câu lạc bộ và các trò chơi trí tuệ cùng đàn anh, đàn chị lớn hơn mình chục tuổi.

Tuy nhiên, khi truyền thông chú ý đến tiến độ học tập của Elliott, gia đình vấp phải luồng ý kiến phản đối. Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích vợ chồng Michelle ép con học vượt cấp, tạo áp lực thành tích và làm mất đi tuổi thơ bình thường của một đứa trẻ.

Đáp lại dư luận, bà Michelle cho biết việc kìm hãm năng lực tự nhiên của Elliott mới thực sự gây ra hậu quả tiêu cực đối với tâm lý của cậu.

"Khía cạnh học thuật hoàn toàn dễ dàng đối với con. Elliott đủ trưởng thành để tự lập", bà Michelle cho hay.

Để chứng minh con trai không bị biến thành "cỗ máy học", gia đình cho biết thời gian biểu của Elliott vẫn xen kẽ các hoạt động giải trí đúng độ tuổi. Sau những giờ nghiên cứu vật lý hạt, cậu vẫn duy trì sở thích xem phim trực tuyến, chơi trò chơi điện tử và đi công viên giải trí cùng người thân.

Elliott Tanner ở tuổi 18, hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Vật lý tại Đại học Minnesota, Mỹ. Ảnh: Michelle Tanner.