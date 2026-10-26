Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tý tẻ nhạt, Mão tài lộc khởi sắc

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11/2026. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho tuần mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

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Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Tý

Nửa đầu tuần, tuổi Tý có thể cảm thấy công việc khá tẻ nhạt, nhưng tình hình sẽ cải thiện rõ rệt vào những ngày sau đó. Đây là thời điểm thích hợp để gặp gỡ khách hàng, thương lượng hợp tác và tìm kiếm cơ hội mới nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân. Bạn cũng nên tận dụng thời gian để học hỏi, nâng cao kỹ năng, tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc nhẹ, đặc biệt với người làm tự do hoặc có nghề tay trái. Những nỗ lực trước đây bắt đầu mang lại thu nhập xứng đáng, nhưng bạn nên dành một phần tiền để tái đầu tư hoặc phát triển bản thân thay vì chi tiêu ngay.

Sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi căng thẳng kéo dài và thói quen thức khuya. Tuổi Tý nên sắp xếp công việc hợp lý, ngủ đủ giấc và giữ ấm cơ thể để hạn chế nguy cơ cảm lạnh, suy giảm sức đề kháng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11 cho thấy, tuổi Sửu có thể gặp trở ngại trong công việc, đặc biệt vào đầu tuần và những ngày cuối tuần. Tiến độ một số nhiệm vụ dễ bị đình trệ, vì vậy bạn nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Những hợp đồng quan trọng hoặc quyết định lớn nên được cân nhắc lùi lại sang tuần sau.

Tài chính có điểm sáng vào giữa tuần nhờ cơ hội kiếm tiền và hoạt động kinh doanh tương đối thuận lợi. Dòng tiền luân chuyển nhanh giúp bạn duy trì nguồn thu, nhưng vẫn cần ưu tiên bảo toàn tài sản, hạn chế đầu tư ngoài lĩnh vực quen thuộc và cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Chuyện tình cảm có chiều hướng tích cực. Người độc thân dễ mở rộng quan hệ và gặp được đối tượng phù hợp trong các buổi tụ họp, còn những người đang yêu có thể vun đắp tình cảm thông qua những buổi hẹn hò hoặc đi dạo cùng nhau.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Dần

Nửa đầu tuần có thể mang đến nhiều thử thách, đòi hỏi tuổi Dần phải thận trọng khi đưa ra quyết định. Từ giữa tuần trở đi, vận trình dần thuận lợi hơn, thích hợp để ứng tuyển việc làm, tham gia phỏng vấn hoặc đàm phán kinh doanh. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên, đối tác nên hãy mạnh dạn trình bày ý tưởng của mình.

Tài chính nhìn chung ổn định, nhưng thu nhập chưa tăng rõ rệt trong khi các khoản chi bất ngờ có xu hướng phát sinh. Bạn nên lập ngân sách cụ thể, tránh mua sắm quá mức và duy trì lối sống phù hợp để có thêm nguồn lực cải thiện thu nhập.

Nếu phải di chuyển nhiều trong tuần, tuổi Dần cần chú ý an toàn khi đi lại. Bên cạnh đó, hãy quan tâm đến huyết áp, kiểm soát cảm xúc, hạn chế thức khuya và tránh để áp lực công việc ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Mão

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11 nói rằng, nhờ cát tinh Tử Vi nâng đỡ, tuổi Mão có một tuần thuận lợi về các mối quan hệ và công việc quan trọng. Bạn dễ nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đồng thời có cơ hội khởi động lại các kế hoạch từng bị trì hoãn. Những cuộc phỏng vấn, đàm phán và đề xuất mới cũng có khả năng đạt kết quả tích cực.

Tài lộc khởi sắc vào đầu tuần, mang đến những khoản thu nhỏ bất ngờ như tiền thưởng hoặc phúc lợi. Tuy nhiên, nguồn thu chưa đủ lớn để mạo hiểm đầu tư, vì vậy bạn nên tránh tâm lý tham lam và ưu tiên thử nghiệm với số vốn nhỏ.

Chuyện tình cảm có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Người độc thân dễ gặp được người có chung quan điểm sống, trong khi các cặp đôi có cơ hội cải thiện sự hòa hợp. Đây cũng là thời điểm thích hợp để thẳng thắn trò chuyện và tháo gỡ những mâu thuẫn còn tồn tại.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Thìn

Tuổi Thìn chỉ có khoảng 1-2 ngày đầu tuần tương đối thuận lợi, sau đó công việc có thể chậm lại do nhiều trở ngại. Bạn chưa nên vội triển khai dự án lớn mà hãy dành thời gian rà soát tài liệu, đánh giá những việc đã làm và khắc phục thiếu sót. Khi làm việc nhóm, sự linh hoạt và tinh thần lắng nghe sẽ giúp hạn chế bất đồng.

Hung tinh Đại Hao cảnh báo nguy cơ phát sinh chi phí và thất thoát tài sản. Bạn nên kiểm soát ngân sách, bảo quản đồ vật có giá trị và tránh chạy theo xu hướng đầu tư hoặc rót vốn lớn vào các dự án hợp tác thiếu chắc chắn.

Các mối quan hệ cần được duy trì bằng sự cẩn trọng trong lời nói. Hạn chế chuyện phiếm để tránh hiểu lầm không đáng có, đồng thời dành thêm thời gian cho gia đình nếu đã có người yêu hoặc kết hôn. Người độc thân không nên vội vàng bắt đầu mối quan hệ mới mà hãy để tình cảm phát triển tự nhiên.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Tị

Đầu tuần là khoảng thời gian thích hợp để tuổi Tị giải quyết những nhiệm vụ quan trọng khi vận trình còn tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, từ giữa tuần, công việc có thể xuất hiện sai sót hoặc trở ngại. Bạn cần kiểm tra kỹ hợp đồng, tài liệu và cân nhắc hoãn các dự án lớn để hạn chế rủi ro.

Thu nhập có thể tăng nhẹ nhưng chi phí sinh hoạt và giải trí cũng tăng theo. Những chương trình giảm giá dễ khiến bạn mua sắm quá tay, vì vậy hãy xác định rõ nhu cầu trước khi chi tiền. Việc mua sắm để giải tỏa căng thẳng chỉ đem lại niềm vui nhất thời nhưng có thể tạo áp lực tài chính về sau.

Trong tình cảm, áp lực công việc dễ khiến bạn trút sự khó chịu lên người yêu, dẫn đến tranh cãi. Tuổi Tị nên học cách kiểm soát cảm xúc, bao dung hơn và tránh đối đầu trực diện khi đang căng thẳng để giữ gìn sự hòa hợp trong mối quan hệ.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Ngọ

Tuần này, tuổi Ngọ có thể gặp nhiều việc vụn vặt, đặc biệt vào giữa tuần, khiến bạn dễ bị cuốn vào rắc rối của người khác. Tốt nhất, hãy tập trung hoàn thành nhiệm vụ đang có và tạm hoãn những dự án mới. Trong giao tiếp, bạn cũng nên cân nhắc lời nói để tránh vô tình gây hiểu lầm.

Thu nhập thường xuyên tương đối ổn định nhưng khó có khoản tiền bất ngờ. Bạn nên tránh cho bạn bè vay tiền, hạn chế đầu tư rủi ro cao và chú ý các khoản thanh toán đến hạn. Với những dự án chung, mọi thỏa thuận về vốn góp và phân chia lợi nhuận cần được ghi thành văn bản rõ ràng để phòng ngừa tranh chấp.

Hung tinh Ngũ Quỷ nhắc nhở tuổi Ngọ quan tâm hơn đến sức khỏe do áp lực công việc và cuộc sống. Hãy chú ý các vấn đề dị ứng da, điều chỉnh cảm xúc và tránh lạm dụng cà phê hoặc trà đậm. Những loại trà thảo mộc nhẹ nhàng có thể là lựa chọn thay thế phù hợp giúp bạn thư giãn.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Mùi

Cát tinh Thái Âm hỗ trợ tuổi Mùi trong công việc và các mối quan hệ, đặc biệt là nữ mệnh. Khả năng giao tiếp cùng sự tỉ mỉ giúp bạn dễ được chấp nhận các đề xuất, báo cáo và cuộc đàm phán. Đây là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy những kế hoạch dài hạn và phát huy năng lực chuyên môn.

Tài chính có xu hướng tăng trưởng đều đặn nhờ công việc và kỹ năng của bản thân, dù cơ hội kiếm khoản lợi nhuận bất ngờ không nhiều. Bạn nên chi tiêu hợp lý, kiểm tra lại các khoản tiết kiệm và kiên trì với kế hoạch tích lũy dài hạn, tránh rút tiền cho những nhu cầu nhất thời.

Sức khỏe nhìn chung ổn định. Tuổi Mùi nên dành thời gian đi bộ ngoài trời để giảm căng thẳng, đồng thời chú ý chế độ ăn uống thanh đạm, tránh ăn quá nhiều và bổ sung đủ nước ấm khi thời tiết khô hanh. Bạn cũng nên hạn chế đến những nơi đông người, kín gió và thiếu thông thoáng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Thân

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11 dự báo, tuổi Thân có một tuần nhiều biến động với khối lượng công việc khá lớn. Việc phải tự mình xử lý quá nhiều nhiệm vụ có thể khiến bạn mệt mỏi, vì vậy hãy ưu tiên làm việc nhóm và chủ động nhờ giúp đỡ. Cuối tuần, công việc tồn đọng có thể ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi nên bạn cần sắp xếp lịch trình hợp lý.

Dù công việc bận rộn, tài chính vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, bạn không nên mua sắm quá mức để giải tỏa căng thẳng. Thói quen ghi chép đầy đủ các khoản thu chi hằng ngày sẽ giúp bạn kiểm soát dòng tiền, nhận ra những khoản chi không cần thiết và điều chỉnh cách sử dụng tiền hiệu quả hơn.

Ảnh hưởng của Dịch Mã khiến tuổi Thân phải di chuyển thường xuyên trong tuần. Hãy chú ý bảo vệ các khớp, thắt lưng và chân, đồng thời cẩn thận với va chạm hoặc chấn thương khi đi lại. Đừng làm việc quá sức mà hãy cân bằng giữa nhiệm vụ và thời gian nghỉ ngơi.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Dậu

Được Thiên Ấn nâng đỡ từ đầu tuần, tuổi Dậu có vận trình công việc khá suôn sẻ. Bạn thể hiện được sự đáng tin cậy và khả năng xử lý những nhiệm vụ phức tạp, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Đây là thời điểm tốt để rà soát những điểm còn thiếu sót, cải thiện kế hoạch và chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài.

Tài chính được Thái Dương hỗ trợ nên nguồn thu tương đối ổn định, thậm chí có người còn nhận được khoản tiền bất ngờ. Dù vậy, bạn vẫn nên ưu tiên tiết kiệm, mua sắm có kế hoạch và tránh quyết định đầu tư lớn. Ngoài ra, không nên dễ dàng cho vay tiền hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác.

Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu tích cực, các mối quan hệ nhìn chung hài hòa. Người độc thân nên tích cực tham gia các hoạt động giao lưu để mở rộng cơ hội gặp gỡ, còn những người đang yêu hãy dành thêm lời khen và sự quan tâm cho đối phương để tình cảm ngày càng gắn bó.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Tuất

Chính Quan hỗ trợ giúp tuổi Tuất phát huy năng lực trong công việc và cải thiện thu nhập ngay từ đầu tuần. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo, phù hợp để học hỏi và tìm cách nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, hãy kiên nhẫn với tiến độ thực hiện và đánh giá kỹ các cơ hội mới, tránh đầu tư chỉ vì quá hào hứng.

Tài lộc có dấu hiệu tăng lên vào giữa tuần nhờ những nỗ lực trước đó. Để tránh rơi vào tình trạng chi tiêu thiếu kiểm soát, bạn nên đặt giới hạn ngân sách hằng ngày và tuân thủ nghiêm túc. Việc quản lý tiền bạc chặt chẽ sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu dài hạn.

Hung tinh Thái Tuế cảnh báo nguy cơ tai nạn bất ngờ, vì vậy tuổi Tuất cần ưu tiên an toàn khi làm việc và đi xa. Bạn cũng nên tránh gắng sức, chú ý sức khỏe hệ hô hấp, dạ dày và đường ruột. Hạn chế ăn đồ sống, đồ lạnh và thức khuya để tránh ảnh hưởng đến thể trạng cũng như tâm trạng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 26/10-1/11: Tuổi Hợi

Đầu tuần, tuổi Hợi có thể gặp một vài trở ngại nhỏ, nhưng tình hình sẽ dần cải thiện nhờ Thiên Ấn hỗ trợ. Bạn phát huy tốt năng lực cá nhân và phối hợp hiệu quả với mọi người. Những buổi thảo luận, làm việc nhóm có khả năng tạo ra giải pháp chất lượng, thích hợp để thúc đẩy các dự án chung.

Tài lộc có chiều hướng tăng nhẹ, song các khoản chi cho gia đình và hoạt động xã hội cũng gia tăng. Bạn nên theo dõi sát thu chi, đồng thời tránh khoe khoang tình hình tài chính để hạn chế việc bị người khác vay mượn, nhất là khi họ không có kế hoạch trả nợ rõ ràng.

Nhờ Bách Việt che chở, không khí gia đình tương đối hài hòa, tạo điều kiện để các thành viên dành thời gian bên nhau. Người độc thân có thêm cơ hội tìm kiếm tình yêu, còn các cặp đôi nên giữ ranh giới rõ ràng trong những mối quan hệ xã giao. Sự quan tâm và chia sẻ những niềm vui thường ngày sẽ giúp tình cảm thêm bền chặt.