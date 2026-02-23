Bà mẹ lén bán số vàng 15 năm tích cóp của con trai cả để mua nhà cho con út

Người mẹ Hong Kong lén lấy vàng của con trai cả bán để mua nhà cho con trai út cưới vợ. Ảnh minh họa: Mothership

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông bắt đầu mua vàng đều đặn mỗi tháng ngay sau khi tốt nghiệp, với kế hoạch dùng số tài sản này làm vốn mua nhà trong tương lai. Tổng giá trị số vàng ước tính khoảng 3,5 triệu HKD (tương đương 450.000 USD).

Sự việc bị phát hiện khi anh mở két sắt để bán bớt vàng thì thấy trống rỗng. Người mẹ biết mật mã két vì thường xuyên giúp con trai mua vàng trong nhiều năm.

Khi bị chất vấn, bà thừa nhận đã bán toàn bộ số vàng để hỗ trợ con trai út mua căn hộ. Theo bà, con trai cả vẫn có thể làm lại từ đầu, trong khi em trai không thể tổ chức đám cưới nếu chưa có nhà.

Người mẹ cho biết con trai út sẽ hoàn trả số tiền này theo từng đợt. Tuy nhiên, căng thẳng gia đình leo thang khi người cha được cho là đã dùng dao đe dọa và đuổi con trai cả ra khỏi nhà.

Ban đầu, người đàn ông yêu cầu em trai hoàn trả toàn bộ số tiền trong vòng ba ngày nếu không sẽ đưa vụ việc ra pháp luật xử lý. Sau đó, anh quyết định không trình báo cảnh sát vì không muốn cha mẹ phải đối mặt với rắc rối.

Anh cho biết coi một phần ba số tiền bị mất như quà cưới cho em trai, đồng thời tuyên bố mối quan hệ gia đình của mình "kết thúc tại đây". Người đàn ông cũng nói sẽ không tham dự đám cưới của em trai.