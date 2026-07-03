Mẹ bé 8 tháng nặng 18 kg nói về cách vượt qua chỉ trích

Khi sinh con trai Axyl, Jessica High, 34 tuổi, không ngờ chỉ vài tháng sau đã phải mua quần áo cỡ dành cho trẻ 5 tuổi. Bé chào đời với cân nặng 3,29 kg và lớn rất nhanh. Mới 6 tuần tuổi, Axyl đã gần như tăng gấp đôi cân nặng, lên 6,08 kg.

Đến khi tròn 6 tháng, bé nặng 15,17 kg, gần gấp đôi mức cân nặng trung bình của bé trai cùng độ tuổi theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Là mẹ của bốn con và biết Axyl sẽ là em bé cuối cùng của mình, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào lớn nhanh như vậy. Khi con khoảng 4 tháng tuổi, tôi đã mang nỗi lo này đến hỏi bác sĩ nhi khoa. Đó cũng là lúc những ngấn mỡ trên người bé bắt đầu hiện rõ", Jessica High nói với People. "Dấu hiệu đầu tiên là khi mới 10 tuần tuổi, con đã mặc chật bộ đồ ngủ cỡ dành cho trẻ 12 tháng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: 'Chuyện này không thể bình thường được'".

May mắn là bác sĩ nhi khoa, người có hơn 20 năm kinh nghiệm, trấn an rằng Axyl hoàn toàn khỏe mạnh.

"Nhìn lại thì ngay từ lần khám khi con mới 3 ngày tuổi, chúng tôi đã biết đây sẽ là một em bé đặc biệt. Bác sĩ còn nhận xét con có sức khỏe đáng kinh ngạc và nói hiếm khi thấy một trẻ sơ sinh nào đạp mạnh như vậy trong lúc bà kiểm tra khớp hông", Jessica nói.

Jessica High bên con trai nhỏ. Ảnh: Jam Press

Do Axyl lớn quá nhanh, Jessica cho biết chi phí mua quần áo cho con cũng tăng đáng kể.

Bà mẹ, hiện còn có ba con là Phoenix (5 tuổi), Pyper (12 tuổi) và Seth (17 tuổi), kể rằng trước khi Axyl chào đời, cô đã chuẩn bị sẵn cả một tủ quần áo với đồ của các anh chị để lại, quà tặng từ người thân và nhiều bộ mới khác. Tuy nhiên, cậu bé lớn nhanh đến mức nhiều bộ chưa kịp mặc đã chật.

"Nhiều bộ đồ chưa mặc đã chật nên tôi tặng bớt cho người thân, số còn lại bán lại theo lô với giá rẻ cho một bà mẹ địa phương", Jessica nói. "Tôi chỉ giữ lại một vài bộ đặc biệt để lưu giữ, vì đây là em bé cuối cùng của mình".

Để tiết kiệm chi phí vì con liên tục phải thay cỡ quần áo, Jessica hạn chế mua quá nhiều đồ mới. Cô chỉ sắm những món thiết yếu như áo thun, bodysuit, quần đùi và quần dài.

Mỗi khi đưa Axyl ra ngoài, bà mẹ bốn con thường nhận đủ phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng cậu bé "quá lớn so với tuổi", thậm chí có người suy đoán cô cho con ăn quá nhiều.

Chia sẻ với People, Jessica cho biết cô cảm thấy "rất may mắn" khi luôn có gia đình và những người thân thiết ở bên động viên, ủng hộ.

"Tôi rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời, từ những người đã biết tôi trong cuộc đời đến những người hoàn toàn xa lạ ở khắp nơi trên thế giới nhưng vẫn yêu mến và theo dõi hành trình của Axyl cũng như gia đình tôi", cô nói. "Bà tôi từng bảo: 'Cần cả một cộng đồng để nuôi dạy một đứa trẻ'. Tôi thực sự thấy những người ủng hộ đã trở thành một phần của cộng đồng ấy. Cứ mỗi bình luận tiêu cực lại có nhiều bình luận hơn chứa đựng sự tử tế, động viên và khích lệ".

Thân hình bụ bẫm, dễ thương của bé Axyl. Ảnh: Jam Press

Jessica cho hay ngay từ khi Axyl nổi tiếng trên mạng xã hội vì vóc dáng vượt trội và bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán về sức khỏe của con, cô đã chủ động chọn cách không phản ứng gay gắt hay phòng thủ trước các ý kiến đó. "Tôi hiểu mình là người mẹ như thế nào. Các con tôi đều được khám sức khỏe định kỳ và mọi điều khiến tôi băn khoăn đều đã được trao đổi với bác sĩ nhi khoa", Jessica nói.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, Jessica hiện tận hưởng từng khoảnh khắc bên con trai và trân trọng hành trình khôn lớn của Axyl. Theo cô, Axyl là một trong những em bé "điềm tĩnh và vui vẻ nhất" cô từng biết. Con luôn mỉm cười với mọi người, thích chọc cười người khác và rất hiếu kỳ, ham khám phá thế giới xung quanh.

"Điều thú vị là con hoàn toàn không biết mình to lớn đến mức nào. Con vẫn cư xử như bao em bé khác", Jessica nói. "Dù nhiều người biết đến Axyl vì vóc dáng vượt trội, với gia đình tôi, con đơn giản chỉ là một cậu bé đáng yêu, thích được ôm ấp, yêu thương gia đình và luôn mang niềm vui đến bất cứ nơi nào con xuất hiện".

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với What's the Jam, người mẹ 4 con cho biết cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì cả bốn đứa trẻ đều khỏe mạnh.

"Tôi từng chỉ cầu mong các con sinh ra khỏe mạnh và thật may mắn khi điều đó đã thành hiện thực với cả bốn đứa trẻ", Jessica nói. "Chúng tôi được trao một cơ hội đặc biệt để chia sẻ về gia đình và hành trình phát triển khác thường của Axyl với mọi người trên khắp thế giới."

Cô cho biết Axyl hiện có những người yêu mến ở Ấn Độ, Anh, Australia và nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn vì đã nhận được rất nhiều sự tử tế. Với gia đình tôi, Axyl không phải là 'em bé khổng lồ trên Internet', mà đơn giản chỉ là con trai của chúng tôi", Jessica nói. "Tôi hy vọng nền tảng này sẽ lan tỏa những điều tích cực, giúp mọi người hiểu hơn về những đứa trẻ có tốc độ phát triển khác biệt và nhắc nhở rằng khác biệt không có nghĩa là điều gì đó tiêu cực".