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Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ

Sự kiện: Giải trí

Ca sĩ Đan Trường cùng vợ cũ Thủy Tiên mở thêm quán cà phê ở California; Em trai Huy Trần bế bé Gạo.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 1

Ca sĩ Đan Trường, vợ cũ Thủy Tiên cùng con trai Thiên Từ diện trang phục đồng điệu trong buổi khai trương quán cà phê ở California, Mỹ.

Dù đã ly hôn, hai người vẫn giữ quan hệ gần gũi, tiếp tục cùng đầu tư kinh doanh.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 2

Diễn viên Đăng Trần bế cháu gái Gạo, con của Huy Trần và Ngô Thanh Vân.

Thời gian gần đây, anh về Việt Nam đóng phim nên có dịp gần gũi gia đình anh trai.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 3

Diễn viên Quốc Cường, Thân Thúy Hà cùng nhóm bạn quây quần mừng sinh nhật tuổi 40 của Tăng Thanh Hà.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 4

MC Hoàng Oanh khoe vẻ rạng rỡ khi đi dẫn một sự kiện buổi tối.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 5

Á khôi Băng Châu đưa mẹ đi chơi.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 6

Hoa hậu Tiểu Vy ra Hà Nội xem đêm nhạc của nhóm BigBang ở sân vận động Mỹ Đình, tối 25/10.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 7

Vợ chồng ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng chụp ảnh tình tứ khi du lịch Trung Quốc.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 8

Ca sĩ Quang Vinh khám phá Canada.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 9

Mạc Anh Thư than phiền tóc bạc nhiều ở tuổi 40.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 10

Stylist Hoàng Ku hóa trang thành nàng Bạch Tuyết, chuẩn bị đón Halloween.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 11

Đạo diễn Ngọc Hùng dạo phố TP HCM.

Ảnh sao 26/10: Đan Trường cùng vợ cũ khai trương quán cà phê ở Mỹ - 12

Người mẫu Anh Thư dự tiệc tại nhà hàng của Vũ Thu Phương.

Ảnh: FBNV

Phạm Hương thử sức với nghề tổ chức tiệc cưới ở Mỹ
Phạm Hương thử sức với nghề tổ chức tiệc cưới ở Mỹ

Hoa hậu Phạm Hương mở rộng công việc kinh doanh hoa sang tổ chức tiệc cưới, hiện bước vào mùa cao điểm.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-26-10-dan-truong-cung-vo-cu-khai-truo...

-25/10/2026 23:06 PM (GMT+7)
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