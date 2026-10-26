45.000 người ở Mỹ Đình vỡ òa với Big Bang
G-Dragon, Taeyang và Daesung khép lại hai đêm diễn tại Hà Nội bằng những màn trình diễn sôi động, giữa tiếng hát của gần 45.000 khán giả và biển lightstick vàng phủ khán đài.
G-Dragon gây chú ý với cách làm chủ sân khấu và những tương tác qua ống kính. Mỗi lần nam nghệ sĩ tiến về phía khán giả hoặc nhìn vào camera, tiếng reo hò lại vang lên. Bên cạnh phần biểu diễn, những khoảnh khắc giao lưu giúp người hâm mộ được nhìn thấy vẻ thoải mái, vui đùa của trưởng nhóm Big Bang.
Ba thành viên di chuyển dọc phần sân khấu mở rộng, tiến gần nhiều khu vực khán giả. Người hâm mộ giơ cao điện thoại, lightstick và băng rôn khi nghệ sĩ đến gần. Không chỉ tập trung ở sân khấu chính, phần giao lưu được nối dài qua những lần nhóm dừng lại, hướng micro về phía người xem.
Sau 2 đêm diễn ở Hà Nội, Taeyang úp mở BIGBANG sẽ trở lại Việt Nam, trong khi đó, tin đồn nhóm tái ngộ fan vào tháng 3/2027 gây xôn xao mạng xã hội.
Nguồn: https://tienphong.vn/45000-nguoi-o-my-dinh-vo-oa-voi-big-bang-post1888539.t...Nguồn: https://tienphong.vn/45000-nguoi-o-my-dinh-vo-oa-voi-big-bang-post1888539.tpo-26/10/2026 07:48 AM (GMT+7)