45.000 người ở Mỹ Đình vỡ òa với Big Bang

Tối 25/10, Big Bang bước vào đêm diễn thứ hai tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện giữa tiếng reo hò của người hâm mộ.

Từ mặt sân đến các tầng ghế, những chiếc lightstick hình vương miện cùng thắp sáng, tạo thành biển đèn vàng đặc trưng trong các đêm nhạc của Big Bang.

G-Dragon gây chú ý với cách làm chủ sân khấu và những tương tác qua ống kính. Mỗi lần nam nghệ sĩ tiến về phía khán giả hoặc nhìn vào camera, tiếng reo hò lại vang lên. Bên cạnh phần biểu diễn, những khoảnh khắc giao lưu giúp người hâm mộ được nhìn thấy vẻ thoải mái, vui đùa của trưởng nhóm Big Bang.

Biệt danh “anh Long” tiếp tục tạo nên cuộc đối đáp giữa G-Dragon và fan Việt. Khi nam nghệ sĩ nhắc lại cách gọi này, khán giả đồng loạt hưởng ứng. Từ biệt danh quen thuộc trong cộng đồng người hâm mộ, “anh Long” trở thành dấu ấn riêng trong lần nhóm gặp gỡ khán giả Hà Nội.

Taeyang giữ nhịp sôi động bằng những phần hát, nhảy và giao lưu liên tục. Nam ca sĩ hướng về từng khu vực khán đài, khuyến khích người xem hét lớn hơn. Những lời kêu gọi được đáp lại bằng tiếng hò reo, kéo khán giả cùng tham gia vào phần trình diễn. Có lúc anh phấn khích bung áo để khoe cơ bụng trước hàng vạn khán giả.

Daesung mang đến những khoảnh khắc vui nhộn bằng biểu cảm và cách tương tác trên sân khấu. Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, những màn trêu đùa giữa anh với G-Dragon, Taeyang tạo khoảng nghỉ thoải mái cho chương trình. Có lúc cả ba nằm dài trên sàn sau tiết mục, vừa lấy lại hơi vừa cười trong tiếng cổ vũ phía dưới.

Ba thành viên di chuyển dọc phần sân khấu mở rộng, tiến gần nhiều khu vực khán giả. Người hâm mộ giơ cao điện thoại, lightstick và băng rôn khi nghệ sĩ đến gần. Không chỉ tập trung ở sân khấu chính, phần giao lưu được nối dài qua những lần nhóm dừng lại, hướng micro về phía người xem.

Ở phần giao lưu, nhiều khán giả đồng thanh đòi thêm “Day 3” - đêm diễn thứ ba. Các thành viên đáp lại bằng lời hẹn trở lại nếu không khí còn sôi động hơn đêm trước. Tiếng reo hò tiếp tục vang lên, cho thấy người hâm mộ vẫn muốn kéo dài cuộc gặp sau hai đêm nhạc.