Dùng AI viết ứng dụng chống đột quỵ cho bố

Đúng 6h30 mỗi ngày, ông Nguyễn Văn Hiển, 70 tuổi, ở phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng đo huyết áp rồi nhập chỉ số vào ứng dụng tên An Tâm trên điện thoại. Một giờ sau, ông bấm chọn các mục đã hoàn thành gồm: tập thể dục, ăn sáng, uống thuốc. Lúc rảnh rỗi, ông thao tác trên mô hình tim 3D giả lập để tìm hiểu hệ tuần hoàn. Khi xuất hiện thắc mắc, ông tra cứu ngay trên ứng dụng thay vì tìm kiếm thông tin phân tán.

"Giao diện đơn giản, dễ dùng. Tôi theo dõi sát chỉ số cơ thể, đồng thời hiểu rõ nguyên nhân gây nên biến cố sức khỏe vừa qua", ông Hiển nói.

Ứng dụng do anh Nguyễn Anh Ngọc, 42 tuổi, làm việc tại TP HCM, con trai cả của ông Hiển lập trình hồi đầu tháng 9. Anh cho biết mục tiêu của ứng dụng là giúp bố hiểu bệnh tình, tránh tiếp nhận các thông tin chưa kiểm chứng.

Ông Nguyễn Văn Hiển (70 tuổi) cùng con trai Nguyễn Anh Ngọc trong chuyến du lịch từ TP Hải Phòng vào TP HCM cuối tháng 8/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nửa năm trước, ông Hiển nhập viện cấp cứu do đột quỵ. Bác sĩ cho biết nguyên nhân đến từ mảng xơ vữa ở động mạch đưa máu lên não.

Sau biến cố, tâm lý lo âu bao trùm khiến ông Hiển liên tục tìm kiếm thông tin về bệnh trên mạng. Vợ ông cũng thay đổi chế độ ăn, kiêng hoàn toàn muối và đồ chua, làm sinh hoạt gia đình bị xáo trộn. Cuối tháng 8, vợ chồng ông Hiển vào TP HCM thăm gia đình con trai. Việc thay đổi môi trường sống, chế độ ăn khiến huyết áp ông tăng giảm thất thường, có lúc vượt 180 mmHg phải đi cấp cứu.

"Huyết áp biến động do chế độ ăn thay đổi đột ngột và tâm lý bất an của bố", anh Ngọc đánh giá.

Tranh thủ kỳ nghỉ lễ 2/9, anh quyết định xây dựng một ứng dụng dạng web app tối giản, chạy trực tiếp trên trình duyệt điện thoại nhằm giúp bố theo dõi sức khỏe và hiểu về cơ chế tim mạch.

Không biết lập trình, người đàn ông 42 tuổi tận dụng các công cụ AI để thực hiện ý tưởng. Anh Ngọc dùng công cụ AI Perplexity để tìm nguồn tài liệu y khoa chính thống và tham khảo các ứng dụng sức khỏe có sẵn. Tiếp đó, anh dùng phương pháp vibe coding - mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để Claude Code viết mã nguồn, thay vì tự viết từng dòng lệnh. Anh yêu cầu AI: "Tạo một web app giúp người bố (70 tuổi mới bị đột quỵ) hiểu trực quan về cơ chế tim, mạch máu, mỡ máu, huyết áp, cách dự phòng tái phát và chế độ ăn tập, đảm bảo người lớn tuổi không am hiểu công nghệ vẫn dễ dàng sử dụng. Nếu cần hãy hỏi tôi những câu hỏi để làm rõ trước khi thực hiện".

Tiếp đó, anh dùng ChatGPT tạo hình ảnh 2D của trái tim, bộ não làm ảnh gốc cùng 30 ảnh minh họa bài học. Cuối cùng, anh sử dụng công cụ Tripo AI để chuyển đổi ảnh 2D thành mô hình 3D xoay được bằng ngón tay, mang lại trải nghiệm sinh động.

Chưa đầy một tiếng sau, phiên bản chạy thử đầu tiên đã ra đời.

Giao diện của app theo dõi sức khỏe do anh Ngọc tạo ra từ 4 công cụ AI. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong khoảng 20 lần chỉnh sửa tiếp theo, anh Ngọc tự đặt mình vào vị trí người cao tuổi để xem xét lại từ giao diện đến tính năng. Các ý kiến đưa ra rất cụ thể như: Hình ảnh 3D quá đơn điệu, cần có bố cục để nhìn thấy rõ và bấm vào tìm hiểu; Có thể thêm mục dinh dưỡng, gợi ý thực đơn dựa trên nguyên liệu sẵn có; Chỗ sổ tay bác sĩ có thể chụp ảnh lại và gửi qua Zalo không?

Bốn tiếng sau, ứng dụng với tên miền antam.app hoàn thiện với đầy đủ mô hình 3D, bài học, mâm cơm và sổ tay bác sĩ. Trong những tuần tiếp theo, anh tiếp tục điều chỉnh dựa trên trải nghiệm thực tế của bố.

Ứng dụng tích hợp sổ theo dõi sức khỏe điện tử, giúp bố anh Ngọc chụp ảnh chỉ số huyết áp gửi cho các con qua Zalo. Dữ liệu lưu trực tiếp trên điện thoại, không phát tán qua liên kết chia sẻ nhằm bảo mật thông tin cá nhân. Riêng tính năng tính toán chỉ số huyết áp trung bình được xử lý bằng thuật toán cố định, không phụ thuộc vào AI. Hàng tuần, người dùng có thể xuất bảng tổng hợp dạng khổ A4 gửi bác sĩ điều trị và người thân.

Bên cạnh đó, app cũng cung cấp các bài học dự phòng ngắn gọn, nút gọi khẩn cấp và trang cảnh báo dấu hiệu đột quỵ. Hệ thống đồng thời gợi ý thực đơn linh hoạt từ nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh, vừa hợp khẩu vị vừa đảm bảo dinh dưỡng cho người sau biến cố.

Anh Ngọc cho biết AI hỗ trợ đắc lực nhưng không thể thay thế chuyên gia y tế vì chatbot đôi khi đưa thông tin sai lệch. Toàn bộ nội dung y khoa do AI tạo ra đều được anh rà soát và đối chiếu nhiều nguồn. Anh định hướng ứng dụng chỉ cung cấp kiến thức nền tảng và lưu trữ dữ liệu, việc chẩn đoán vẫn phải do bác sĩ phụ trách.

Mới đây, anh Ngọc tích hợp thêm trợ lý giọng nói, cho phép người dùng đọc chỉ số huyết áp vào micro thay vì gõ số.

Anh Nguyễn Anh Ngọc ở TP HCM, người dùng công cụ AI tạo app sức khỏe cho bố theo dõi sức khỏe sau đột quỵ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ trải nghiệm của bản thân, anh Ngọc rút ra 4 kinh nghiệm khi làm việc với AI: cần nói rõ mục tiêu, đối tượng sử dụng là ai và định nghĩa sự thành công của sản phẩm dù không giỏi kỹ thuật; luôn yêu cầu AI hỏi lại trước khi thực hiện; góp ý ngắn gọn, cụ thể từ trải nghiệm thực tế; và tuyệt đối không giao những việc đòi hỏi tính toán chính xác tuyệt đối cho AI.

Thừa nhận AI hỗ trợ đắc lực cho công việc và cuộc sống, nhưng người đàn ông 42 tuổi nhấn mạnh chỉ nên áp dụng công nghệ này vào những lĩnh vực bản thân thực sự có kinh nghiệm. AI giỏi suy luận kiến thức nhưng thiếu trải nghiệm thực tế. Người dùng thông minh phải biết cách "huấn luyện" để chatbot hỗ trợ hiệu quả, đồng thời luôn định hướng và kiểm chứng dữ liệu nhằm tránh thông tin sai lệch.

"Hãy biến AI thành 'bộ não thứ hai' để tối ưu hóa công việc và cuộc sống thay vì lệ thuộc", anh Ngọc nói.