Ba ái nữ nhà Samsung và những ngã rẽ trái ngược

Sinh ra trong gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất Hàn Quốc, ba người con gái của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee đều được kỳ vọng trở thành những mắt xích quan trọng trong đế chế kinh tế hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, theo thời gian, mỗi người lại có những ngã rẽ khác nhau.

Ba ái nữ gia tộc Samsung (từ phải sang: con gái cả Lee Boo Jin, con gái thứ hai Lee Seo Hyun và con út Lee Yoon Hyung). Ảnh: Preview

Lee Boo Jin, sinh năm 1970, là con gái cả của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee và được truyền thông Hàn Quốc nhận xét có nhiều nét tương đồng với cha nhất trong phong cách lãnh đạo. Bà gia nhập Hotel Shilla từ những vị trí cơ bản, trải qua nhiều bộ phận vận hành trước khi được bổ nhiệm làm CEO vào năm 2010. Theo Korea Herald, Lee Boo Jin nổi tiếng với kỷ luật làm việc nghiêm khắc, thường xuyên trực tiếp kiểm tra các cửa hàng miễn thuế và làm việc đến khuya. Dưới sự điều hành của bà, Hotel Shilla vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp bán lẻ miễn thuế lớn nhất Hàn Quốc.

Lee Boo Jin hiện tại. Ảnh: Nate

Sự nghiệp của Lee Boo Jin từng đối mặt với sóng gió năm 2016, Chosun Ilbo đưa tin bà bị điều tra liên quan đến việc sử dụng thuốc an thần trái chỉ định trong quá trình điều trị tại bệnh viện ở Seoul. Dù bà phủ nhận và vụ việc không ảnh hưởng đến vị trí điều hành, đây vẫn được xem là bê bối đi ngược hình ảnh nữ doanh nhân quyền lực mà bà xây dựng nhiều năm.

Đời sống cá nhân của Lee Boo Jin cũng trải qua nhiều biến động. Cuộc hôn nhân với Im Woo Jae kết thúc sau gần một thập kỷ tranh chấp pháp lý, khép lại bằng phán quyết của tòa án cho phép bà giành quyền nuôi con trai duy nhất là Lim Dong Hyun. Gần đây, khi Lim Dong Hyun trúng tuyển Đại học Quốc gia Seoul với thành tích nổi bật, cái tên Lee Boo Jin tiếp tục được công chúng nhắc đến bởi cách bà định hướng con theo học môi trường trong nước thay vì du học như nhiều gia đình tài phiệt.

Theo Forbes, Lee Boo Jin hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 5,9 tỷ USD, nằm trong nhóm những phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc.

Đám cưới của Boo Jin năm 1999.

Khác với chị gái, Lee Seo Hyun có cuộc sống viên mãn. Sinh năm 1973, bà học thiết kế và bắt đầu sự nghiệp trong mảng thời trang của Samsung. Năm 2015, theo Korea Times, Lee Seo Hyun được bổ nhiệm làm Chủ tịch bộ phận Thời trang của Samsung C&T, trực tiếp điều hành chiến lược phát triển thương hiệu.

Năm 2018, Lee Seo Hyun rời Samsung C&T để chuyển sang phụ trách mảng công tác xã hội, giữ vai trò Chủ tịch Quỹ Phúc lợi Samsung và tham gia điều hành Bảo tàng Nghệ thuật Leeum. Đến ngày 29/3/2024, bà trở lại Samsung C&T với cương vị Chủ tịch, phụ trách hoạch định chiến lược cho các mảng xây dựng, thương mại và thời trang. Theo Forbes, Lee Seo Hyun hiện sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD và nằm trong nhóm phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc.

Không chỉ sự nghiệp ổn định, đời sống gia đình của Lee Seo Hyun cũng được truyền thông Hàn Quốc mô tả là viên mãn. Bà kết hôn năm 2000 với Kim Jae Youl, bạn trung học của anh trai Lee Jae Yong, sau một thời gian hẹn hò kín tiếng.

Từ trái sang: Hong Ra-hee, vợ của cố chủ tịch Lee Kun-hee; hai con gái Lee Seo-hyun và Lee Boo-jin, năm 2023. Ảnh: Businesskorea

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, vợ chồng Lee Seo Hyun có 4 con và được cho là tận hưởng cuộc sống gia đình bình yên. Truyền thông Hàn Quốc nhiều lần ghi nhận hình ảnh cả hai xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn nhưng họ hiếm khi chia sẻ đời tư trước công chúng.

Trái ngược với hai người chị, Lee Yoon Hyung, sinh năm 1979 được nhận xét là người có cá tính khác biệt. cô ít quan tâm đến kinh doanh. Thay vào đó, Yoon Hyung yêu thích nhiếp ảnh, đua xe và các hoạt động mạo hiểm.

Trong thời gian sống ở New York, cô rời nhà rất ít. Một nhân viên bảo vệ tòa nhà nơi cô cư trú cho biết Yoon Hyung "thường xuyên ở trong căn hộ, hầu như không ra ngoài".

Ngày 18/11/2005, Lee Yoon Hyung được phát hiện đã qua đời tại căn hộ riêng ở Manhattan khi mới 26 tuổi. Ban đầu, phía gia đình thông tin cô qua đời do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Giám định Y khoa thành phố New York xác nhận nguyên nhân tử vong là tự tử. Thông tin này sau đó được các báo nước ngoài như New York Times đăng tải, khiến vụ việc thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế.

Lee Yoon Hyung qua đời ở tuổi 26. Ảnh: wikipedia

Truyền thông Hàn Quốc từng đồn đoán nguyên nhân liên quan đến việc gia đình phản đối mối quan hệ tình cảm của cô với một người đàn ông xuất thân bình thường nhưng đến nay, chi tiết này không được chính thức xác nhận trong bất kỳ báo cáo điều tra nào. Các tờ báo nước ngoài chỉ ghi nhận rằng cô chịu nhiều áp lực về gia đình và cuộc sống riêng tư trong thời gian sống tại Mỹ.

Tang lễ của Lee Yoon Hyung được tổ chức một cách lặng lẽ với sự tham dự của anh trai và hai chị gái. Cố chủ tịch Lee và vợ cũng đến New York nhưng không đưa tiễn con gái vì theo văn hóa Hàn Quốc, cha mẹ không dự đám tang của con.

Sau khi cố Chủ tịch Lee Kun Hee mất năm 2020, vai trò của các anh chị em còn lại trong gia tộc dần được xác lập rõ ràng. Người anh cả Lee Jae Yong giữ vai trò cốt lõi với tư cách Chủ tịch Samsung Electronics, hiện sở hữu khối tài sản ròng ước tính 8-9 tỷ USD theo Forbes. Hai người em gái, Lee Boo Jin và Lee Seo Hyun, tiếp tục phụ trách những lĩnh vực riêng và đều nằm trong nhóm những người giàu nhất Hàn Quốc.