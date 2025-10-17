Chủ nhà sốc khi người giúp việc "lộ thân phận": Là thiên kim tiểu thư siêu giàu

Hóa ra trên đời này “đi làm không vì tiền” là có thật.

Một người ở Hong Kong (Trung Quốc) mới đây đã rất lo khi cô giúp việc nhà mình - một cô gái mới hơn 20 tuổi, người Indonesia - xin nghỉ việc để đi lấy chồng, theo trang The Standard của Hong Kong.

Chủ nhà miêu tả rằng cô giúp việc tính tình vui vẻ, hồn nhiên, đã làm được vài năm mà chẳng bao giờ đề nghị tăng lương (lẽ ra chủ nhà nên thấy nghi nghi từ khúc này!). Chủ rất quý cô ấy, nên khi cô ấy bảo xin nghỉ để về quê cưới chồng thì lo rằng cô bị lừa tình online, liền gặng hỏi.

Khi tìm hiểu kỹ, người chủ đã rất bất ngờ khi biết chồng sắp cưới của cô giúp việc là một phi công, hai người đã quen nhau từ hồi cô giúp việc còn là sinh viên và hai bên gia đình đã “duyệt” cho kết hôn rồi.

Anh người yêu làm phi công hằng tháng còn chuyển khoản cho cô gái giúp việc, nên lương từ chủ nhà đối với cô ấy chỉ là "tiền cà-phê sáng" thôi. Ảnh: Sin Chew Daily.

Mà bất ngờ chưa dừng lại. Tìm hiểu kỹ, chủ nhà còn muốn “xỉu ngang” khi biết cô giúp việc hóa ra là một “thiên kim tiểu thư”, nhà cô ấy bên Indonesia có cả một nông trại cà-phê và một nông trại ca-cao, làm ăn phát đạt, tiền nhiều đến mức so ra thì chủ nhà còn giống… người làm thuê hơn, theo trang Sin Chew Daily.

Nhà giàu như vậy nhưng cô gái đó lựa chọn sang Hong Kong làm giúp việc vì muốn “trải nghiệm cuộc sống”.

Câu chuyện trên đang là chủ đề “hot” trên mạng xã hội ở Hong Kong, và nhiều cư dân mạng đùa rằng, đây là “rich kid đi thực tập để biết cảm giác rửa bát quét nhà nó thế nào thôi mà”, hoặc "thế mới gọi là đi làm vì đam mê".

Còn chủ nhà có lẽ bây giờ lại băn khoăn “để phong bì mừng cưới bao nhiêu thì không “quê độ” với người giúp việc đây?!”.