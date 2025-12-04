Đời thăng trầm của tiểu thư tài phiệt là vợ cũ Chủ tịch Samsung

Đây là lần hiếm hoi họ đứng chung khung hình kể từ khi hoàn tất ly hôn vào năm 2009. Những bức ảnh chụp hôm 28/11 thu hút hàng triệu lượt xem. Người dùng mạng bàn luận về phong thái điềm tĩnh và nhan sắc không thay đổi nhiều của nữ thừa kế Daesang, đồng thời nhắc lại cuộc đời nhiều biến động của bà.

Lim Se-ryung trong lễ phong hàm sĩ quan hải quân của con trai hôm 28/11. Ảnh: Korea Herald

Theo Korea News Plus, Lim Se-ryeong và Lee Jae-yong được hai bên gia đình sắp xếp gặp mặt. Hai người nhanh chóng cảm mến nhau và tổ chức đính hôn vào tháng 1/1998, kết hôn chỉ 5 tháng sau đó. Khi đó Lim mới 21 tuổi, đang theo học tại Đại học Yonsei, còn Lee chuẩn bị sang Mỹ tiếp tục chương trình sau đại học. Vì vậy, Lim tạm dừng việc học để theo chồng sang Mỹ.

Những năm đầu sau kết hôn, Lim hạn chế xuất hiện, tập trung chăm sóc gia đình. Bà được cho là giành nhiều thiện cảm từ nhà chồng, đặc biệt sau thời gian cùng gia đình sang Mỹ chăm sóc cố Chủ tịch Lee Kun-hee khi ông điều trị ung thư năm 1999. Truyền thông thời điểm đó mô tả cuộc hôn nhân của họ "ổn định và yên ấm".

Lim Se-ryeong và Lee Jae-yong trong đám cưới. Ảnh: DongA

Tháng 2/2009, Lim bất ngờ đệ đơn ly hôn lên Tòa án Gia đình Seoul, yêu cầu phân chia tài sản, quyền nuôi con và trợ cấp. Một bài báo của DongA Ilbo cho biết mẹ Lim tiết lộ con gái "đã chịu nhiều tổn thương tinh thần trong thời gian dài". Vụ ly hôn diễn ra chỉ trong một tuần hòa giải, được cho là nhằm hạn chế việc đời tư hai gia đình bị phơi bày trước công chúng. Khi thông tin phủ sóng, gia đình Samsung được cho là bất ngờ. Chủ tịch Lee Kun-hee phải nhập viện kiểm tra sức khỏe ngay ngày hôm sau, còn Lee Jae-yong đang công tác tại Mỹ đã hủy lịch để trở về Hàn Quốc.

Ba năm sau, tháng 12/2012, Lim Se-ryeong trở lại Daesang với cương vị phó chủ tịch. Dù nắm 20,41% cổ phần Daesang Holdings, bà không phải cổ đông lớn nhất. Em gái bà, Lim Sang-min, sở hữu 36,71% và được đánh giá là người thừa kế sáng giá hơn. Khi cả hai chị em được bổ nhiệm làm phó chủ tịch cấp cao vào năm 2016, giới phân tích cho rằng cán cân quyền lực trong tập đoàn dần nghiêng về phía người em sau các lần chuyển nhượng cổ phần từ Chủ tịch Lim Chang-wook.

Lim Se Ryung thời trẻ. Ảnh: DongA Ilbo

Hiện tại, chồng cũ của bà - Lee Jae-yong - đã trở thành Chủ tịch Samsung Electronics và là một trong những người giàu nhất Hàn Quốc. Riêng Lim, với sự nghiệp điều hành tại Daesang và cuộc sống riêng ổn định, truyền thông Hàn mô tả bà là một "nữ cường nhân" tự xây dựng được vị thế sau biến cố hôn nhân.

Chuyện tình của Lim với tài tử Squid Game Lee Jung-jae cũng là điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc đời bà. Hai người quen biết từ lâu qua các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, bắt đầu bị nghi vấn hẹn hò từ cuối năm 2009 khi nam diễn viên trở thành gương mặt quảng cáo cho Daesang. Trong giai đoạn 2010-2015, truyền thông Hàn nhiều lần đăng tin đồn kết hôn của họ, dù đại diện hai bên đều phủ nhận. Đến năm 2015, Lee Jung-jae chính thức thừa nhận mối quan hệ, cho rằng Lim Se-ryeong là "người bạn đồng hành đáng tin cậy".

Sau biến cố hôn nhân, Lim Se-ryeong hạnh phúc bên tài tử Squid Game. Ảnh: AFP

Hiện tại, họ đã bên nhau gần 15 năm. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện quốc tế như Art Basel Hong Kong, lễ công chiếu phim, hoạt động từ thiện. Nhiều tờ báo giải trí Hàn, gồm Dispatch và JoongAng Ilbo, nhận định đây là mối quan hệ hiếm có của tầng lớp thượng lưu, bền vững dù luôn được công chúng dõi theo. Sau khi bộ phim Squid Game đưa Lee Jung-jae trở thành sao toàn cầu, mối quan hệ càng được chú ý hơn nhưng cả hai vẫn giữ lối sống kín đáo, tránh phô trương.

Nhiều nguồn tin trong giới giải trí Hàn cho rằng Lim Se-ryeong hiện có cuộc sống "ổn định và hạnh phúc", cân bằng giữa công việc tại Daesang, hai con và mối quan hệ lâu năm với nam diễn viên.