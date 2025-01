5 điều cấm kỵ khi dọn dẹp nhà cửa đón năm mới

Có một số điều cấm kỵ khi dọn dẹp nhà cửa đón Tết.

Từ xưa đến nay, việc tổng vệ sinh trước Tết đã trở thành thói quen của nhiều gia đình, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Đây không chỉ là một phong tục truyền thống được tổ tiên gìn giữ, mà còn là một nghi thức quan trọng trong Tết của người Việt. Phong tục này có nguồn gốc từ mong muốn làm sạch bản thân và ngôi nhà, loại bỏ những điều không may mắn của năm cũ, nhằm đón chào một năm mới tràn đầy hy vọng và tươi sáng.

1. Thời gian dọn dẹp

Tổng vệ sinh không chỉ đơn thuần là công việc dọn dẹp, mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Việc dọn dẹp vào thời điểm không thích hợp có thể dẫn đến những điều không may mắn hoặc làm mất đi tài lộc. Do đó, người dân cần hoàn thành công việc tổng vệ sinh trước đêm Giao thừa và tránh phơi quần áo vào thời điểm này.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, việc đổ rác cũng nên được hạn chế để giữ gìn không khí may mắn cho năm mới.

2. Không được tái sử dụng câu đối xuân của năm trước

Quan niệm "bỏ cũ đổi mới" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ những vật dụng cũ kỹ, không còn cần thiết trong gia đình. Trong dịp Tết Nguyên Đán, câu đối xuân cũng là một trong những yếu tố cần được thay mới hằng năm.

Việc bóc bỏ câu đối cũ không chỉ mang ý nghĩa làm mới không gian sống mà còn tượng trưng cho sự đón nhận vận may trong năm mới sắp đến.

3. Đừng thay đổi vị trí của giường

Giường ngủ cũng còn được gọi là "vị trí tài lộc", đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút may mắn trong không gian sống. Do đó, việc di chuyển giường cần được cân nhắc kỹ lưỡng, vì điều này có thể làm ảnh hưởng đến phong thủy, từ đó tác động tiêu cực đến sức khỏe và vận may của gia chủ.

4. Những đồ vật cũ, hỏng cần loại bỏ

Tổng vệ sinh không chỉ đơn thuần dọn dẹp mà còn là cơ hội để loại bỏ những điều không tốt từ năm cũ. Trong quá trình này, hãy chú ý vứt bỏ những vật dụng bị sứt mẻ hoặc nứt, vì chúng có thể ảnh hưởng đến vận may của bạn trong năm mới, thậm chí gây ra những tai nạn nhỏ hoặc tổn thất tài chính.

5. Hộp gạo, tủ lạnh và tủ bánh kẹo không được để trống

Trong không khí Tết Nguyên Đán, mọi hoạt động đều mang ý nghĩa tốt đẹp. Do đó, sau khi hoàn tất việc dọn dẹp và vệ sinh nhà cửa, các gia đình nên chú trọng bổ sung đầy đủ gạo, thực phẩm trong tủ lạnh và bánh kẹo. Hành động này không chỉ thể hiện sự chuẩn bị cho năm mới mà còn tượng trưng cho sự no đủ và thịnh vượng trong suốt cả năm.