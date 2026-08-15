3 rào cản khiến một số nam giới Việt khó tìm vợ

Theo Cục Thống kê, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam hiện khoảng 111,4 bé trai/100 bé gái. Các nhà nhân khẩu học dự báo Việt Nam dư thừa khoảng 1,5 triệu nam giới vào năm 2034 và 2,5 triệu người vào 25 năm sau. Những con số này cho thấy thực trạng khó tìm được một nửa để kết hôn của nam giới Việt ngày càng trầm trọng.

Ngoài yếu tố mất cân bằng giới tính, từ kinh nghiệm làm việc với hàng nghìn người độc thân, bà Thùy Chi (đại diện đơn vị hẹn hò Rudicaf ở Hà Nội) và ông Hoàng Điệp (người sáng lập trung tâm mai mối Nối Dating tại TP HCM) cho biết nhóm nam giới khó kết hôn thường làm trong ngành nghề khép kín như công nghệ thông tin, kỹ thuật, nghiên cứu. Họ ít đầu tư vào đời sống tình cảm và vướng ba rào cản chính.

Nam, nữ tham gia một buổi hẹn hò tại TP HCM năm 2025. Ảnh: Clique83

Thứ nhất là thiếu kỹ năng hẹn hò. Nhiều người mất điểm từ lần gặp đầu do quần áo nhàu nhĩ, đi dép lê hoặc móng tay dài. Ông Điệp cho biết nam giới thường hút thuốc, mang những chủ đề dễ gây tranh cãi như chính trị, tiền bạc đến buổi hẹn hò. Họ có vướng vào các lỗi gây mất điểm như chỉ trích người yêu cũ hoặc thiếu chuẩn bị. Những hành vi này có thể khiến đối phương quyết định không gặp lại ngay sau buổi đầu.

Trong 5 năm hoạt động, đơn vị Rudicaf của bà Thùy Chi đã hỗ trợ hàng nghìn khách hàng nam nhưng "60-70% nam giới trên 30 tuổi thiếu kỹ năng hẹn hò". Bà Chi kể từng hỗ trợ một khách hàng nam sinh năm 1983. Dù thu nhập ổn định, người này thất bại sau hơn 10 lần xem mặt vì giao tiếp vụng về. Sau khi được tư vấn cách ứng xử, anh hiện đã kết hôn và hiện có hai con. Một khách hàng nam khác kể chuyện phá sản bốn lần và mâu thuẫn gia đình ngay trong buổi hẹn đầu, khiến đối phương từ chối gặp lại.

"Trong buổi hẹn đầu tiên, cần ưu tiên chia sẻ những điều tích cực vì không ai muốn vừa gặp đã phải tiếp nhận năng lượng tiêu cực của người khác", bà Chi nói.

Rào cản thứ hai là tiêu chuẩn lệch pha. Bà mối Thùy Chi kể một khách hàng nam thế hệ 8X ở Hà Nội, cao 1,62 m, yêu cầu bạn gái cao trên 1,60 m, xuất thân thành phố, gia đình công chức, làm bác sĩ hoặc ngân hàng, "ngoại hình xinh đẹp và có thần thái sang trọng". Sau khi gặp 10 người không thành, anh vẫn không hạ tiêu chí vì cho rằng bản thân có ngoại hình.

Theo bà Chi, khoảng 20% khách hàng của Rudicaf đặt tiêu chuẩn ngoại hình nhưng lệch pha. "Có những nam khách hàng coi tiêu chí thu nhập cao của mình để yêu cầu đối tác hẹn hò phải có ngoại hình xinh đẹp", bà Chi nói.

Chuyên gia mai mối cho rằng việc kiên quyết giữ những tiêu chí cứng nhắc về ngoại hình hay gia cảnh khiến nhiều người tự thu hẹp cơ hội của mình, bỏ lỡ những đối tượng có giá trị sống phù hợp để đồng hành lâu dài.

Tại TP HCM, ông Điệp từng hỗ trợ một giám đốc sinh năm 1983 muốn tìm phụ nữ thế hệ 9X. Sau một năm không kết quả, anh nới lỏng tiêu chí tuổi tác và kết hôn với một phụ nữ thế hệ 8X có cùng giá trị sống.

Ông Điệp cho biết phụ nữ ngày càng tự chủ tài chính. Việc họ đặt ra nhiều điều kiện về kinh tế và yêu cầu chia sẻ việc nhà cũng tạo áp lực lên nam giới.

Điểm nghẽn thứ ba là chậm thay đổi. Nhiều nam giới làm kỹ thuật, IT có thu nhập ổn định nhưng sống khép kín, dành thời gian rảnh cho máy tính, game hoặc những thú vui cá nhân. Một số người sống cùng cha mẹ và ít làm việc nhà. Trong khi đó, phụ nữ cùng độ tuổi có xu hướng đầu tư vào học vấn, ngoại hình và sức khỏe tinh thần.

Khi các yếu tố tài chính, vị trí xã hội tương đồng, khoảng cách giữa hai giới nằm ở mức độ chuẩn bị cho một đời sống chung. Một người có thể kiếm rất nhiều tiền nhưng vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ việc nhà, quản lý cảm xúc, lắng nghe bạn đời hay dành thời gian cho gia đình. Khi hôn nhân ngày càng được nhìn như một mối quan hệ bình đẳng, những thiếu hụt này trở thành điểm trừ.

Làm gì để tăng cơ hội tìm được bạn đời?

Với nam giới ngoài 30 tuổi đang muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, các chuyên gia cho rằng có thể bắt đầu từ những thay đổi thực tế:

- Định vị bản thân thực tế: Đánh giá khách quan về ngoại hình, thu nhập, tính cách và lối sống; ưu tiên sự tử tế, tương thích và bình đẳng thay vì một danh sách tiêu chí hoàn mỹ.

- Mở rộng không gian tiếp xúc: Người làm việc trong môi trường khép kín cần chủ động tham gia thể thao, du lịch, hoạt động cộng đồng hoặc các nền tảng hẹn hò uy tín để tăng cơ hội gặp gỡ.

- Rèn kỹ năng kết nối và chung sống: Chăm chút ngoại hình, kỹ năng giao tiếp trong buổi hẹn đầu, đồng thời chuẩn bị tâm lý chia sẻ việc nhà, quản lý cảm xúc và trách nhiệm gia đình.

- Cập nhật cách nhìn về hôn nhân: Thay vì hỏi đối phương có đáp ứng đủ tiêu chuẩn của mình hay không, hãy xem hai người có cùng giá trị sống và có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống lâu dài hay không.