10 năm chăm mẹ chồng liệt giường, con dâu nhận tin nhắn ngân hàng mà không tin vào mắt mình

Mẹ chồng từng thiên vị nhưng người con dâu chưa từng oán trách

Theo câu chuyện được chia sẻ trên nền tảng Toutiao, cô Cheng năm nay 59 tuổi, kết hôn vào một gia đình có ba người con. Thời điểm cô về làm dâu, bố chồng là kỹ sư còn mẹ chồng là giáo viên trung học nên điều kiện kinh tế của gia đình khá ổn định.

Thế nhưng, chồng cô lại không phải người được bố mẹ kỳ vọng. Khác với chị gái và em trai đều học hành xuất sắc, có sự nghiệp thành công, anh sớm nghỉ học để làm công nhân tại một nhà máy.

Sự khác biệt ấy khiến bố mẹ chồng dành nhiều sự quan tâm hơn cho hai người con còn lại. Vợ chồng cô Cheng hiểu điều đó nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ ganh tỵ hay trách móc.

Có lần, sau nhiều tháng dành dụm, chồng cô mua tặng mẹ chồng một chiếc đồng hồ như lời tri ân. Dù món quà được chuẩn bị bằng tất cả tấm lòng, bà vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Điều đó khiến hai vợ chồng buồn lòng nhưng vẫn lựa chọn im lặng.

Đến khi người em trai lập gia đình, bố mẹ còn tặng hẳn một căn nhà trị giá khoảng 667.500 NDT (khoảng 2,6 tỷ đồng). Trong khi đó, vợ chồng cô Cheng phải tự mình tích góp nhiều năm mới mua được căn hộ khoảng 80 m².

Dẫu chịu nhiều thiệt thòi, họ vẫn tin rằng tài sản do chính mình gây dựng mới là điều đáng trân trọng nhất.

Cô Cheng chưa từng than phiền hay kể công. Với cô, phụng dưỡng người già là trách nhiệm của con cháu chứ không phải sự đánh đổi. Ảnh minh họa

Mẹ chồng đổ bệnh, chỉ vợ chồng cô nhận trách nhiệm chăm sóc

Thời gian trôi qua, bố chồng qua đời, mẹ chồng vì quá đau buồn nên sức khỏe giảm sút nhanh chóng. Sau một lần nhập viện, bà bị liệt và không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Ba anh chị em trong gia đình phải ngồi lại để bàn xem ai sẽ trực tiếp phụng dưỡng mẹ.

Điều bất ngờ là người con út vốn được mẹ chồng yêu thương nhất lại từ chối với lý do nhà có con nhỏ, không thuận tiện cho người già dưỡng bệnh. Người chị gái cũng viện cớ công việc quá bận rộn, không đủ thời gian chăm sóc mẹ.

Cuối cùng, trách nhiệm ấy được giao cho vợ chồng cô Cheng. Không một lời do dự, cả hai vui vẻ đón mẹ chồng về sống cùng.

Suốt 10 năm chăm mẹ chồng, cả gia đình chấp nhận hy sinh cuộc sống riêng

Kể từ ngày mẹ chồng chuyển về, cuộc sống của gia đình cô Cheng gần như thay đổi hoàn toàn. Mỗi ngày, cô là người trực tiếp chăm sóc mọi sinh hoạt của mẹ, từ ăn uống, vệ sinh đến thuốc men.

Vì sức khỏe của bà yếu, cả nhà luôn giữ không gian yên tĩnh, hạn chế tụ tập đông người hay tổ chức các hoạt động náo nhiệt.

Những chuyến du lịch dài ngày gần như không còn. Mọi kế hoạch riêng đều phải gác lại để luôn có người ở bên chăm sóc mẹ chồng.

Điều khiến cô chạnh lòng hơn cả là trong suốt nhiều năm ấy, chị chồng và em chồng rất hiếm khi đến thăm mẹ. Ngoài vài dịp lễ, Tết, họ gần như vắng bóng với lý do công việc bận rộn.

Dẫu vậy, cô Cheng chưa từng than phiền hay kể công. Với cô, phụng dưỡng người già là trách nhiệm của con cháu chứ không phải sự đánh đổi.

Sau khi mẹ chồng qua đời, món quà bất ngờ khiến con dâu nghẹn ngào

Khi mẹ chồng qua đời, các anh chị em nhanh chóng nhắc đến chuyện tài sản bà để lại. Họ dò hỏi xem trong thời gian sống cùng, mẹ có bí mật cho riêng vợ chồng cô Cheng điều gì hay không.

Cô chỉ lắc đầu vì thực sự chưa từng được mẹ tiết lộ bất cứ khoản tiền hay tài sản nào.

Thế nhưng vài ngày sau tang lễ, điện thoại của cô bất ngờ nhận được thông báo từ ngân hàng. Tài khoản của cô được chuyển vào 1,8 triệu NDT, tương đương khoảng 7 tỷ đồng.

Đó là toàn bộ số tiền mẹ chồng âm thầm tích cóp trong nhiều năm. Trước khi qua đời, bà đã hoàn tất thủ tục để chuyển lại cho người con và con dâu đã ở bên mình suốt quãng đời cuối.

Khoản tiền ấy không chỉ là tài sản, mà còn là lời cảm ơn, sự biết ơn và cũng là cách người mẹ bù đắp cho những năm tháng từng vô tình đối xử chưa công bằng với các con.

Lòng hiếu thảo nhận lại giá trị lớn hơn tiền bạc

Câu chuyện của cô Cheng thu hút nhiều sự quan tâm bởi không chỉ xoay quanh khoản tiền hơn 7 tỷ đồng, mà còn là bài học về chữ hiếu và sự bao dung trong gia đình.

Suốt 10 năm chăm sóc mẹ chồng, cô không mong nhận lại bất cứ điều gì. Chính sự tận tâm ấy đã khiến người mẹ già thay đổi suy nghĩ và lựa chọn trao toàn bộ tài sản cho người luôn ở cạnh mình trong lúc khó khăn nhất.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng có sự đền đáp ngay lập tức. Tuy nhiên, sự chân thành, lòng hiếu thảo và cách đối xử tử tế với người thân vẫn luôn là những giá trị có thể mang lại "trái ngọt" theo cách bất ngờ nhất.

Theo Toutiao