Lý do Chi Bảo giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và cuộc sống bên doanh nhân Lý Thùy Chang

Chi Bảo: Từ tài tử màn ảnh đến cuộc sống viên mãn bên vợ kém 16 tuổi

Theo thông tin anh từng chia sẻ với truyền thông, Chi Bảo đã cân nhắc quyết định này từ trước đó, khi dần chuyển hướng sang kinh doanh và các hoạt động xã hội.

Chi Bảo thời trẻ. Ảnh: FBNV

Dù không còn mặn mà với việc đóng phim, anh vẫn thường xuyên nhận được lời mời tham gia các dự án mới. Tuy nhiên, việc liên tục từ chối lời mời của đồng nghiệp khiến Chi Bảo cảm thấy khó xử, từ đó quyết định chính thức dừng sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho những kế hoạch riêng. Sau khi rời màn ảnh, bên cạnh công việc kinh doanh, anh dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện thông qua Quỹ Hiểu về trái tim, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh.

Rời xa màn ảnh, nam diễn viên chuyển hướng kinh doanh và xây dựng cuộc sống mới bên doanh nhân Lý Thùy Chang, người kém anh 16 tuổi.

Trên trang cá nhân, Chi Bảo từng gửi lời tri ân đến khán giả đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường làm nghề, đồng thời thông báo khép lại vai trò diễn viên. Quyết định này gây bất ngờ bởi anh từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Chi Bảo tên đầy đủ là Phạm Gia Chi Bảo, sinh năm 1973 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Với lối diễn xuất tự nhiên và khả năng thể hiện cá tính nhân vật, anh từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật trước khi rút lui khỏi showbiz.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng tư của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là những thăng trầm trong chuyện tình cảm và cuộc sống hiện tại bên người vợ thứ ba.

Hai lần đổ vỡ hôn nhân trước khi tìm thấy hạnh phúc mới

Trước khi xây dựng tổ ấm với doanh nhân Lý Thùy Chang, Chi Bảo từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên của anh là Thái Giang, làm nghề tiếp viên hàng không. Cả hai kết hôn năm 1997 nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vài tháng trước khi quyết định chia tay. Nguyên nhân đổ vỡ không được nam diễn viên công khai chia sẻ.

Lý Thùy Chang và Chi Bảo. Ảnh: FBNV

Năm 2001, Chi Bảo kết hôn lần thứ hai với Hồng Loan. Cả hai quen nhau tại phòng tập thể hình khi cùng có niềm yêu thích với bộ môn này. Thời điểm đó, Chi Bảo đã được khán giả biết đến qua bộ phim Bến sông trăng, trong khi Hồng Loan làm nhân viên văn phòng tại một công ty nước ngoài.

Sau một tháng kết hôn, hai người đón con trai đầu lòng là Gia Cát. Trong cuộc hôn nhân này, Hồng Loan được Chi Bảo nhắc đến như một hậu phương vững chắc, đồng hành cùng anh trong cuộc sống và sự nghiệp.

Tuy nhiên, đến năm 2016, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt khi không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Nam diễn viên không lên tiếng về những đồn đoán vào thời điểm đó. Đến năm 2019, anh xác nhận đã ly hôn được khoảng 8 năm.

Sau chia tay, Chi Bảo và Hồng Loan vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng quan tâm đến việc nuôi dạy con trai. Gia Cát sau đó giành được học bổng du học Anh, tiếp tục con đường học tập tại nước ngoài.

Chi Bảo cùng vợ và các con. Ảnh: FBNV

Cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Lý Thùy Chang

Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Chi Bảo tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân Lý Thùy Chang, người kém anh 16 tuổi. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào tháng 10/2019 và tổ chức đám cưới vào tháng 3/2021, nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và khán giả.

Theo chia sẻ của cả hai, họ đã quen biết nhau khoảng 10 năm trước khi chính thức phát triển tình cảm. Ban đầu, mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết. Sau thời gian tìm hiểu, nhận thấy sự đồng điệu trong tính cách và quan điểm sống, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Dù chênh lệch tuổi tác, Chi Bảo và Lý Thùy Chang vẫn thường nhận được lời khen về sự hòa hợp. Đáng chú ý, vợ cũ và con trai nam diễn viên cũng ủng hộ mối quan hệ mới của anh.

Sau khi kết hôn, Chi Bảo dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Cuộc sống của nam diễn viên vì thế tiếp tục thu hút sự chú ý, nhất là khi anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ và các con.