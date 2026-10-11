Mẹ chồng gửi 250 thùng đồ ăn trong 6 năm, nàng dâu xúc động rơi nước mắt

250 thùng đồ ăn trong 6 năm

Suốt 6 năm qua, Lê Minh Thư (SN 1994, quê An Giang, hiện sống tại TPHCM) đã quen với việc nhận những thùng đồ ăn từ quê An Giang gửi lên.

Bên trong là đủ loại thịt cá, rau củ, trái cây, đôi khi có cả những món đồ sinh hoạt nhỏ nhặt. Người tỉ mỉ chuẩn bị tất cả là bà Thanh Nhãn (SN 1963), mẹ chồng của chị.

Tính từ năm 2020 đến nay, bà Nhãn đã gửi cho các con khoảng 250 thùng thực phẩm vào các cuối tuần, mỗi thùng nặng chừng 10kg.

Vợ chồng Thư có nhiều năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Năm 2020, cả hai cùng lên TPHCM làm việc, bà Nhãn thường gửi đồ quê cho con trai. Mỗi cuối tuần, Thư đến chơi cũng được nhận tình yêu thương gửi gắm qua những món quà quê ấy.

Những thùng đồ ăn nàng dâu đều đặn nhận được từ mẹ chồng vào mỗi cuối tuần

Năm 2022, Thư chính thức trở thành con dâu bà Nhãn. Sau đám cưới, đôi trẻ tiếp tục sinh sống, làm việc ở TPHCM và những chuyến xe chở đồ ăn từ quê vẫn đều đặn “cập bến” ở thành phố.

Hầu như tuần nào cũng vậy, vào thứ 5 bà sẽ gọi điện hỏi các muốn ăn gì để mua bán rồi thu xếp gửi lên cho.

Đến cuối tuần, bà dậy từ sáng sớm, đi hết chợ này sang chợ khác để tìm mua thực phẩm. Có khi bà mua tôm ngon ở một chợ, cá tươi ở chợ khác, rau củ lại phải tìm thêm một nơi nữa.

Bà thường chọn những sạp hàng vừa nhập thực phẩm để mua được loại tươi ngon nhất. Mang về nhà, bà sơ chế, rửa sạch, chia thành từng túi nhỏ vừa đủ một bữa ăn rồi cấp đông.

Sau cùng, tất cả được xếp vào thùng xốp cùng đá lạnh để giữ nhiệt trong suốt chặng đường vận chuyển.

Ngày gửi đồ, bà dậy từ 5h sáng, chuẩn bị mọi thứ rồi chạy xe máy ra bến để kịp chuyến xe khách lúc 7h30. Bà thường cố gửi chuyến xe sớm nhất để thùng hàng đến tay các con vẫn giữ được độ tươi ngon.

“Thời gian đầu, lo chúng tôi bận làm không có thời gian nấu nướng, mẹ còn nấu sẵn một số món ăn để khi đi làm về, chúng tôi chỉ cần hâm nóng là có bữa cơm ngon.

Mẹ thậm chí còn gửi dầu gội, xà phòng để chúng tôi tiết kiệm được phần nào chi tiêu. Vợ chồng tôi thương mẹ vất vả nên cản mãi mẹ mới thôi gửi đồ sinh hoạt và đồ ăn nấu sẵn, chỉ gửi đồ tươi”, Thư kể.

Đồ ăn được sơ chế, đóng gói và cấp đông cẩn thận

Nhờ những thùng hàng của mẹ, căn bếp nhỏ giữa thành phố của vợ chồng Thư luôn có hương vị quê nhà. Đó là những loại cá dân dã của miền Tây như cá lưỡi trâu, cá chèn, cá trạch... mà không phải lúc nào cũng dễ tìm mua ở TPHCM.

Sự chu đáo của bà Nhãn còn thể hiện ở những món quà đặc biệt.

Khi con dâu mang thai, bà tìm mua trứng ngỗng gửi lên. Có loại trái cây đầu mùa hay được biếu món đặc sản ngon, bà cũng dành phần cho các con.

Biết Thư bị ốm, bà cất công tìm những loại đọt cây được người dân quê dùng làm dược liệu để gửi cho con dâu.

“Hồi COVID-19 căng thẳng, mẹ vẫn cố gắng gửi đồ cho chúng tôi, chỉ trong thời gian cấm đường hoàn toàn, mẹ mới đành chịu.

Mẹ ít nói, bao yêu thương mẹ gửi hết vào những thùng đồ ăn. Nhiều khi nhìn thùng đồ mẹ gửi, mọi thứ được đóng gói tươm tất, tôi xúc động rơi nước mắt”, Thư bày tỏ.

Thương mẹ

Thư thừa nhận, thời gian đầu mới về làm dâu, giữa chị và mẹ chồng vẫn có chút khoảng cách. Bởi lẽ, chị sống ở TPHCM, còn mẹ chồng ở quê, hai bên ít ở gần nhau để hiểu rõ sự yêu thương của mỗi người.

Khi ấy, mỗi lần nhận thùng đồ ăn, Thư đều vui và biết ơn nhưng chưa hình dung hết những công việc phía sau mẹ chồng phải làm.

Cho đến khi sinh con vào năm 2025, có dịp về quê ở lâu ngày với mẹ chồng, Thư mới hiểu rõ hơn và càng thương mẹ.

Minh Thư cảm động trước sự quan tâm của mẹ chồng

Thư thấy mẹ chồng dậy từ 5h sáng, chạy xe qua nhiều khu chợ, lựa từng con cá, mớ rau, rồi về nhà lại tất bật nấu bữa cơm ngon cho nàng dâu.

Càng gắn bó, cô càng nhận ra phía sau vẻ ngoài thẳng tính của mẹ chồng là một người phụ nữ tinh tế, luôn để tâm đến những sở thích nhỏ của con cái.

Biết Thư thích ăn các loại cá nhiều xương nhỏ, trong khi con trai không thích những món này, bà vẫn mua riêng cho con dâu, phân chia cẩn thận để cô có món ăn hợp khẩu vị.

“Hồi tôi sinh con, mẹ đến viện chăm sóc tận tình. Mẹ vốn mắc chứng viêm mũi dị ứng mạn tính, luôn khó chịu khi phải ngủ trong phòng điều hòa.

Thế nhưng, vì muốn chăm sóc con cháu, mẹ không ngại mặc áo khoác dài tay, đeo hai lớp khẩu trang để chịu được hơi lạnh trong phòng sản phụ”, Thư chia sẻ.

Minh Thư kể thêm, hoàn cảnh của chị khá đặc biệt. Bố mất từ khi chị còn nhỏ, mùng 5 Tết vừa rồi, mẹ chị cũng qua đời.

Mất đi chỗ dựa tinh thần, chị càng thêm trân trọng sự hiện diện và tình yêu thương của mẹ chồng.

“Tôi cảm nhận được phần nào hơi ấm tình mẹ qua những bữa cơm, những lần hỏi han và sự chăm sóc ân cần mẹ chồng dành cho tổ ấm nhỏ của tôi”, Thư chia sẻ.

Ảnh: NVCC