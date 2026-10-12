Yêu ‘tiểu thư’ tiệm vàng, anh thợ bạc phải bán xe mua nhẫn kim cương khi cưới vợ

Chinh phục "tiểu thư" tiệm vàng

Ở tuổi 26, ông Nguyễn Văn Sự (nay 65 tuổi) là một thợ bạc giỏi nên cùng bạn mở tiệm kinh doanh trang sức. Đối diện cửa hàng nhỏ của ông là tiệm vàng lâu đời, nổi tiếng từ những năm 1970.

Một lần, ông được bạn bè tiết lộ chủ tiệm vàng có người con gái út xinh đẹp tên Vương Thị Bích Phượng (nay 62 tuổi). Qua tìm hiểu, ông biết bà Phượng là người phụ nữ ngoan hiền, hết lòng vì gia đình nên đem lòng mến mộ.

Ông Sự và vợ tại chương trình Tình trăm năm

Để có cơ hội gặp gỡ, làm quen với bà, ông đem trang sức đến tiệm vàng của gia đình bà giao dịch. Lần đầu gặp gỡ, ông đã như trúng tiếng sét ái tình với cô "tiểu thư" của tiệm vàng nổi tiếng.

Dù vậy lúc ấy, bà Phượng lại chưa có cảm tình với ông. Mãi sau này, khi có nhiều thời gian trò chuyện và được những người xung quanh cho biết ông Sự là người tốt tính, giỏi nghề, bà mới bắt đầu chú ý.

Tại chương trình Tình trăm năm tập 218, bà Phượng kể: “Sau một thời gian quen biết, tôi nhận thấy anh ấy tốt bụng, giỏi nghề. Các chị của tôi cũng nói tốt về anh ấy nên tôi mở lòng.

Sau đó, chúng tôi có những buổi hẹn hò đầu tiên. Anh ấy thường đạp xe chở tôi đi ăn chè 3 màu, bò bía, uống nước mía…

Các chị tôi nghiêm khắc lắm, đi chơi với anh phải về đúng giờ nếu không sẽ bị mắng. Ngày ấy, muốn đi chơi với anh, tôi phải lấy cớ đi học may.

Rồi chúng tôi đi xem phim cùng nhau. Đó cũng là lần cả hai có nụ hôn đầu đời. Lần ấy, tôi về trễ nên bị các chị phạt, không cho vào nhà. Anh Sự thấy vậy sợ quá nên quyết định tiến đến hôn nhân”.

Sau những trắc trở ban đầu, ông bà có cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt gần 40 năm

Dù vậy, hành trình tiến đến hôn nhân của ông bà gặp nhiều trắc trở. Khi biết con dâu tương lai là “tiểu thư” của chủ tiệm vàng nổi tiếng, mẹ ông Sự buồn nhiều hơn vui.

Bà lo lắng việc hai bên gia đình không môn đăng hộ đối. Bà cũng sợ con trai sẽ không thể yêu chiều, chăm lo được cho cô vợ quen sống trong nhung lụa, chưa từng chịu cực.

Vì vậy, khi được con trai thông báo việc sẽ cưới con gái út chủ tiệm vàng, mẹ ông Sự liên tục khuyên can. Thế nhưng, ông vẫn nhờ mẹ cùng các cậu đến gia đình bà Phượng thưa chuyện cưới xin.

Bán xe mua nhẫn kim cương

Trong khi đó, dù có cảm tình với ông Sự nhưng sau khi đi xem tuổi, gia đình bà Phượng không đồng ý cho ông bà kết hôn. Họ tin cả hai cưới nhau sẽ không hạnh phúc.

Thương yêu nhau, ông bà cố gắng thuyết phục gia đình. Để được đến bên nhau, ông bà chấp thuận điều kiện không lên đèn, không rước dâu, cô dâu về nhà chồng theo cửa sau trong ngày cưới của gia đình.

Được nhà gái chấp thuận, ông Sự dốc sức chuẩn bị mọi thứ để cưới vợ. Ngoài chi phí tổ chức đám cưới, ông còn đáp ứng yêu cầu phải có nhẫn kim cương tặng cô dâu trong ngày cưới.

Bà Phượng chia sẻ: “Các chị tôi nói, khi xưa các chị lấy chồng, ai cũng có nhẫn kim cương, đến lượt tôi là út mà không có thì buồn lắm. Các chị muốn anh Sự cố gắng mua cho tôi một chiếc.

Để có tiền mua nhẫn kim cương, anh ấy bán đi chiếc xe làm ăn của mình. Vì dồn hết kinh tế vào việc cưới vợ nên sau khi kết hôn hầu như anh không còn gì, phải bắt đầu làm lại từ con số 0”.

Sau ngày cưới, ông Sự được các chị vợ chia sẻ việc em gái út ở nhà được cưng chiều, yêu thương, không phải làm gì nên không thể chịu khổ. Vì vậy, họ yêu cầu ông phải đến ở rể.

Cuối chương trình, ông Sự đặt lên má người vợ tào khang nụ hôn ấm áp

Thương vợ, ông chấp nhận. Trong thời gian ở rể, ông nỗ lực làm ăn, tích góp tiền xây nhà riêng khang trang. Sau 10 năm ở rể, khi đã có nhà riêng và 2 con nhỏ, ông Sự xin ra ở riêng.

Đến sống ở nhà riêng, ông bà yêu thương, cùng nhau xây dựng kinh tế, trải qua những thời khắc khó khăn. Khi gặp sự cố trong kinh doanh, ông bà không đổ lỗi cho nhau mà chia sẻ, động viên nhau vượt qua.

Bà Phượng tiết lộ: “Lúc mới cưới, tôi đặt ra quy định ông ấy đi làm, lo kinh tế; tôi chăm sóc, quán xuyến nhà cửa, con cái. Chúng tôi cũng không nghi ngờ lẫn nhau, có gì vợ chồng đều chia sẻ, tâm sự để hiểu nhau hơn.

Nhờ vậy, gần 40 năm qua, chúng tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Bây giờ khi có tuổi, tôi có quy định mới. Tôi muốn ông ấy nâng niu, chiều chuộng và xem tôi như người tình trẻ của mình chứ đừng xem như cô vợ già xấu xí”.

Cuối chương trình, bà Phượng gửi đến chồng lá thư đầy xúc động. Trong thư, bà cảm ơn chồng vì đã bước vào cuộc đời mình và luôn yêu thương, lo lắng cho mình bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm cũng như sự tử tế.

Đáp lại tình cảm của vợ, ông Sự nắm tay bà Phượng, xúc động nói: “Anh hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc em, thậm chí còn yêu em hơn những ngày còn trẻ. Với anh, em luôn là người vợ tuyệt vời nhất”.

Ảnh: Chụp màn hình chương trình