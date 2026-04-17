Xét xử vụ nổ súng trong quán bia vì khoản vay 11 tỷ đồng liên quan Hạnh “Sự”

Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyệt phạt Vũ Quang Chiến (SN 1972, ở phường Ba Đình) án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Chiến là người có nhân thân xấu với 4 lần bị xử phạt vì đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Bị cáo còn “dính” 2 tiền án, tổng số 21 năm 6 tháng tù về các tội đánh bạc và mua bán trái phép chất ma túy, thi hành án từ năm 2003 và ra tù năm 2014.

Giang hồ Hạnh "Sự" bị bắt trong một vụ án khác vào năm 2025. Ảnh: B.N

Theo cáo trạng, Chiến và Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”) có mối quan hệ bạn bè. Do vậy, năm 2015, bị cáo giới thiệu một người bạn của mình tới vay tiền của Hạnh “Sự”.

Do Hạnh chỉ quen biết Chiến, nên khi cho người ở Hải Phòng vay tiền, Chiến là người đứng ra chịu trách nhiệm về khoản nợ.

Khoảng giữa năm 2022, Hạnh thông báo với Chiến rằng khoản nợ nói trên là 11 tỷ đồng. Người bạn vay tiền cũng xác nhận con số này với bị cáo nhưng sau đó đã bỏ trốn, không trả nợ.

Do vậy, Chiến phải là người đứng ra chịu trách nhiệm trả số tiền 11 tỷ đồng mà Hạnh “Sự” cho vay; bị cáo đã trả 4 tỷ đồng, còn nợ 7 tỷ.

Trong số tiền 11 tỷ đồng Hạnh “Sự” cho vay, ông Đinh Văn Sang (SN 1975; ở xã Hoài Đức, Hà Nội) góp 800 triệu đồng.

Cuối năm 2022, biết được thông tin Vũ Quang Chiến đứng ra nhận nợ thay bạn, ông Sang liền tìm cách gặp Chiến để hỏi rõ sự việc.

Ngày 15/5/2023, ông Sang cùng anh Nguyễn Gia Hùng (SN 1982, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) và anh Chu Ngọc Biên (SN 1980, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng hẹn gặp bị cáo Chiến tại một quán bia trên phố Đội Cấn.

Trước khi tới quán bia, Chiến đi lấy một khẩu súng dạng côn quay màu bạc, trong lắp 6 viên đạn, cất vào túi quần bên phải rồi ra ghế ngồi đợi. Khoảng 14h cùng ngày, nhóm ông Sang, anh Hùng, anh Biên đến quán bia.

Ông Sang hỏi về việc có đứng ra nhận nợ của Hạnh “Sự” không nhưng Chiến không trả lời. Người đàn ông nói tiếp: “Nếu có nợ tiền của bà Hạnh thì thu xếp trả đi”.

Cáo trạng nêu, khi đó, Chiến tức giận, đứng dậy, dùng tay phải lấy từ túi quần bên phải ra khẩu súng côn quay màu bạc giơ về phía ông Sang, chửi bậy và nói: “Mày biết bây giờ anh chỉ còn cái xác thôi”, không có tiền.

Thấy Chiến giơ súng vào mặt ông Sang, anh Biên dùng hai tay ôm Chiến, ghì mặt xuống đất.

Cùng lúc này, nhóm Chiến có thêm 2 đối tượng là Nguyễn Văn Lợi cầm một vật màu đen, giống súng và một nam giới (chưa xác định nhân thân) cầm gậy sắt 3 khúc chạy đến.

Chiến hô hoán: “Giết chết chúng nó đi”. Trong lúc giằng co, bị cáo bóp cò, bắn một phát vào vùng bụng của anh Biên. Tiếp đó, đối tượng Lợi cầm vật màu đen, giống súng và đối tượng nam giới cầm gậy sắt 3 khúc đập, vụt nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, khiến anh Biên gục xuống đường, trước cửa quán bia.

Vị việc khiến anh Biên bị tổn hại 28% sức khỏe. Phần mình, sau khi gây án, Chiến bỏ trốn nhưng bị Công an phường Thái Bình (Hưng Yên) bắt theo lệnh truy nã vào tháng 9/2025.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi và một nam thanh niên cầm gậy 3 khúc, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh, làm rõ nên sẽ xử lý sau.