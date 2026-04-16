Án mạng từ xích mích gia đình: Hung thủ bị bắt ngay trong đêm

Theo thông tin ban đầu, hai nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn, sử dụng hung khí tấn công nhau, khiến một người tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp với Công an phường Hồng Hà khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế và bắt giữ đối tượng gây án. Tang vật thu giữ gồm hai con dao được xác định là hung khí sử dụng trong vụ việc.

Đối tượng tại cơ quan công an

Qua xác minh ban đầu, đối tượng là Lê Văn Dương (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa). Nạn nhân được xác định là chồng cũ của chị gái đối tượng. Nguyên nhân vụ việc bước đầu xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa nạn nhân và chị gái Dương, dẫn đến xô xát và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi khống chế đối tượng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng ổn định tình hình, bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ ban đầu. Toàn bộ đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.