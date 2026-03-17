Một nhát dao trong lúc nóng giận khiến 3 cuộc đời rơi vào bế tắc

Ngày 17-3, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Huyền Ân (SN 1991) và Trần Minh Thông (SN 1995, cùng ngụ TPHCM) về tội “Giết người”.

Tuy nhiên, vì một số tình tiết của vụ án còn cần được làm rõ, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo nội dung cáo trạng, ngày 6-2-2024, Nguyễn Huyền Ân, Trần Minh Thông và bị hại T.T.T đến ăn đám giỗ tại nhà chị T.T.D, ấp Phước An, xã Thái Mỹ, TPHCM. Đến 13 giờ 30 phút, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, anh T. đập ly thuỷ tinh, cầm quai ly đánh vào vùng tai trái của Ân làm Ân chảy máu. Mọi người xung quanh thấy vậy lập tức can ngăn.

Các bị cáo tại tòa

Trên đường Thông chở Ân về, Ân nhờ Thông chở về nhà để lấy dao quay lại đâm anh T. trả thù và Thông đồng ý. Khi đi ngang nhà của T.M.P tại ấp Mây Đắng, xã Thái Mỹ, TPHCM, Ân vào trong lấy ra một con dao.

Thông chở Ân quay lại nhà chị D. rồi dừng xe ngoài đường để Ân xuống xe tự đi bộ một mình. Ân thấy anh T. nên đi tới dùng dao đâm vào cổ khiến anh T. ngã xuống đường. Thấy vậy, Thông bỏ chạy trước, còn Ân đi bộ thêm 5 m rồi vứt dao vào bãi đất trống.

Ân đến bệnh viện để khâu vết thương thì biết được tin anh T. bị thương nặng nên đã bỏ trốn. Đến 8-5-2024, Ân bị công an huyện Củ Chi bắt giữ.

Anh T. Sau khi được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, may mắn sống sót nhưng theo kết luận giám định tổn thương cơ thể, tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh lên đến 96%.