Công an vào cuộc vụ vỡ hụi ở Nghệ An

Tiền tỷ tích góp “bốc hơi”

Những ngày qua, không khí tại xã Tân Kỳ (Nghệ An) trở nên nặng nề khi hàng chục người dân liên tục tìm đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi), người đứng ra tổ chức nhiều dây phường hụi, để đòi tiền. Thế nhưng, ngôi nhà luôn trong tình trạng cửa đóng then cài, vắng bóng chủ.

Bên ngoài cánh cổng khóa kín, nhiều người không giấu nổi sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Có người đứng hàng giờ chờ đợi, có người gọi điện liên tục nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Sự im lặng của chủ hụi càng khiến nỗi lo lắng, bức xúc dâng cao.

Một số người chơi phường đến nhà chị Q. yêu cầu trả tiền nhưng nhà khóa cửa.

Hơn một tháng qua, bà N.T.H (54 tuổi) gần như mất ngủ. Số tiền gần 1,8 tỷ đồng là thành quả tích góp nhiều năm, giờ rơi vào tình trạng chưa biết khi nào có thể thu hồi.

Theo lời bà H., cuối năm 2025, bà tham gia phường hụi do chị Q. tổ chức sau khi được người quen giới thiệu. Ban đầu, số tiền góp chỉ vài triệu đồng mỗi kỳ. Tuy nhiên, khi thấy các dây hụi vận hành có vẻ “uy tín”, trả tiền đúng hẹn, bà dần tăng mức góp.

“Chị ấy sống khá hào nhoáng, thường xuyên đăng hình làm từ thiện trên mạng xã hội nên ai cũng tin tưởng. Tôi tham gia nhiều dây cùng lúc, mỗi dây góp hàng chục triệu, có dây lên đến cả trăm triệu đồng”, bà H. kể.

Không riêng bà H., nhiều người dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chị L.T.H. (40 tuổi) cho biết đã tham gia 14 dây phường hụi với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Giống như nhiều hụi viên, chị lựa chọn “bốc sau” để hưởng mức lãi cao hơn.

Sau khi nhận thông báo ngừng hoạt động phường, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Q. đến công an.

Thế nhưng, khi đã đóng qua nhiều kỳ và gần đến lượt nhận tiền, chủ hụi bất ngờ thông báo dừng toàn bộ hoạt động. “Chỉ còn vài kỳ nữa là đến lượt tôi nhận tiền, vậy mà giờ tất cả dừng lại. Bao nhiêu vốn liếng coi như mắc kẹt”, chị H. nói.

Lộ “luật ngầm”, thành viên ảo và giao dịch thiếu minh bạch

Theo chị D., mô hình hoạt động của các dây phường hụi được thiết kế theo hướng càng về sau càng có lợi. Người bốc hụi đầu gần như không có lãi, trong khi người nhận sau cùng có thể hưởng mức chênh lệch cao.

Chính cơ chế này đã tạo sức hút lớn, khiến nhiều người chấp nhận chờ đợi để “ăn lãi đậm”. Không ít người tham gia cùng lúc hàng chục dây phường hụi, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Mỗi dây phường hụi thường có khoảng 8 người, góp tiền theo tuần. Ngay từ kỳ đầu, mỗi thành viên phải đóng thêm một khoản “phế hụi” cho chủ hụi. Các kỳ sau, những người đã bốc hụi phải góp nhiều hơn, trong khi người chưa đến lượt đóng ít hơn.

Các nạn nhân tìm đến nhà chị Q. đòi tiền.

Nếu vận hành trơn tru, người tham gia có thể thu về khoản lãi đáng kể chỉ sau vài tuần. Tuy nhiên, mọi lợi nhuận đều phụ thuộc vào việc tất cả thành viên tiếp tục đóng tiền đầy đủ, yếu tố tiềm ẩn rủi ro lớn.

Theo phản ánh, trong hầu hết các dây phường hụi đều xuất hiện những “thành viên lạ”, không rõ danh tính nhưng lại tham gia ở nhiều dây khác nhau. Những tài khoản này thường được sắp xếp bốc hụi trước, trong khi nghĩa vụ đóng tiền lại không minh bạch.

“Chúng tôi phải chụp màn hình chuyển khoản gửi vào nhóm để chứng minh đã đóng tiền. Nhưng có người chỉ nhắn ký hiệu, không có hóa đơn hay bằng chứng gì”, một hụi viên cho biết.

Danh sách các hụi viên trong một dây hụi do chị Q. đứng ra tổ chức.

Sự thiếu minh bạch trong giao dịch khiến nhiều người nghi ngờ có việc tạo “dòng tiền ảo” nhằm duy trì hoạt động của các dây hụi trong thời gian đầu, trước khi hệ thống sụp đổ.

Ngoài ra, sau khi tuyên bố dừng hụi, một số tài sản có giá trị của chủ hụi được cho là đã chuyển nhượng cho người thân, làm dấy lên nghi ngờ về việc tẩu tán tài sản. Dù vậy, thông tin này vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Liên quan vụ việc, ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền đã chỉ đạo Công an xã báo cáo Công an tỉnh để xác minh, xử lý nghiêm nếu có vi phạm, sớm ổn định tình hình. Địa phương cũng đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo tỉnh Nghệ An; đồng thời yêu cầu các chi bộ, khối xóm tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ. Về số lượng người tham gia và tổng số tiền liên quan, hiện chưa thể thống kê cụ thể, đang chờ kết quả xác minh từ Công an tỉnh.

Ngày 16/4, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn thư của người dân và đang tiến hành thu thập tài liệu, xác minh, điều tra các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.