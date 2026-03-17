Suýt tước mạng sống của đồng nghiệp vì xô nước đá lúc sáng sớm

Ngày 17-3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Đông về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, bị cáo và bị hại H.C.T cùng làm tại quán ăn trên đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TPHCM. Rạng sáng 1-3-2025, anh T. đùa giỡn dùng xô nước đá hất vào người của Đông nên hai bên xảy ra cự cãi. Do bực tức, Đông lấy con dao làm bếp dài 40 cm chém liên tục 3 nhát vào phía sau đầu và vai anh T.

Bị cáo tại toà

Thấy anh T. vẫn muốn gây sự, Đông cầm dao lên định chém tiếp nhưng được các đồng nghiệp khác can ngăn.

Anh T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể xác định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh T. là 23%, thương tích ở vùng đầu là thương tích gây nguy hiểm cho tính mạng.

Tại cơ quan điều tra, Đông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mẹ của bị cáo đã hỗ trợ tiền viện phí cho bị hại là 2 triệu đồng.

Sau thời gian xem xét, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án.

Được biết, vụ án đã trải qua 1 lần thay đổi tội danh từ "Cố ý gây thương tích" thành "Giết người".