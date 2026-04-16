Đòi nợ không thành, người đàn ông bị con nợ đánh tử vong

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Công Bằng (sinh năm 1992) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Nạn nhân là ông H. (sinh năm 1975), cả hai cùng cư trú tại khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Lê Công Bằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền của ông H., vào khoảng 16h20 ngày 12/2, khi thấy Bằng đang đi bộ trên Quốc lộ 91 theo hướng từ bến xe Tịnh Biên về chợ Tịnh Biên, ông H. đã đi theo yêu cầu trả tiền. Bằng không đồng ý, hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát.

Trong lúc đánh nhau, Bằng dùng tay phải đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt ông H., khiến nạn nhân té ngửa, đầu va đập xuống mặt đường nhựa và bất tỉnh. Sau đó, Bằng đỡ và kéo ông H. vào lề đường, đồng thời nhờ người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc.

Đến khoảng 21h30 ngày 15/2, ông H. tử vong. Kết luận giám định xác định nguyên nhân chết là do chấn thương sọ não.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Lê Công Bằng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.