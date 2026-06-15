Xét xử nghi phạm gây ra vụ án rúng động cách đây 21 năm

Nguyễn Phan Anh Đài (SN 1987, quê Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa) - người gây ra vụ án rúng động dư luận 21 năm trước sẽ bị TAND TPHCM đưa ra xét xử trong tuần này về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Vụ án xuất phát từ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra vào đêm 14 và rạng sáng 15/5/2005 tại khu vực chợ Bắc Ninh, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (cũ), TPHCM. Khi nhận tin báo, lực lượng dân quân đang trực tại chốt dân phòng đã nhanh chóng đến hiện trường để trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Khi đến khu vực cổng sau Công ty Triumph trên đường Nguyễn Bá Luật, lực lượng làm nhiệm vụ bị nhóm đối tượng tấn công.

Cáo trạng xác định anh Nguyễn H. bị một đối tượng dùng thanh gỗ đánh vào vùng cổ, sau đó Nguyễn Phan Anh Đài bị cáo buộc cầm đá ném mạnh vào vùng đầu nạn nhân. Nhiều đối tượng khác tiếp tục dùng hung khí tấn công khiến anh H. tử vong. Sau khi gây án, Đài lấy xe mô tô của lực lượng dân quân để tẩu thoát.

Các đồng phạm trong vụ án đã bị xét xử, riêng Đài bỏ trốn và bị truy nã. Để che giấu thân phận, Đài sử dụng tên giả Nguyễn Phan Hùng Dũng, khai báo không có cha mẹ, không có nơi cư trú rõ ràng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Năm 2010, Đài bị TAND huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ) tuyên phạt 3 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Tuy nhiên, do sử dụng danh tính khác nên các cơ quan tiến hành tố tụng không phát hiện Đài đang bị truy nã về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Đài tiếp tục sống lang bạt tại nhiều địa phương cho đến ngày 23/2/2025 thì bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt giữ theo lệnh truy nã. Hiện tại, Nguyễn Phan Anh Đài đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.