Nữ quái cầm đầu đường dây lừa đảo và mua bán người xuyên quốc gia sa lưới

Ngày 26/8, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Mua bán (Lào) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, bắt giữ thành công Hoàng Thùy Linh (SN 1998), trú tại xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây chính là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định là người tổ chức, cầm đầu một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia.

Đối tượng Hoàng Thuỳ Linh.

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Thùy Linh là đối tượng tổ chức, cầm đầu đường dây hoạt động tại khu vực đặc khu Tam giác Vàng, thuộc tỉnh Bokeo, (Lào). Đường dây này có hơn 155 người Việt Nam tham gia, thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Linh tổ chức cho các đối tượng trong đường dây tạo lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt hoặc doanh nhân để tiếp cận người dùng tại Việt Nam. Các đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về hoạt động kinh doanh, du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo dựng vỏ bọc, gây dựng lòng tin với những người được kết bạn, làm quen.

Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng đưa ra những lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, dụ dỗ nạn nhân tham gia ứng dụng OYO.

Bằng thủ đoạn đánh vào tâm lý ham lợi nhuận và sự tin tưởng về các mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội, các đối tượng từng bước hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền, sau đó tìm cách chiếm đoạt tài sản. Hoạt động của đường dây được tổ chức theo nhiều khâu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các đối tượng, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Hoàng Thuỳ Linh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với sự tham gia của 155 người Việt Nam, hoạt động tại Đặc khu Tam giác vàng (Lào).

Đáng chú ý, ngoài hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đường dây còn liên quan đến hành vi mua bán người, hoạt động xuyên quốc gia và đặt tại khu vực Tam giác Vàng - địa bàn phức tạp về tội phạm xuyên biên giới.

Tháng 8/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đột kích sào huyệt của đường dây này tại Đặc khu Tam giác vàng, tỉnh Bò Kẹo, (Lào) để đấu tranh, triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động lừa đảo. Chuyên án sau đó tiếp tục được mở rộng, bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác.

Hoàng Thuỳ Linh là đối tượng cầm đầu nhưng đã nhanh chân bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã đặc biệt. Sau một thời gian lẩn trốn, trước sự truy lùng gắt gao của ngành chức năng, đối tượng đã sa lưới pháp luật.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng, làm rõ vai trò của Hoàng Thùy Linh cùng các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng điều tra đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.